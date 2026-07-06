Nông dân sẵn sàng chờ đến khi giá cà phê đạt mức kỳ vọng để tối đa hóa lợi nhuận

Giá cà phê hôm nay 6/7

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 2,5% (89 USD/tấn) trong tuần trước, lên mức 3.716 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11 /2026 tăng 3,1% (109 USD/tấn), đạt 3.679 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng tới 10,2% (28 US cent/pound) trong một tuần, đạt 301,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 9,9% (25,8 US cent/pound), lên mức 286,3 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông có giá thu mua cà phê chạm mốc 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk cũng ở mức 92.800 đồng/kg.

Trong khi đó, tại Lâm Đồng, giá cà phê hiện đang được giao dịch ở mức 92.300 đồng/kg.

Giá cà phê bị ảnh hưởng bởi hoạt động thu hoạch đang diễn ra tại Brazil cùng đồng real suy yếu xuống mức thấp nhất 2 tháng.

Giao dịch mua bán giao ngay tại khu vực Tây Nguyên hiện nay khá ảm đạm. Các doanh nghiệp đầu mối và hợp tác xã cho biết, người nông dân và các đại lý đang có xu hướng bán hàng nhỏ giọt, giữ lại tồn kho thay vì thanh lý ồ ạt ở vùng giá thấp này.

Theo Rabobank, sản lượng cà phê toàn cầu được dự báo sẽ đạt kỷ lục trong niên vụ 2026/27. Nguồn cung cà phê vụ mới của Brazil bắt đầu được đưa ra thị trường và dự kiến làm gia tăng lượng hàng có sẵn trong những tuần tới.

Giới đầu tư đang theo dõi sát sao diễn biến nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu cùng sự thay đổi của lượng tồn kho được chứng nhận. Tính đến ngày 8/6/2026, tồn kho arabica được ICE chứng nhận đã giảm xuống còn 412.422 bao, mức thấp nhất 6 tháng.

Thị trường kỳ vọng vào động thái điều tiết nguồn cung của khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là sự sụt giảm xuất khẩu từ Indonesia và yếu tố thời tiết tiêu cực (nếu có) tại vùng trồng Tây Nguyên của Việt Nam khi bước vào giai đoạn mùa mưa chính. Tuy nhiên, khi nguồn cung vẫn được đánh giá ở mức thuận lợi, giá cà phê được dự báo sẽ còn đối mặt với không ít áp lực giảm trong thời gian tới.