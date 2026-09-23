Tất bật trên những cánh đồng 3 vụ

Tại các vùng đất có truyền thống sản xuất 3 vụ/năm của tỉnh Phú Thọ, công tác chuẩn bị cho vụ Đông 2026 diễn ra vô cùng khẩn trương. Ngay khi thu hoạch lúa Mùa xong, gia đình bà Bùi Thị Tâm (xóm Sòng, phường Kỳ Sơn) đã chuẩn bị đầy đủ giống, phân bón cùng các loại vật tư cần thiết để sẵn sàng bắt tay vào sản xuất.

Bà Tâm chia sẻ: “Do đặc thù thời gian sản xuất ngắn, số ngày nắng ít nên việc tranh thủ thời vụ có ý nghĩa rất quan trọng trong vụ Đông. Người dân phải gieo trồng sớm, tận dụng tối đa những ngày thời tiết thuận lợi để cây sinh trưởng, phát triển, nhất là với các loại rau lấy củ, quả như bí, khoai tây, cà chua…”.

Công tác chuẩn bị cho vụ Đông tại tỉnh Phú Thọ diễn ra vô cùng khẩn trương. Ảnh: Thành Dân

Ông Nguyễn Xuân Phục, Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Sơn cho biết, để hỗ trợ người dân tranh thủ thời gian, địa phương khuyến khích áp dụng các tiến bộ kỹ thuật như làm bầu, xây dựng vườn ươm cây giống. Phương pháp này giúp bà con hoàn toàn chủ động nguồn giống, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian cây trồng chiếm đất trên đồng ruộng.

Trong vụ Đông năm 2026, toàn tỉnh Phú Thọ sẽ gieo trồng khoảng 38.000 ha cây trồng các loại. Trong đó, diện tích ngô Đông đạt hơn 15 nghìn ha, rau màu chiếm khoảng 15 nghìn ha, diện tích còn lại bố trí cho các loại cây trồng khác như lạc, đậu tương, khoai lang...

Để vụ Đông đạt kết quả tốt nhất, các địa phương đang tích cực vận động người dân thực hiện tốt cơ cấu giống và thời vụ của vụ Mùa. Việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Mùa sẽ giúp sớm giải phóng đất để gieo trồng vụ Đông.

Trong vụ Đông năm 2026, toàn tỉnh Phú Thọ sẽ gieo trồng khoảng 38.000 ha cây trồng các loại. Ảnh: Thành Dân

Đồng thời, tiến hành chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hóa, tăng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như rau, hoa, quả, cây ưa lạnh, cây trung tính, rau gia vị...

Trong khâu bố trí gieo trồng, các địa phương hướng dẫn bà con nông dân lựa chọn các loại cây trồng có giá trị cao, hướng tới trồng tập trung theo cơ cấu cùng giống đối với cây trồng thu hoạch một lần; áp dụng trồng xen canh, gối vụ đối với các loại rau ăn lá, ăn quả thu hoạch nhiều lần.

Đặc biệt, việc mở rộng diện tích ngô sinh khối vừa giúp gia tăng hiệu quả kinh tế, vừa cung cấp nguồn thức ăn chăn nuôi, phục vụ dự trữ thức ăn đề phòng mùa lạnh.

Chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hóa, tăng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Ảnh: Thành Dân

Siết chặt chất lượng vật tư

Song song với việc hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ đã yêu cầu Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tổ chức các đợt kiểm tra về chất lượng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng các cửa hàng, đại lý kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng không có trong danh mục, hàng cấm, hàng hết hạn sử dụng hay chưa đăng ký lưu hành; đồng thời kiểm tra việc niêm yết giá công khai. Các cơ sở kinh doanh vật tư cũng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nguồn giống tốt, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm chất lượng với giá cả hợp lý.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức các đợt kiểm tra về chất lượng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh: Thành Dân

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho vụ Đông 2026, đặc biệt là trong khâu tiêu thụ nông sản, ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho nông sản thông qua các biện pháp như tuyên truyền, tập huấn, nâng cao kiến thức cho người trực tiếp sản xuất, sơ chế, chế biến áp dụng đầy đủ các quy trình sản xuất tiên tiến.

Bên cạnh đó, khuyến khích việc dán tem nhận diện sản phẩm, đăng ký mã vạch, mã số cho sản phẩm để đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm soát, truy xuất nguồn gốc và thị hiếu của người tiêu dùng. Việc này giúp gắn trách nhiệm của cơ sở sản xuất với chất lượng sản phẩm, từng bước tiến tới một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn, an toàn và bền vững.