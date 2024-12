Kỷ tử được biết đến là dược liệu tốt cho sức khoẻ, tuy nhiên không phải ai cũng có thể ăn được kỷ tử, dưới đây là những người không nên ăn kỷ tử.

Tác dụng của kỷ tử với sức khoẻ

Bên cạnh các dược liệu Đông y nổi tiếng như cỏ ngọt, kim tiền thảo, táo tàu, nhân sâm, đương quy,... thì kỷ tử cũng là nguyên liệu được sử dụng khá nhiều trong các bài thuốc trị bệnh trong dân gian. Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI Dương Ngọc Vân đã chỉ ra những tác dụng của kỷ tử với sức khoẻ như sau:

Tăng sức đề kháng

Hoạt chất lysozyme được tìm thấy trong kỷ tử là loại enzyme tiêu hóa có khả năng phòng ngừa sự xâm nhập và gây bệnh của vi khuẩn, tăng cường sức đề kháng và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực do thay đổi thời tiết tác động lên cơ thể.

Tăng cường sinh lý, hỗ trợ cải thiện bệnh alzheimer

Một công dụng hữu hiệu của kỷ tử đó là kích thích ham muốn, tăng cường nồng độ hormone testosterone, cải thiện chất lượng tinh trùng, chứng cương dương và xuất tinh sớm ở nam giới.

Ngoài ra, kỷ tử còn là một vị thuốc quý giúp làm chậm sự lão hóa của các tế bào thần kinh, từ đó ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh Alzheimer ở người cao tuổi.

Hỗ trợ giảm cân

Hỗ trợ giảm cân cũng là một trong những tác dụng của kỷ tử bạn nên tham khảo. Nguyên nhân là vì loại quả này chứa ít calo nhưng lại dồi dào vitamin A, C và các chất dinh dưỡng. Đặc biệt nó lại có hàm lượng đường thấp, không gây mệt mỏi, nhiều chất xơ có thể hỗ trợ đắc lực cho quá trình giảm cân của bạn.

Kỷ tử tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được

Cải thiện chức năng gan

Betaine hydrochloride chứa trong kỷ tử có khả năng làm tăng hàm lượng phospholipid trong gan và huyết thanh, qua đó giúp bảo vệ lá gan trước những tác nhân gây bệnh. Ngoài có lợi cho gan, kỷ tử còn rất tốt cho thận nhờ tham gia vào quá trình đào thải độc tố, loại bỏ các kim loại nặng ở thận ra khỏi cơ thể.

Tăng cường chức năng thị giác

Theo nghiên cứu của Đại học Trung Hoa (Hồng Kông) và Đại học Johns Hopkins (Baltimore), kỷ tử còn cung cấp loại hoạt chất có tên là zeaxanthin với công dụng chống oxy hóa rất tốt giúp tăng cường thị lực.

Do đó những người cao tuổi nếu đang gặp phải các triệu chứng của bệnh thoái hóa điểm vàng gây suy giảm thị lực thì hãy sử dụng kỷ tử để cải thiện thị giác. Một ưu điểm khác của zeaxanthin đó là có tác dụng bảo vệ mắt khỏi những tổn thương do các gốc tự do và tia cực tím gây ra.

Làm đẹp da

Với hàm lượng lớn các chất như beta-carotene và vitamin C, kỷ tử còn là nguyên liệu được ưa chuộng trong việc chăm sóc da, cải thiện sắc tố da, giúp da luôn mịn màng và trắng sáng hơn. Thậm chí nếu bạn đang bị những đốm mụn ghé thăm thì hãy cân nhắc sử dụng kỷ tử để điều trị mụn nhờ công dụng kháng viêm hiệu quả của loại quả này.

Những người không nên ăn kỷ tử

Kỷ tử tuy tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được.

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời ThS.BS Nguyễn Đình Thục – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Đông y Việt Nam cho biết, người đang thực nhiệt (nhiễm khuẩn, viêm tấy), bị đàm thấp, tiêu chảy không dùng.

Kỷ tử không thích hợp để sử dụng cho những người hay cáu giận, tâm tính nóng nảy, huyết áp cao hoặc người ưa thích ăn thịt khiến sắc mặt đỏ hồng vì sẽ càng khiến cho hỏa khí trong người tăng cao.

Ngoài ra khi sử dụng kỷ tử cần lưu ý những điều sau:

- Dùng kỷ tử quá nhiều còn gây ra tác dụng phụ là khiến mắt bị đỏ, giảm sút thị lực, khó chịu khi nhìn;

- Kỷ tử phù hợp với người có sức đề kháng suy giảm, thể trạng hư nhược. Bên cạnh đó khi dùng kỷ tử phải hết sức kiên trì, ăn với lượng nhỏ mỗi ngày mới đạt được hiệu quả.

Trên đây là những thông tin giải đáp về băn khoăn "những người không nên ăn kỷ tử". Trước khi dùng kỷ tử để chữa bệnh, bạn nên tìm hiểu kỹ về các bài thuốc phù hợp với tình trạng bệnh lý của mình, đồng thời kết hợp thăm khám thầy thuốc Đông y uy tín để đạt được hiệu quả trong điều trị.