Nông dân trẻ Sa Pa làm giàu từ cà chua trái vụ trong nhà lưới

Nông dân phường Sa Pa (Lào Cai) chăm sóc cà chua trong nhà lưới. Ảnh: Mùa Xuân.

Trồng cà chua trái vụ ở Sa Pa, thu hàng trăm triệu đồng

Những ngày này, khu nhà lưới của gia đình anh Phạm Xuân Kiên, tổ dân phố Ô Quý Hồ 2, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai lúc nào cũng xanh mướt. Hàng nghìn cây cà chua Runner vươn cao, từng chùm quả sai trĩu từ gốc lên ngọn.

Anh Kiên chia sẻ, gia đình có khoảng 4.000m² đất canh tác. Riêng khu vực đang cho thu hoạch rộng khoảng 1.000m², được anh trồng khoảng 2.500 gốc cà chua Runner.

Để có được vườn cà chua cho thu nhập cao như hiện nay, anh Kiên đã trải qua không ít lần thử nghiệm.

Những năm đầu bắt tay xây dựng mô hình cà chua trái vụ trong nhà lưới, gia đình gặp khó khăn về vốn, kỹ thuật chăm sóc cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm.

Không nản chí, anh tìm đến các vùng sản xuất cà chua công nghệ cao trên địa bàn để học hỏi kinh nghiệm, đồng thời, tự tìm tòi, điều chỉnh quy trình chăm sóc phù hợp với điều kiện khí hậu vùng cao Sa Pa.

Theo anh Kiên, giống cà chua Runner có ưu điểm cây khỏe, thời gian cho quả dài, quả tương đối đồng đều. Nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, cây có thể cho quả từ gốc lên đến ngọn, qua đó giúp nâng cao năng suất.

Anh Phạm Xuân Kiên, tổ dân phố Ô Quý Hồ 2, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai kiểm tra cà chua trái vụ. Ảnh: Mùa Xuân.

"Trồng cà chua ngoài trời ở Sa Pa phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Mưa đá, sương muối hay những đợt thời tiết bất lợi có thể làm hỏng cả vụ.

Có nhà lưới thì mình chủ động hơn, kiểm soát được độ ẩm, hạn chế sâu bệnh và quả cũng đẹp hơn", anh Kiên chia sẻ.

Sau khoảng 90 ngày trồng, cà chua bắt đầu cho thu hoạch. Gia đình anh thường sản xuất một vụ mỗi năm, kéo dài từ khoảng tháng 7 đến tháng 11. Với diện tích 1.000m², năng suất trung bình đạt khoảng 10 tấn quả.

Năm 2025, tổng sản lượng cà chua của gia đình anh Kiên đạt khoảng 20 tấn. Năm nay, do mở rộng diện tích sản xuất, anh dự kiến thu khoảng 40 tấn cà chua thương phẩm.

Giá bán cà chua dao động từ 13.000-20.000 đồng/kg, có thời điểm lên tới 47.000 đồng/kg. Nhờ đó, mô hình mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình.

Đầu tư công nghệ, kiểm soát từng "bữa ăn" của cây

Cũng lựa chọn cà chua công nghệ cao làm hướng đi mới, anh Nguyễn Văn Quang, tổ dân phố Ô Quý Hồ 1, phường Sa Pa, đã đầu tư bài bản trên diện tích đất nông nghiệp của gia đình.

Tốt nghiệp chuyên ngành trồng trọt, cách đây khoảng 5 năm, anh Quang tiếp quản gần 8.000m² đất trước đây chủ yếu trồng hoa ly, hoa hồng để chuyển sang trồng cà chua.

Để xây dựng hệ thống nhà lưới hiện đại, gia đình anh đã đầu tư khoảng 700-800 triệu đồng, nguồn vốn được tích góp và đầu tư từng bước qua nhiều năm.

Không dừng ở các giống cà chua truyền thống, anh Quang còn thử nghiệm nhiều dòng cà chua nhập khẩu.

Qua hai, ba mùa sản xuất, một số giống cho thấy khả năng thích nghi tốt, năng suất cao, chất lượng quả đồng đều, mở ra hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Điều đặc biệt trong mô hình của anh Quang và anh Kiên là việc chăm sóc cây được thực hiện theo hướng kiểm soát chặt chẽ dinh dưỡng thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm.

Phân bón được đưa trực tiếp đến từng gốc cây thông qua hệ thống tưới nhỏ giọt. Cùng với đó, các hộ sử dụng máy đo nồng độ EC để kiểm soát lượng dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây.

Ở giai đoạn cây con, chỉ số EC có thể duy trì khoảng 1,0-1,5; khi cây bước vào thời kỳ mang quả, mức dinh dưỡng được điều chỉnh lên khoảng 2,0.

Phần lớn phân hữu cơ được sử dụng để bón lót khi làm luống. Sau đó, cây được cung cấp dinh dưỡng chủ yếu thông qua hệ thống tưới nhỏ giọt, giúp cây hấp thụ tốt và hạn chế lãng phí phân bón.

Anh Quang bảo: Nhờ quy trình chăm sóc bài bản, những cây cà chua phát triển tốt có thể cho năng suất lên tới khoảng 10kg quả/cây.

Vụ này, vườn cà chua của gia đình anh Quang đã thu được 40 tấn quả, với giá bán 12 nghìn đồng/kg, thu về trên 400 triệu đồng, dự kiến trong vườn thu hết vụ được khoảng 20 tấn quả cà chua trái vụ nữa.

Trồng cà chua trái vụ trong nhà lưới mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo anh Quang, trồng cà chua ở vùng núi cao độ ẩm lớn khiến cây dễ mắc các bệnh như thối thân, thối lá.

Người trồng phải thường xuyên kiểm tra từng luống, vệ sinh cỏ dại, chủ động phòng bệnh và sử dụng lưới côn trùng để hạn chế sâu bệnh xâm nhập.

Nhận thấy hiệu quả từ những mô hình tiên phong, Hội Nông dân phường Sa Pa đang hỗ trợ hội viên mở rộng sản xuất cà chua trái vụ, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung.

Mới đây, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lào Cai đã giải ngân tổng số 1 tỷ đồng cho 10 hộ hội viên tham gia Dự án trồng cà chua trái vụ tại các tổ dân phố Ô Quý Hồ 1 và Ô Quý Hồ 2.

Nguồn vốn được các hộ sử dụng để mua vật tư, cây giống, đầu tư hệ thống sản xuất, từng bước mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả mô hình.

Nhờ trồng cà chua, nhiều nông dân trẻ Sa Pa đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng ở địa phương. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Má A Sẳng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Sa Pa, cho biết: Mô hình trồng cà chua trong nhà lưới đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hội viên nông dân.

Vừa qua, Hội Nông dân phường đã thành lập Tổ hội nông dân nghề nghiệp "Trồng cà chua trái vụ", qua đó tạo điều kiện để các hộ có thêm nguồn lực đầu tư, đồng thời liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất.

Việc trồng cà chua trái vụ trong nhà lưới giúp nông dân chủ động hơn trước những diễn biến bất lợi của thời tiết, kiểm soát tốt quá trình sinh trưởng của cây và nâng cao chất lượng nông sản.

Đây cũng được xem là hướng đi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa của Sa Pa.

Từ những khu đất sản xuất nhỏ lẻ, nông dân Sa Pa đang từng bước chuyển sang tư duy sản xuất hàng hóa, mạnh dạn đầu tư nhà lưới, ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết trong sản xuất.

Những chùm cà chua đỏ mọng không chỉ đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân mà còn cho thấy một hướng đi mới trong quá trình nâng cao giá trị nông sản vùng cao Sa Pa.