Những người nên hạn chế uống nước tía tô

Một số người dưới đây nên thận trọng và cân nhắc hạn chế nước tía tô.

Người có cơ địa dị ứng với tía tô

Nếu từng xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi ăn hoặc uống tía tô như ngứa, nổi mẩn, sưng môi, khó chịu ở đường tiêu hóa, nên ngừng sử dụng và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Không phải cứ dùng nước tía tô là tốt

Người đang dùng thuốc cần thận trọng

Tía tô có chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học. Nếu đang sử dụng thuốc điều trị bệnh, đặc biệt là thuốc dùng lâu dài, không nên tự ý uống nước tía tô với lượng lớn mỗi ngày mà chưa hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Người có cơ địa nhạy cảm với các loại thảo dược

Không phải cứ có nguồn gốc từ thực vật thì đều phù hợp với tất cả mọi người. Người có cơ địa nhạy cảm nên bắt đầu với lượng nhỏ và chú ý phản ứng của cơ thể thay vì uống thường xuyên theo thói quen.

Người đang có vấn đề về tiêu hóa

Uống một lượng lớn bất kỳ loại nước thảo dược nào cũng có thể gây khó chịu ở đường tiêu hóa ở một số người. Nếu sau khi uống nước tía tô xuất hiện đầy bụng, buồn nôn hoặc tiêu chảy, nên ngừng sử dụng và xem xét nguyên nhân.

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Tía tô được sử dụng phổ biến trong thực phẩm, nhưng việc dùng với mục đích như một loại nước uống thảo dược với lượng lớn hoặc kéo dài cần thận trọng. Phụ nữ mang thai, cho con bú nên hỏi bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên, đặc biệt nếu đang dùng thuốc hoặc có bệnh lý nền.

Không nên xem nước tía tô như nước lọc để uống càng nhiều càng tốt

Một sai lầm khá phổ biến là cho rằng nước tía tô càng uống nhiều thì càng có lợi. Thực tế, đây vẫn là một loại đồ uống từ thảo dược và mức độ phù hợp phụ thuộc vào cơ địa, tình trạng sức khỏe cũng như cách sử dụng.

Nếu chỉ dùng tía tô như một nguyên liệu trong bữa ăn hoặc thỉnh thoảng uống một lượng vừa phải, đa số người khỏe mạnh có thể sử dụng. Tuy nhiên, khi muốn uống hàng ngày, uống với lượng lớn hoặc dùng để hỗ trợ một vấn đề sức khỏe cụ thể, nên tham khảo ý kiến chuyên môn thay vì tự điều trị.

Đặc biệt, nếu cơ thể xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi uống, nên ngừng sử dụng và tìm nguyên nhân thay vì cố tiếp tục vì nghĩ đây là thức uống tự nhiên.