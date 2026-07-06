Nông dân sẵn sàng chờ đến khi giá cà phê đạt mức kỳ vọng để tối đa hóa lợi nhuận
06/07/2026 10:37 GMT +7
Giới giao dịch tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết tại các vùng trồng cà phê của Brazil. Những cơn mưa trái mùa kéo dài đang cản trở hoạt động thu hoạch, đồng thời làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng vụ cà phê mới.
Giá cà phê hôm nay 6/7
Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 2,5% (89 USD/tấn) trong tuần trước, lên mức 3.716 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11 /2026 tăng 3,1% (109 USD/tấn), đạt 3.679 USD/tấn.
Trong khi đó, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng tới 10,2% (28 US cent/pound) trong một tuần, đạt 301,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 9,9% (25,8 US cent/pound), lên mức 286,3 US cent/pound.
Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg.
Cụ thể, Đắk Nông có giá thu mua cà phê chạm mốc 93.000 đồng/kg.
Giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk cũng ở mức 92.800 đồng/kg.
Trong khi đó, tại Lâm Đồng, giá cà phê hiện đang được giao dịch ở mức 92.300 đồng/kg.
Giá cà phê bị ảnh hưởng bởi hoạt động thu hoạch đang diễn ra tại Brazil cùng đồng real suy yếu xuống mức thấp nhất 2 tháng.
Giao dịch mua bán giao ngay tại khu vực Tây Nguyên hiện nay khá ảm đạm. Các doanh nghiệp đầu mối và hợp tác xã cho biết, người nông dân và các đại lý đang có xu hướng bán hàng nhỏ giọt, giữ lại tồn kho thay vì thanh lý ồ ạt ở vùng giá thấp này.
Theo Rabobank, sản lượng cà phê toàn cầu được dự báo sẽ đạt kỷ lục trong niên vụ 2026/27. Nguồn cung cà phê vụ mới của Brazil bắt đầu được đưa ra thị trường và dự kiến làm gia tăng lượng hàng có sẵn trong những tuần tới.
Giới đầu tư đang theo dõi sát sao diễn biến nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu cùng sự thay đổi của lượng tồn kho được chứng nhận. Tính đến ngày 8/6/2026, tồn kho arabica được ICE chứng nhận đã giảm xuống còn 412.422 bao, mức thấp nhất 6 tháng.
Thị trường kỳ vọng vào động thái điều tiết nguồn cung của khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là sự sụt giảm xuất khẩu từ Indonesia và yếu tố thời tiết tiêu cực (nếu có) tại vùng trồng Tây Nguyên của Việt Nam khi bước vào giai đoạn mùa mưa chính. Tuy nhiên, khi nguồn cung vẫn được đánh giá ở mức thuận lợi, giá cà phê được dự báo sẽ còn đối mặt với không ít áp lực giảm trong thời gian tới.
Giá cà phê tăng mạnh tuần qua, nông dân đã bán phần lớn lượng cà phê trong kho
Trong tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh từ 2.900 - 3.000 đồng/kg so với tuần trước, chốt tuần ở mức 92.300 - 93.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất được ghi nhận trong hơn 3 tháng qua.
Giá cà phê giảm nhẹ cuối tuần, lo ngại về sản lượng tại Brazil và Việt Nam
Theo số liệu của Cục Thống kê Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu 1,054 triệu tấn cà phê, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn này chỉ đạt 4,8 tỷ USD, giảm 13,8% do giá xuất khẩu bình quân giảm so với cùng kỳ.
Giá cà phê Arabica xóa sạch mức tăng do hoạt động chốt lời và thanh lý
Giá cà phê Arabica hôm nay đã xóa sạch mức tăng đầu phiên và giảm mạnh do hoạt động chốt lời và thanh lý các vị thế mua gây áp lực lên thị trường trước kỳ nghỉ lễ kéo dài, khi các thị trường tài chính Mỹ đóng cửa vào ngày thứ Sáu nhân dịp Quốc khánh Mỹ (4/7).
Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh trên các sàn giao dịch, cà phê trong nước cũng vọt lên
Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng mạnh trên các sàn giao dịch, với Arabica chạm mức cao nhất trong gần 5 tháng và Robusta đạt đỉnh 4 tháng. Cũng ghi nhận trong sáng nay, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh 1.500 – 1.600 đồng/kg so với ngày hôm trước...