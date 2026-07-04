Những trường hợp bị xóa hộ khẩu thường trú: Ai cũng nên biết kẻo thiệt thòi

Đăng ký thường trú là căn cứ quan trọng để xác định nơi cư trú hợp pháp của công dân. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào đã đăng ký thường trú cũng được duy trì vĩnh viễn. Theo quy định tại Điều 24 Luật Cư trú 2020, công dân sẽ bị xóa đăng ký thường trú nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Người đã chết hoặc bị tuyên bố mất tích, đã chết

Công dân sẽ bị xóa đăng ký thường trú khi đã qua đời hoặc có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc tuyên bố đã chết theo quy định của pháp luật.

Ra nước ngoài định cư

Người ra nước ngoài để định cư lâu dài sẽ bị xóa đăng ký thường trú tại Việt Nam.

Bị hủy đăng ký thường trú

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hủy đăng ký thường trú theo Điều 35 Luật Cư trú 2020 thì thông tin thường trú của công dân cũng sẽ bị xóa.

Vắng mặt tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên

Người liên tục vắng mặt tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú ở nơi khác hoặc không thực hiện khai báo tạm vắng sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với các trường hợp: Xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không nhằm mục đích định cư.Đang chấp hành án phạt tù.Đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc trường giáo dưỡng.

Không còn quốc tịch Việt Nam

Người đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, bị tước quốc tịch hoặc bị hủy quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam cũng sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

Chấm dứt thuê, mượn, ở nhờ nhưng không đăng ký nơi ở mới

Đối với người đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn hoặc ở nhờ, nếu đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng vẫn chưa đăng ký thường trú tại nơi ở mới thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú, trừ các trường hợp được pháp luật quy định ngoại lệ.

Chuyển quyền sở hữu nhà ở nhưng không chuyển nơi thường trú

Người đã đăng ký thường trú tại nhà thuộc sở hữu của mình nhưng sau đó chuyển quyền sở hữu cho người khác mà sau 12 tháng vẫn chưa đăng ký thường trú tại nơi ở mới sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

Ngoại lệ là trường hợp chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho người đó thuê, mượn, ở nhờ và đồng ý giữ đăng ký thường trú tại địa chỉ này theo quy định của pháp luật.

Không được chủ nhà đồng ý giữ đăng ký thường trú

Công dân sẽ bị xóa đăng ký thường trú nếu: Đã chấm dứt việc thuê, mượn hoặc ở nhờ và chủ nhà không đồng ý cho tiếp tục giữ đăng ký thường trú.Đã bán hoặc chuyển nhượng nhà ở của mình cho người khác và chủ sở hữu mới không đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại địa chỉ đó.9. Nhà ở hoặc phương tiện cư trú không còn tồn tại

Người đăng ký thường trú tại nhà ở đã bị phá dỡ, bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đăng ký thường trú trên phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định pháp luật cũng sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

Cơ quan nào có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú?

Theo Luật Cư trú 2020, cơ quan đã thực hiện đăng ký thường trú là cơ quan có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú. Khi thực hiện việc xóa, cơ quan quản lý cư trú phải cập nhật đầy đủ lý do và thời điểm xóa đăng ký thường trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Việc bị xóa đăng ký thường trú có thể ảnh hưởng đến nhiều quyền và thủ tục hành chính như cấp căn cước, đăng ký hộ tịch, bảo hiểm, giáo dục, y tế và các giao dịch dân sự khác. Vì vậy, khi thay đổi nơi ở hoặc phát sinh các trường hợp theo quy định, người dân nên chủ động thực hiện thủ tục đăng ký cư trú đúng thời hạn để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.