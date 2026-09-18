Nông dân Sơn La canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu

Nông dân thay đổi cách chăm sóc, nâng hiệu quả vườn cà phê

Hội thảo nhằm đánh giá kết quả mô hình canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu niên vụ 2025-2026; đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất cà phê theo hướng xanh, bền vững.

Mô hình “Canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu niên vụ 2025-2026” được triển khai trên diện tích 4,6 ha. Tham gia mô hình, các hộ dân được hỗ trợ phân bón NPK, phân hữu cơ vi sinh, phân bón lá và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học.

Điểm đáng chú ý của mô hình là hướng dẫn người dân thay đổi phương pháp bón phân. Thay vì bón phân vãi trên mặt đất theo tập quán, nông dân được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn rạch hàng, đào rãnh, vùi phân và lấp đất.

Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với đó, các hộ thực hiện tỉa cành, tạo tán, phát cỏ vùi gốc, quản lý sâu bệnh phù hợp với điều kiện từng vườn. Những biện pháp này vừa giúp cây cà phê sinh trưởng tốt, vừa góp phần hạn chế thất thoát, rửa trôi phân bón, nhất là trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến bất thường.

Qua theo dõi, diện tích áp dụng quy trình được chăm sóc, quản lý đồng bộ hơn so với diện tích đối chứng. Cây cà phê sinh trưởng ổn định, bộ lá xanh, chùm quả phát triển tốt, khả năng giữ quả cao. Sâu bệnh được theo dõi thường xuyên và xử lý phù hợp, hạn chế tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan.

Đặc biệt, đối với diện tích định hướng sản xuất cà phê đặc sản, các hộ dân chú trọng kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hạn chế phun thuốc hóa học đại trà, ưu tiên các biện pháp xử lý cục bộ khi phát hiện sâu bệnh.

Trong vụ thu hoạch, các đơn vị tiếp tục theo dõi năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế giữa diện tích áp dụng mô hình với diện tích đối chứng. Đây là cơ sở để đánh giá đầy đủ hiệu quả của quy trình, tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật và từng bước nhân rộng mô hình canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hướng tới sản xuất cà phê xanh, bền vững

Tại hội thảo, đại biểu, cán bộ kỹ thuật và nông dân cùng trao đổi về các giải pháp phát triển cà phê thông minh trong điều kiện biến đổi khí hậu. Nội dung tập trung vào kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán, chăm sóc cây, cung cấp dinh dưỡng, quản lý sâu bệnh và sử dụng phân bón hiệu quả.

Phát biểu tại hội thảo, bà Hoàng Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La, cho biết kết quả mô hình năm 2026 là cơ sở thực tiễn quan trọng để đánh giá và hoàn thiện quy trình canh tác cà phê thông minh.

Theo bà Hiền, để những kết quả đạt được thực sự phát huy hiệu quả và có thể nhân rộng, thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa quy trình canh tác cà phê thông minh. Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số sẽ phối hợp với các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật của Công ty CP Phân bón Bình Điền tổng hợp, đánh giá kết quả mô hình, xác định những nội dung phù hợp và những vấn đề cần điều chỉnh.

Hội thảo góp phần giúp nông dân tiếp cận phương pháp canh tác cà phê xanh, an toàn, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với đó, sản xuất cà phê cần được phát triển theo hướng xanh, bền vững và tuần hoàn. Người dân cần sử dụng phân bón hiệu quả, giảm thất thoát vật tư, tăng cường các giải pháp sinh học, quản lý đất và thảm thực vật trong vườn phù hợp; đồng thời tận dụng phụ phẩm để quay trở lại phục vụ sản xuất.

Một nội dung khác được Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La chú trọng là đẩy mạnh chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc. Nông dân sẽ từng bước được hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, số hóa thông tin vùng trồng và ứng dụng các công cụ số trong quản lý sản xuất.

Trong quản lý sâu bệnh, bà Hiền đề nghị tăng cường quản lý dịch hại tổng hợp, ưu tiên các biện pháp canh tác và sinh học; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng đối tượng, đúng liều lượng, đúng thời điểm và bảo đảm thời gian cách ly.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Văn Ngọc

Các đại biểu tham quan thực tế vườn cà phê sử dụng phân bón Bình Điền. Ảnh: Văn Ngọc

Theo bà Hiền, một trong những yếu tố quan trọng để mô hình có thể phát triển rộng hơn là củng cố mối liên kết Nhà nước - doanh nghiệp - nông dân. Trong đó, cơ quan khuyến nông làm cầu nối, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng mô hình; doanh nghiệp đồng hành về giải pháp kỹ thuật và vật tư; chính quyền địa phương hỗ trợ tổ chức sản xuất; còn nông dân là chủ thể trực tiếp thực hiện và nhân rộng.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu và nông dân đã tham quan thực tế một số vườn cà phê sử dụng phân bón Bình Điền. Tại đây, cán bộ kỹ thuật và người dân cùng trao đổi về quy trình chăm sóc cuối vụ, kỹ thuật thu hái và các giải pháp canh tác phù hợp với điều kiện thời tiết, đất đai.

Qua mô hình, người trồng cà phê có thêm cơ hội tiếp cận cách làm mới, từng bước thay đổi tập quán sản xuất, hướng tới những vườn cà phê được chăm sóc khoa học, giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng nông sản và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.