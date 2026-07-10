Nông dân Sơn La học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam

Xây dựng các cấp hội nông dân ngày càng vững mạnh

Ngày 10/7, Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hội nghị trực tiếp tại Trung ương Hội kết hợp trực tuyến với các điểm cầu tại 34 tỉnh, thành Hội và các điểm cầu cấp cơ sở.

Dự hội nghị có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành TW Hội Nông dân Việt Nam; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Công tác Nông dân, Quỹ Hỗ trợ Nông dân và Báo Nông thôn Ngày nay.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La có: Ông Vũ Đức Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La; lãnh đạo; cán bộ, công chức, viên chức Hội Nông dân tỉnh Sơn La; lãnh đạo hội, hội viên nông dân các xã phường trên địa bàn tỉnh Sơn La...

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các chuyên đề như: Chuyên đề - Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; xây dựng người nông dân mới và giai cấp nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới;

Chuyên đề: Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Chuyên đề: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chuyên đề: Tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh; Chủ động hội nhập, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại nhân dân.

Ông Vũ Đức Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La

Đối với Sơn La, việc học tập, quán triệt Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các mục tiêu phát triển giai cấp nông dân và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; góp phần phát huy vai trò chủ thể của trên 170.000 hội viên nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và các điểm mới trong văn kiện Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam, từ đó tạo quyết tâm chính trị cao, đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu tham dự hội nghị