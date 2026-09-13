Nông dân Lào Cai học cách đưa nông sản lên môi trường số

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia cho 230 cán bộ Chi hội, Tổ hội Nông nghề nghiệp. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Trang bị kiến thức sát thực tiễn cho cán bộ Hội cơ sở

Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai phối hợp với Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học – Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

Tham gia chương trình có 230 cán bộ Chi hội, Tổ hội Nông dân thuộc các xã, phường: Yên Bái, Văn Phú, Nam Cường, Trấn Yên, Yên Bình, Mậu A, Đông Cuông, Tân Hợp, Xuân Ái và Mỏ Vàng.

Những nội dung tập huấn được xây dựng theo hướng thiết thực, gắn với yêu cầu thực tế tại cơ sở. Qua đó, cán bộ Hội được cập nhật thêm kiến thức về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong nông nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong sản xuất.

Bên cạnh đó, chương trình cũng trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng về kiểm tra, giám sát và hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế. Đây được xem là những nội dung cần thiết để đội ngũ cán bộ Chi hội, Tổ hội nâng cao hiệu quả hoạt động, thực sự trở thành cầu nối giữa tổ chức Hội với hội viên.

Cán bộ Hội học livestream, bán nông sản trên nền tảng số

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng tác động trực tiếp đến sản xuất và tiêu thụ nông sản, kỹ năng quảng bá sản phẩm trên môi trường số được chú trọng tại các lớp tập huấn.

Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức lý thuyết, các học viên được trực tiếp thực hành kỹ năng livestream, giới thiệu và bán sản phẩm trên nền tảng số.

Cán bộ Chi hội, Tổ hội Nông dân Lào Cai thực hành kỹ năng livestream, giới thiệu và bán nông sản trên các nền tảng số. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Đây là cách làm mới, giúp cán bộ Hội từng bước làm quen với phương thức quảng bá sản phẩm trực tuyến, kết nối người sản xuất với thị trường và mở rộng kênh tiêu thụ nông sản.

Từ những thao tác tưởng như đơn giản trên điện thoại, cán bộ Chi hội, Tổ hội có thể tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ hội viên đưa sản phẩm lên các nền tảng số, giới thiệu câu chuyện sản phẩm và tiếp cận khách hàng ở phạm vi rộng hơn.

Trong điều kiện sản xuất nông nghiệp đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, việc trang bị kỹ năng số cho cán bộ Hội cơ sở vì thế càng có ý nghĩa thiết thực.

Học từ mô hình thực tế để vận dụng vào cơ sở

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức cho các học viên tham quan, học tập kinh nghiệm tại xã Trấn Yên.

Tại đây, cán bộ Hội có dịp tìm hiểu mô hình trồng dâu, nuôi tằm; trực tiếp trao đổi về phương thức tổ chức sản xuất, liên kết và phát triển kinh tế nông nghiệp tại cơ sở.

Việc tham qua học tập mô hình giúp, cán bộ Hội có thể nhìn rõ hơn cách tổ chức sản xuất, những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm cần thiết để vận dụng phù hợp với điều kiện từng địa phương.



Các học viên tham quan, tìm hiểu mô hình trồng dâu, nuôi tằm tại Trấn Yên, qua đó trao đổi kinh nghiệm tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông nghiệp ở cơ sở. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Từ kiến thức trên lớp đến trải nghiệm thực tế, từ kỹ năng số đến mô hình sản xuất, các lớp tập huấn đã góp phần bổ sung kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ Chi hội, Tổ hội Nông dân.

Qua đó, cán bộ Hội có thêm hành trang để đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường và từng bước nâng cao thu nhập.

Đồng thời, góp phần đổi mới cách thức hoạt động của Hội Nông dân ở cơ sở, hướng tới mục tiêu đồng hành cùng nông dân hiệu quả, thiết thực hơn trong giai đoạn mới.