Nông dân Tuyên Quang nuôi ốc nhồi, bán hơn 2 tấn thu gần 140 triệu đồng

Bỏ thời gian học nghề trước khi xuống giống

Nhận thấy những diện tích mặt nước của gia đình còn nhiều tiềm năng, ông Đỗ Văn Hiển bắt đầu tìm hiểu về con ốc nhồi. Tuy nhiên, thay vì nuôi ngay, ông dành từ 1-2 năm đi học hỏi, tham quan các mô hình và tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc.

Ông Đỗ Văn Hiển, thôn Vĩnh Phúc, xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang cùng cán bộ Hội Nông dân xã Đồng Yên kiểm tra đàn ốc nhồi được nuôi trong ao của gia đình. Ảnh: Thiên Long.

“Nuôi con gì cũng phải tìm hiểu kỹ thuật trước. Với ốc nhồi, quan trọng nhất vẫn là nguồn nước và cách cho ăn”, ông Hiển chia sẻ.

Tháng 4/2026, sau thời gian chuẩn bị, gia đình ông chính thức triển khai mô hình trên diện tích ao khoảng 3.600m², thả 35kg trứng giống.

Ông Hiển thái mướp cho ốc ăn trực tiếp. Ảnh: Thiên Long.

Nguồn giống của gia đình được Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã Đồng Yên cũng tạo điều kiện để gia đình tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình nuôi ốc ở địa phương khác.

Đến cuối tháng 7, đầu tháng 8, những lứa ốc đầu tiên bắt đầu được thu hoạch.

Hơn 2 tấn ốc bán ra thị trường

Điểm thuận lợi của mô hình là ốc nhồi không quá khó tìm nguồn thức ăn. Gia đình ông Hiển tận dụng các loại lá, rau, quả có sẵn như lá dướng, ráy, bèo, bí đỏ, mướp, chuối, mít... Tuy nhiên, theo ông Hiển, thức ăn tưởng đơn giản nhưng cũng phải cho ăn đúng cách.

Những con ốc nhồi phát triển tốt, đến thời điểm thu hoạch được gia đình ông Hiển bán ra thị trường. Ảnh: Thiên Long.

Với các loại quả như bí đỏ, mướp, chuối, mít, gia đình có thể cho ốc ăn trực tiếp. Riêng các loại lá cây, trước khi đưa xuống ao cần phơi nắng cho héo để hạn chế tình trạng ốc bị ảnh hưởng đường tiêu hóa, đồng thời tránh làm ô nhiễm nguồn nước.

Sau những tháng đầu chăm sóc, mô hình bắt đầu cho thu hoạch. Đến nay, gia đình ông Hiển đã bán ra thị trường hơn 2 tấn ốc nhồi với giá khoảng 70.000 đồng/kg, thu về gần 140 triệu đồng.

Hộ nuôi ốc nhồi Đỗ Văn Hiển thuộc Tổ hội Nông dân nghề nghiệp nuôi ốc nhồi thương phẩm thôn Vĩnh Phúc. Ảnh: Thiên Long.

Dưới ao hiện vẫn còn khoảng 2 tấn ốc. Gia đình dự kiến tiếp tục thu hoạch, bán dần cho khách hàng trong thời gian tới. Với kết quả này, ngay trong năm đầu tiên, mô hình đã mang lại nguồn thu đáng kể từ diện tích ao sẵn có.

Nuôi ốc không khó nhưng phải giữ nước sạch

Theo ông Hiển, so với một số vật nuôi khác, nuôi ốc nhồi không đòi hỏi quá nhiều diện tích hay đầu tư lớn. Tuy nhiên, người nuôi phải thường xuyên theo dõi ao và đặc biệt chú ý đến nguồn nước.

"Nước phải sạch, thức ăn phải vừa đủ. Cho ăn nhiều quá thì thức ăn thừa làm bẩn nước, còn cho ăn ít thì ốc chậm lớn", ông Hiển nói. Đây cũng là kinh nghiệm mà gia đình ông rút ra sau vụ nuôi đầu tiên.

Trong thời gian tới, gia đình ông Hiền dự kiến nhân giống, cung cấp trứng giống cho các hộ có nhu cầu. Ảnh: Thiên Long.

Hằng ngày, người nuôi phải quan sát tình trạng của ốc, nguồn nước và lượng thức ăn còn lại trong ao để điều chỉnh kịp thời. Nếu môi trường nước bị ô nhiễm, ốc có thể sinh trưởng kém, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất.

Không chỉ hướng tới nuôi ốc thương phẩm, gia đình ông Hiển còn tính toán giữ lại những con ốc khỏe, phát triển tốt để làm giống cho vụ sau. Nếu thuận lợi, gia đình sẽ tiến tới nhân giống, cung cấp trứng giống cho các hộ dân có nhu cầu.

Cách làm này vừa giúp chủ động nguồn giống, giảm chi phí đầu vào, vừa mở thêm hướng tạo thu nhập từ chính mô hình đang có. Gia đình ông Hiển hiện là thành viên Tổ hợp tác nuôi ốc nhồi thôn Vĩnh Phúc.

Những con ốc nhồi giống mới nở trong thùng xốp. Ảnh: Thiên Long.

Từ một ao nuôi, mở thêm hướng sinh kế cho nông dân

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Sầm Văn Hào, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Yên cho biết, mô hình nuôi ốc nhồi của gia đình ông Hiển đang cho kết quả bước đầu tích cực.

Từ thực tế này, Hội Nông dân xã đang tuyên truyền, vận động thêm các hộ có diện tích mặt nước phù hợp tìm hiểu kỹ thuật và xây dựng mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm.

Theo ông Hào, việc phát triển mô hình không chỉ nhằm tận dụng những diện tích ao sẵn có mà còn hướng tới hình thành liên kết giữa các hộ trong sản xuất, từng bước tạo nguồn hàng ổn định để tiêu thụ.

Mô hình nuôi ốc nhồi đang được Hội Nông dân xã Đồng Yên tuyên truyền, vận động người dân tìm hiểu và nhân rộng. Ảnh: Thiên Long.

Đồng quan điểm, ông Phạm Hồng Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Yên, cho biết bước đầu mô hình nuôi ốc nhồi trên địa bàn cho hiệu quả kinh tế cao, có thể cao gấp 4-5 lần so với trồng lúa.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các hộ nuôi ốc tiếp cận các chương trình hỗ trợ vốn, phát triển sản xuất và tập huấn kỹ thuật.

“Chúng tôi kỳ vọng những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của người dân sẽ được nhân rộng, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững”, ông Thanh cho biết.

Từ một diện tích ao quen thuộc, con ốc nhồi đang mở ra thêm một hướng sản xuất cho nông dân Đồng Yên. Điều đáng chú ý là mô hình không đòi hỏi người dân phải có diện tích quá lớn, có thể tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, nhưng vẫn tạo ra giá trị kinh tế nếu người nuôi chịu khó học hỏi, kiểm soát tốt nguồn nước và từng bước liên kết sản xuất.

Đây cũng là hướng đi đang được địa phương kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.