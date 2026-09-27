Nông dân Chiềng An nâng cao thu nhập nhờ đổi mới cách trồng cà phê

Cà phê sinh trưởng tốt nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật

Những ngày này, trên các triền đồi cà phê ở phường Chiềng An, màu xanh của những vườn cây đang phủ kín sườn đồi. Nhiều diện tích cà phê được người dân chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, cây sinh trưởng khỏe, cành lá sum suê, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.

Là một trong những địa phương có diện tích cà phê lớn của tỉnh Sơn La, những năm qua, Chiềng An đã chú trọng hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ khâu chăm sóc, bón phân, cắt tỉa tạo tán đến phòng trừ sâu bệnh đều được người dân quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng cà phê.

Tại bản Tòng Sét, gia đình anh Lò Văn Bình đã có hơn 10 năm gắn bó với cây cà phê. Trên diện tích đất dốc, sau nhiều năm canh tác liên tục, đất đai dần bạc màu, lượng dinh dưỡng trong đất suy giảm. Điều này khiến cây cà phê sinh trưởng kém, năng suất không còn đạt như kỳ vọng.

Trước thực tế đó, gia đình anh Bình đã chủ động thay đổi phương thức canh tác, chú trọng bổ sung dinh dưỡng cho đất, đồng thời áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc vườn cây. Nhờ được bón phân hợp lý, kết hợp cắt tỉa cành, tạo tán, chỉ sau vài tháng, vườn cà phê của gia đình đã có những chuyển biến rõ rệt.

Anh Lò Văn Bình, bản Tòng Sét, phường Chiềng An, phấn khởi trước sự phát triển của vườn cà phê sau khi áp dụng các biện pháp chăm sóc mới. Ảnh: Văn Ngọc

Những cây cà phê trước đây sinh trưởng chậm nay đã xanh tốt, cành lá phát triển, tán cây rộng và ra nhiều quả. Không chỉ cải thiện sức sinh trưởng của cây, việc áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật còn giúp gia đình anh kỳ vọng vào một vụ thu hoạch đạt năng suất cao hơn.

Anh Lò Văn Bình chia sẻ: "Trước đây, do đất dốc, trồng cà phê nhiều năm nên đất bị bạc màu, cây không phát triển tốt, năng suất giảm. Từ khi áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, đặc biệt là bón phân hợp lý, kết hợp cắt tỉa, tạo tán, vườn cà phê phát triển tốt hơn hẳn. Cây lên nhanh, tán rộng, quả sai và đồng đều. Gia đình tôi ước tính năm nay sản lượng cà phê quả tươi sẽ đạt khoảng 20 tấn".

Từ thực tế sản xuất, anh Bình nhận thấy việc thay đổi tập quán canh tác, chú trọng chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng cho cây cà phê mang lại hiệu quả thiết thực. Đây cũng là kinh nghiệm để gia đình tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả sản xuất trong những niên vụ tiếp theo.

Không chỉ các hộ trồng cà phê, nhiều hợp tác xã trên địa bàn phường Chiềng An cũng đang tích cực đổi mới phương thức sản xuất, từng bước chuyển từ bán cà phê quả tươi sang sơ chế, chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm.

Những cây cà phê sai trĩu quả hứa hẹn mang lại vụ mùa bội thu, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình anh Lò Văn Bình. Ảnh: Văn Ngọc

Nâng cao giá trị hạt cà phê từ chế biến sâu

Phường Chiềng An được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Chiềng Đen, Chiềng Xôm và phường Chiềng An cũ. Sau sắp xếp, địa phương có vùng sản xuất cà phê tập trung với diện tích trên 2.000ha, trong đó 1.937ha đang cho thu hoạch, sản lượng khoảng 15.496 tấn/năm.

Đáng chú ý, khoảng 1.330ha cà phê trên địa bàn đã được cấp các chứng nhận sản xuất bền vững. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương tổ chức sản xuất tập trung, xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao, thúc đẩy liên kết giữa người dân, HTX và doanh nghiệp.

Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cây cà phê ở Chiềng An sinh trưởng tốt, cho năng suất cao. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nghiêm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Chiềng An, cho biết: Địa phương xác định phát triển cà phê theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Trong đó, trọng tâm là tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết giữa người dân, HTX và doanh nghiệp, gắn vùng nguyên liệu với chế biến và thị trường tiêu thụ.

Cùng với đó, phường tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân, HTX mở rộng diện tích sản xuất theo các tiêu chuẩn 4C, UTZ, Rainforest Alliance (RA) và hướng hữu cơ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Đối với những diện tích cà phê già cỗi, sinh trưởng kém, năng suất thấp, địa phương vận động người dân thực hiện tái canh theo lộ trình. Năm 2026, phường phấn đấu tái canh khoảng 50ha, ưu tiên sử dụng các giống cà phê mới như THA1, TN1, TN6, TN7, TN9 và TN10 nhằm nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây.

Phát triển vùng cà phê theo hướng bền vững đang góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc ở Chiềng An. Ảnh: Văn Ngọc

Địa phương cũng tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động thu mua, sơ chế cà phê, hạn chế tình trạng thu mua cà phê xanh, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Với lợi thế về diện tích và điều kiện sản xuất, cùng sự chủ động đổi mới của người dân và các HTX, Chiềng An đang từng bước hình thành vùng cà phê sản xuất tập trung, gắn với chế biến và tiêu thụ.

Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm không chỉ góp phần phát triển cây cà phê bền vững mà còn mở ra cơ hội nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân địa phương.