Nông dân Sơn La đổi cách nghĩ, thay cách làm để vươn lên

Hội Nông dân đồng hành cùng hội viên

Những năm gần đây, Sơn La được biết đến là một trong những địa phương ở khu vực Tây Bắccó nền nông nghiệp phát triển mạnh . Từ những nương đồi, vùng đất trước đây sản xuất nhỏ lẻ, người dân đã từng bước chuyển sang trồng cây hàng hóa, phát triển chăn nuôi, xây dựng vùng nguyên liệu và liên kết sản xuất.

Ở nhiều nơi, những vườn cây ăn quả xanh tốt, vùng chè trải dài trên các sườn đồi, những mô hình chăn nuôi tập trung đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Cùng với đó, nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) do nông dân làm chủ được thành lập, tạo sự liên kết giữa các hộ dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Kinh tế phát triển, đời sống của hội viên nông dân cũng từng bước được nâng lên. Nhiều gia đình có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất. Hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, đường giao thông ngày càng thuận lợi, diện mạo nhiều bản làng có sự đổi thay rõ rệt.

Có được những kết quả đó là nhờ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cùng với đó là sự vào cuộc của các cấp, các ngành, trong đó có vai trò quan trọng của Hội Nông dân tỉnh Sơn La.

Với phương châm hướng về cơ sở, sát với hội viên, các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con thay đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tham gia liên kết và phát triển kinh tế tập thể.

Hội không chỉ tuyên truyền mà còn hỗ trợ hội viên về kỹ thuật, vốn, tư liệu sản xuất; hướng dẫn xây dựng mô hình kinh tế và vận động nông dân thành lập, tham gia các HTX.

Sự đồng hành của Hội Nông dân góp phần tiếp sức để hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên quê hương. Ảnh: Văn Ngọc

Năm 2013, HTX Sản xuất kinh doanh và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận (Bình Thuận, Sơn La) được thành lập với 25 thành viên. Những ngày đầu hoạt động, mục tiêu của HTX là khôi phục, phát triển vùng chè truyền thống và tạo đầu ra ổn định cho người dân.

Để vận động bà con giữ cây chè, cán bộ HTX đến từng hộ dân tuyên truyền, đồng thời cam kết thu mua toàn bộ chè búp tươi với giá hợp lý. Từ vài chục hộ ban đầu, đến nay HTX đã liên kết với khoảng 500 hộ dân trên địa bàn xã và các vùng lân cận, hình thành vùng nguyên liệu chè rộng khoảng 800ha.

Năm 2019, thương hiệu “Chè Trọng Nguyên - Phổng Lái Thuận Châu” chính thức ra mắt và được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh.

Trong quá trình hoạt động, HTX được Hội Nông dân tỉnh tập huấn, định hướng về quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất. Nhờ đó, hoạt động của HTX từng bước đi vào nền nếp, các thành viên cùng bàn bạc, thống nhất phương án sản xuất, kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận, cho biết, mỗi năm HTX thu mua khoảng 2.500 tấn chè búp tươi, chế biến từ 400-500 tấn chè thành phẩm cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang Đài Loan, Hàn Quốc.

Giá trị sản xuất đạt trên 100 triệu đồng/ha/năm. HTX tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động và khoảng 35 lao động thời vụ trong 9-10 tháng/năm, thu nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng/người/tháng.

HTX Bình Thuận liên kết với hàng trăm hộ dân xây dựng vùng nguyên liệu chè rộng khoảng 800ha. Ảnh: Văn Ngọc

Hỗ trợ HTX phát triển bền vững

Theo Hội Nông dân tỉnh Sơn La, hằng năm, Hội phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền, vận động hội viên thành lập HTX. Các cấp Hội cũng rà soát nhu cầu của từng HTX do nông dân làm chủ để có kế hoạch hỗ trợ thiết thực.

Điểm đáng chú ý là việc hỗ trợ không chỉ dừng ở khâu thành lập HTX. Khi HTX đi vào hoạt động, Hội tiếp tục đồng hành, nắm bắt khó khăn, hướng dẫn cách quản lý, tổ chức sản xuất và từng bước xây dựng chuỗi liên kết.

Các HTX được khuyến khích phát triển nhiều lĩnh vực, đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng lợi thế của địa phương và giải quyết thêm việc làm cho lao động nông thôn.



Nông dân Sơn La từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, thông tin: Từ tháng 7/2025, khi bước vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các HTX do nông dân làm chủ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 900 HTX đang hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Trong đó, tỷ lệ HTX do nông dân làm chủ chiếm gần 50%.

Để các HTX hoạt động hiệu quả hơn, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành cho ban giám đốc HTX.

Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các địa phương tổ chức hàng chục hội nghị tập huấn kỹ năng điều hành, quản lý HTX cho hơn 600 lượt hội viên là thành viên ban giám đốc các HTX.

Nông dân Sơn La từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa. Ảnh: Văn Ngọc

Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề sát với thực tế như nghiệp vụ quản lý HTX, kế toán HTX, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh và các giải pháp giúp HTX hoạt động hiệu quả, bền vững.

Hội không làm thay nông dân mà đồng hành để bà con tự tin làm chủ mô hình kinh tế của mình. Hội viên cần kiến thức, Hội tổ chức tập huấn; HTX gặp khó khăn trong quản lý, Hội hỗ trợ nâng cao năng lực; bà con có nhu cầu liên kết, Hội vận động thành lập tổ hợp tác, HTX.

Từ những việc làm cụ thể, sát với đời sống, Hội Nông dân Sơn La ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối, chỗ dựa của hội viên, giúp nông dân có thêm kiến thức, nguồn lực và động lực phát triển kinh tế.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương hỗ trợ các HTX do nông dân làm chủ phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho hộ thành viên, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn.