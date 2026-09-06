Những lồng cá làm giàu của nông dân giữa lòng hồ thủy điện ở Sơn La

Sơn La phát triển nuôi cá trên lòng hồ

Sơn La là một trong những địa phương có diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện lớn. Tận dụng lợi thế này, những năm qua, các xã dọc lòng hồ thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La đã đẩy mạnh phát triển nghề nuôi cá lồng.

Nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư lồng nuôi, lựa chọn những giống cá phù hợp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhờ đó sản lượng, chất lượng cá ngày càng được nâng lên.

Có dịp trở lại xã Quỳnh Nhai, một trong những địa phương có diện tích mặt nước lòng hồ lớn của tỉnh Sơn La, chúng tôi bắt gặp những khu lồng cá nối tiếp nhau trên mặt hồ. Từ sáng sớm, người dân đã có mặt tại các lồng nuôi để cho cá ăn, kiểm tra sức khỏe đàn cá, vệ sinh lồng nuôi và theo dõi nguồn nước.

Từ chỗ chủ yếu đánh bắt thủy sản tự nhiên, nhiều hộ dân vùng lòng hồ đã chuyển sang nuôi cá lồng. Nghề mới không chỉ giúp người dân tận dụng hiệu quả diện tích mặt nước mà còn tạo việc làm, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Người dân xã Quỳnh Nhai kiểm tra, chăm sóc đàn cá trong những lồng nuôi giữa mênh mông lòng hồ thuỷ điện. Ảnh: Văn Ngọc

Gia đình ông Phạm Văn Doanh, xã Quỳnh Nhai hiện có 30 lồng nuôi các loại cá như cá tầm, cá lăng, cá rô, cá trắm, cá chép. Theo ông Doanh, để nuôi cá hiệu quả, gia đình đặc biệt chú trọng lựa chọn con giống phù hợp với điều kiện mặt nước và nhu cầu của thị trường.

“Gia đình tôi tập trung nuôi những loại cá có giá trị thương phẩm cao, trong đó có cá lăng và cá tầm. Trong quá trình nuôi, chúng tôi chú trọng kỹ thuật chăm sóc, thức ăn và theo dõi nguồn nước để đàn cá phát triển tốt. Cá đặc sản không chỉ bán cho thương lái mà còn có thể phục vụ khách du lịch khi các hoạt động du lịch trên lòng hồ ngày càng phát triển”, ông Doanh chia sẻ.

Theo ông Doanh, nuôi thủy sản và phát triển du lịch có thể bổ trợ cho nhau. Khi lượng khách đến tham quan, trải nghiệm vùng lòng hồ tăng lên, các sản phẩm cá đặc sản có thêm thị trường tiêu thụ. Đây cũng là hướng để nâng giá trị sản phẩm thay vì chỉ bán cá nguyên liệu.

Gia đình ông Phạm Văn Doanh hiện có 30 lồng nuôi các loại cá, trong đó có cá tầm, cá lăng, cá trắm và cá chép. Ảnh: Văn Ngọc

Tại Quỳnh Nhai, trên 90 ha mặt nước lòng hồ thủy điện Sơn La hiện có những khu lồng cá được đầu tư ngày càng bài bản. Toàn xã có khoảng 2.800 lồng nuôi cá và hơn 30 HTX thủy sản.

Nghề nuôi cá lồng từ chỗ còn manh mún, nhỏ lẻ đang từng bước trở thành một trong những hướng phát triển kinh tế của địa phương. Người dân không chỉ chú trọng số lượng lồng nuôi mà ngày càng quan tâm hơn đến chất lượng con giống, quy trình chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và đầu ra sản phẩm.

Quy mô nuôi cá ngày càng mở rộng cũng đặt ra yêu cầu phải tổ chức sản xuất chặt chẽ hơn. Từ khâu chọn giống, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh đến xây dựng nhãn mác, bao bì, truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ đều cần được quan tâm.

Ông Tòng Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Nhai cho biết, sau quá trình tái định cư phục vụ xây dựng thủy điện Sơn La, cùng với ổn định đời sống, người dân vùng lòng hồ từng bước khai thác mặt nước để phát triển nuôi trồng thủy sản.

“Từ những lồng cá đầu tiên được hỗ trợ xây dựng, đến nay nghề nuôi cá lồng đã phát triển, trở thành một trong những hướng sản xuất mang lại thu nhập cho người dân, góp phần khai thác hiệu quả vùng lòng hồ”, ông Trường thông tin.

Nghề nuôi cá lồng phát triển giúp người dân vùng lòng hồ có thêm việc làm, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống. Ảnh: Văn Ngọc

Theo lãnh đạo xã Quỳnh Nhai, địa phương đang khuyến khích người dân phát triển nuôi cá lồng theo hướng tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng và liên kết tiêu thụ. Cùng với đó, tạo điều kiện để các hộ nuôi tiếp cận con giống, kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, xây dựng nhãn mác, bao bì và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Việc hình thành các HTX thủy sản cũng giúp người dân có thêm điều kiện liên kết trong sản xuất. Thay vì mỗi hộ tự làm, các thành viên có thể cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, thống nhất quy trình nuôi, hỗ trợ đầu vào và tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Không chỉ riêng Quỳnh Nhai, nhiều địa phương khác của Sơn La có mặt nước lòng hồ thủy điện cũng đang phát triển mạnh nghề nuôi cá lồng. Lợi thế mặt nước rộng, nguồn nước tương đối ổn định cùng nhu cầu thị trường đã tạo điều kiện để thủy sản trở thành một trong những ngành sản xuất có tiềm năng ở vùng lòng hồ.

Sơn La hiện có gần 4.000km² mặt nước hồ thủy điện, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản và các sinh kế gắn với vùng lòng hồ. Toàn tỉnh có trên 7.000 lồng nuôi cá; nhiều vùng nuôi đã hình thành các cụm sản xuất tập trung với sự tham gia của hộ dân, tổ hợp tác, HTX và doanh nghiệp.

Người nuôi cá lồng thường xuyên theo dõi nguồn nước, kiểm tra đàn cá để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Ảnh: Văn Ngọc

Từ lợi thế mặt nước rộng, Sơn La đang từng bước hình thành những vùng nuôi cá lồng tập trung, hướng tới sản xuất hàng hóa bền vững. Ảnh: Văn Ngọc

Đáng chú ý, toàn tỉnh đã xây dựng trên 15 chuỗi cung ứng thủy sản an toàn, quản lý hơn 2.000 lồng nuôi đạt tiêu chuẩn. Đây là cơ sở để nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm cá lồng Sơn La trên thị trường.

Từ lợi thế mặt nước, những lồng cá đang mở thêm sinh kế cho người dân vùng lòng hồ. Khi sản xuất được tổ chức bài bản hơn, kỹ thuật được áp dụng vào từng khâu, người dân cùng tham gia bảo vệ nguồn nước và doanh nghiệp, HTX đồng hành trong tiêu thụ, nghề nuôi cá lồng sẽ có thêm điều kiện phát triển ổn định, lâu dài.

Đặc biệt, việc gắn nuôi cá lồng với du lịch lòng hồ, xây dựng thương hiệu và phát triển các sản phẩm thủy sản đặc sản được kỳ vọng sẽ tạo thêm giá trị cho vùng lòng hồ Sơn La. Từ những lồng cá trên mặt hồ, người dân đang từng bước biến lợi thế tự nhiên thành sinh kế, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.