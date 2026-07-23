Những người không nên uống nước lá tía tô: Càng uống càng hại

Mọi người thường nghĩ lá tía tô là thảo dược lành tính nên có thể uống hằng ngày. Thực tế, dù chứa nhiều hợp chất có lợi, loại lá này vẫn có những đối tượng cần hạn chế hoặc chỉ dùng khi có chỉ định phù hợp. Nếu thuộc một trong những nhóm dưới đây, bạn nên cân nhắc trước khi uống nước lá tía tô thường xuyên.

1. Người có huyết áp thấp nên hạn chế uống thường xuyên

Nước lá tía tô chứa nhiều hoạt chất thực vật có thể giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ tuần hoàn và mang lại cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, với người vốn có huyết áp thấp, việc sử dụng quá nhiều có thể khiến cảm giác mệt mỏi, chóng mặt hoặc choáng váng xuất hiện rõ hơn ở một số trường hợp.

Đặc biệt, nếu uống khi bụng đói hoặc sau thời gian vận động, cơ thể đang thiếu nước và năng lượng, tình trạng tụt huyết áp có thể khiến người uống cảm thấy uể oải hơn. Mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào thể trạng và lượng sử dụng.

Nếu thường xuyên bị hoa mắt khi đứng dậy, huyết áp thấp hoặc đang điều trị bằng thuốc liên quan đến huyết áp, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống nước lá tía tô hằng ngày như một loại nước thay thế nước lọc.

Không phải ai cũng nên uống nước tía tô

2. Người mắc bệnh thận cần thận trọng

Dù là thảo dược tự nhiên, lá tía tô vẫn chứa các hợp chất mà cơ thể phải chuyển hóa và đào thải. Với người có chức năng thận suy giảm, việc sử dụng các loại nước lá thường xuyên mà không có hướng dẫn có thể làm tăng gánh nặng cho quá trình bài tiết.

Ngoài ra, nhiều người có thói quen nấu nước lá tía tô thật đặc rồi uống liên tục nhiều ngày với mong muốn "thanh lọc cơ thể". Đây là cách làm chưa có đủ bằng chứng chứng minh lợi ích và có thể không phù hợp với người mắc bệnh thận mạn tính.

Nếu đang điều trị bệnh thận hoặc phải kiểm soát lượng nước, kali hay các thành phần dinh dưỡng khác theo hướng dẫn của bác sĩ, người bệnh nên hỏi ý kiến chuyên môn trước khi thêm nước lá tía tô vào chế độ ăn uống.

3. Người đang dùng thuốc điều trị dài ngày

Một số hoạt chất trong thảo dược có khả năng ảnh hưởng đến quá trình hấp thu hoặc chuyển hóa thuốc trong cơ thể. Dù chưa có nhiều bằng chứng cho thấy nước lá tía tô gây tương tác nghiêm trọng với đa số thuốc, việc sử dụng đồng thời vẫn cần sự thận trọng.

Đặc biệt, người đang dùng thuốc điều trị bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, huyết áp hoặc thuốc chống đông máu không nên tự ý uống nước lá tía tô với lượng lớn trong thời gian dài chỉ vì nghe truyền miệng.

Giải pháp an toàn là uống cách xa thời điểm dùng thuốc nếu được bác sĩ đồng ý và không coi nước lá tía tô là sản phẩm thay thế thuốc điều trị.

4. Người dị ứng với họ bạc hà hoặc cơ địa nhạy cảm

Lá tía tô thuộc họ Hoa môi (Lamiaceae), cùng nhóm với nhiều loại thảo mộc quen thuộc. Một số người có cơ địa dị ứng với các loại cây trong nhóm này có thể xuất hiện phản ứng khi sử dụng.

Các biểu hiện có thể gồm ngứa, nổi mề đay, phát ban hoặc khó chịu ở đường tiêu hóa sau khi uống. Dù không phổ biến, đây vẫn là điều cần lưu ý, nhất là với người từng có tiền sử dị ứng thực phẩm hoặc thảo dược.

Nếu lần đầu sử dụng, nên uống một lượng nhỏ để theo dõi phản ứng của cơ thể. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần ngừng dùng và liên hệ cơ sở y tế nếu triệu chứng kéo dài hoặc nghiêm trọng.

5. Phụ nữ mang thai không nên lạm dụng

Trong dân gian, lá tía tô đôi khi được sử dụng để hỗ trợ giảm cảm lạnh hoặc cải thiện cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc phụ nữ mang thai có thể uống nước lá tía tô tùy ý mỗi ngày.

Việc sử dụng quá nhiều bất kỳ loại thảo dược nào trong thai kỳ đều cần được cân nhắc vì cơ thể người mẹ có nhiều thay đổi về nội tiết và chuyển hóa. Một số tài liệu cũng khuyến cáo thai phụ nên tránh lạm dụng các loại nước lá khi chưa có chỉ định chuyên môn.

Nếu muốn dùng lá tía tô như một phần của bữa ăn hoặc để hỗ trợ sức khỏe, phụ nữ mang thai nên trao đổi với bác sĩ sản khoa để được tư vấn phù hợp với từng giai đoạn thai kỳ.

6. Người khỏe mạnh cũng không nên uống thay nước lọc

Không ít người tin rằng nước lá tía tô càng uống nhiều càng giúp giải độc, đẹp da và giảm cân. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh cho thấy việc uống nước lá tía tô hằng ngày với lượng lớn mang lại lợi ích vượt trội.

Bất kỳ loại nước thảo dược nào cũng chỉ nên đóng vai trò bổ sung, không thể thay thế nước lọc. Lạm dụng trong thời gian dài có thể khiến chế độ dinh dưỡng mất cân bằng hoặc làm che lấp các vấn đề sức khỏe cần được điều trị đúng cách.

Để tận dụng lợi ích của lá tía tô, nên sử dụng với lượng vừa phải, kết hợp trong bữa ăn hoặc dùng theo từng thời điểm khi cần. Quan trọng nhất vẫn là duy trì chế độ ăn đa dạng, uống đủ nước và tham khảo ý kiến chuyên gia nếu có bệnh lý nền hoặc đang dùng thuốc.

Lá tía tô là loại rau gia vị giàu dưỡng chất và có nhiều giá trị trong ẩm thực cũng như y học cổ truyền. Tuy nhiên, "tự nhiên" không đồng nghĩa với "phù hợp cho tất cả". Người huyết áp thấp, mắc bệnh thận, đang dùng thuốc điều trị, có cơ địa dị ứng, phụ nữ mang thai và cả người khỏe mạnh nếu có ý định uống thường xuyên đều nên cân nhắc. Sử dụng đúng cách, đúng đối tượng mới giúp phát huy lợi ích và hạn chế những rủi ro không mong muốn.