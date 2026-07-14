Nhu cầu từ Philippines và Trung Quốc tiếp tục là động lực chính cho gạo Việt

Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang

Giá lúa gạo hôm nay (14/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái ổn định, trong bối cảnh hoạt động mua bán diễn ra chậm. Trong khi đó, triển vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục được cải thiện nhờ nhu cầu quốc tế tích cực.

Theo ghi nhận từ các địa phương, thị trường lúa tươi không có nhiều biến động. Tại An Giang, Đồng Tháp và một số tỉnh lân cận, nông dân vẫn giữ mức giá chào bán cao, song lượng giao dịch mới khá hạn chế. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và Tây Ninh, khi sức mua yếu khiến giá lúa gần như đi ngang.

Ở nhóm lúa tươi, Đài Thơm 8 đang được thu mua trong khoảng 6.450 – 6.600 đồng/kg; OM 18 dao động 6.300 – 6.500 đồng/kg. Lúa IR 50404 giữ mức 5.700 – 5.800 đồng/kg, trong khi OM 34 và OM 5451 lần lượt phổ biến quanh 5.600 – 5.700 đồng/kg và 5.700 – 5.800 đồng/kg.

Đối với mặt hàng gạo, giá nguyên liệu xuất khẩu nhìn chung ổn định. Gạo IR 504 dao động 8.950 – 9.050 đồng/kg; CL 555 ở mức 9.400 – 9.500 đồng/kg; OM 5451 đạt 9.500 – 9.600 đồng/kg. Các dòng gạo thơm như Đài Thơm 8 và OM 18 lần lượt nằm trong khoảng 9.200 – 9.400 đồng/kg và 8.700 – 8.850 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 giữ mức 10.750 – 10.900 đồng/kg.

Ở nhóm phụ phẩm, giá biến động nhẹ, dao động quanh 7.950 – 8.300 đồng/kg. Trong đó, tấm thơm nhích thêm khoảng 100 đồng/kg, lên 8.200 – 8.300 đồng/kg, còn cám duy trì trong khoảng 7.950 – 8.100 đồng/kg.

Tại thị trường bán lẻ, giá gạo không ghi nhận biến động đáng kể. Một số loại gạo chất lượng cao như Nàng Nhen vẫn ở mức cao nhất khoảng 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo Jasmine phổ biến 16.000 – 17.000 đồng/kg. Các loại gạo thường dao động từ 13.000 – 16.000 đồng/kg tùy chủng loại.

Giá lúa gạo hôm nay (14/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái ổn định, trong bối cảnh hoạt động mua bán diễn ra chậm. Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục ổn định. Gạo Jasmine được chào bán quanh 513 – 517 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động 510 – 520 USD/tấn; trong khi gạo 100% tấm ở mức 348 – 352 USD/tấn.

Đáng chú ý, theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2026 có thể đạt khoảng 8,1 triệu tấn, tăng thêm 200.000 tấn so với ước tính trước đó. Nhu cầu gạo từ các thị trường truyền thống như Philippines và Trung Quốc tiếp tục là động lực chính. Trong báo cáo cập nhật vào tháng 7, USDA dự báo sản lượng gạo nhập khẩu của Trung Quốc trong năm nay là 3,9 triệu tấn, tăng 400.000 tấn so với dự báo cũ.

Xuất khẩu gạo 6 tháng vẫn tích cực...

Số liệu trong nước cũng cho thấy xu hướng tích cực: 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 5,2 triệu tấn gạo, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Philippines vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm 45% thị phần, trong khi Trung Quốc đứng thứ hai với mức tăng trưởng mạnh (thị phần 19,4% và có tốc độ tăng trưởng đến 87%).

Trên thị trường quốc tế, giá gạo Thái Lan loại 5% tấm dao động 478 – 482 USD/tấn, còn gạo 100% tấm ở mức 409 – 413 USD/tấn. Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm thấp hơn, khoảng 350 – 354 USD/tấn, và gạo 100% tấm ở mức 280 – 284 USD/tấn.

6 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 5,2 triệu tấn gạo, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Ảnh: Kim Anh/Báo Nông nghiệp và Môi trường.

Nhìn chung, thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ về giá giữa các quốc gia xuất khẩu lớn do những tác động từ nguồn cung nội địa, chi phí sản xuất và yếu tố thời tiết.

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tăng tuần thứ hai liên tiếp do chính phủ nâng giá sàn và lo ngại về tiến độ gieo cấy chậm bởi thời tiết khô hạn.

Việc Chính phủ Ấn Độ nâng giá bán gạo dự trữ theo Chương trình bán hàng mở (OMSS) đã đẩy chi phí nội địa lên cao, buộc các nhà xuất khẩu phải tăng giá chào bán dù nhu cầu từ các khách hàng quốc tế vẫn ở mức rất yếu. Tính đến ngày 5/7, diện tích gieo cấy lúa hè thu của Ấn Độ chỉ đạt 6 triệu ha, giảm so với mức 6,93 triệu ha cùng kỳ năm ngoái.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm giữ ổn định. Nhu cầu từ Philippines - nhà nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam - vẫn duy trì ở mức cao.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo Philippines sẽ nhập khẩu khoảng 5,7 triệu tấn gạo trong năm 2026 nhằm bù đắp nguồn cung trong nước suy giảm do sản lượng lúa giảm, chi phí đầu vào tăng và nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất.

Trong báo cáo Grain and Feed Update, USDA nâng dự báo nhập khẩu gạo của Philippines thêm 100.000 tấn so với ước tính trước đó. Mức này cao hơn đáng kể so với dự báo 4,8 triệu tấn của Bộ Nông nghiệp Philippines. Tính đến ngày 11/6, nước này đã nhập khẩu khoảng 2,42 triệu tấn gạo kể từ đầu năm.

USDA cũng hạ dự báo sản lượng gạo xay xát năm 2026 của Philippines xuống còn khoảng 12,3 triệu tấn. Nguyên nhân chủ yếu là chi phí sản xuất tăng, đặc biệt giá phân bón leo thang khiến nông dân hạn chế mở rộng diện tích gieo trồng.

Bên cạnh đó, mực nước tại nhiều hồ chứa phục vụ tưới tiêu đang giảm do lượng mưa thiếu hụt, làm gia tăng rủi ro đối với các vùng sản xuất lúa của Philippines. USDA cảnh báo tình trạng này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến năng suất trong thời gian tới.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Philippines nhận định sản lượng lúa có thể giảm tới 700.000 tấn nếu hiện tượng El Niño diễn biến nghiêm trọng. Cơ quan khí tượng nước này cũng dự báo El Niño có khả năng xuất hiện từ cuối năm nay đến đầu năm 2027, làm gia tăng sức ép đối với an ninh lương thực và nhu cầu nhập khẩu gạo.

Theo Cục Công nghiệp Thực vật Philippines (BPI), trong 6 tháng đầu năm nay nước này đã nhập 2,75 triệu tấn gạo, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung chính vẫn đến từ Việt Nam.

Ngược lại tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm nhẹ, hoạt động mua bán khá trầm lắng, chủ yếu từ các khách hàng truyền thống do Indonesia và Malaysia chưa đặt các đơn hàng lớn.

Các nhà giao dịch Thái Lan cũng cảnh báo xung đột địa chính trị giữa Mỹ và Iran có thể làm giảm từ 20% đến 30% nguồn cung gạo toàn cầu do chi phí sản xuất và vận chuyển gia tăng, ảnh hưởng đến kế hoạch gieo cấy của nông dân. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết trước thềm vụ thu hoạch tháng 7 và tháng 8 cũng là một mối lo ngại lớn.

Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu gạo kỷ lục gần 9,2 triệu tấn và kim ngạch đến 5,7 tỷ USD. Năm 2025, xuất khẩu gạo đạt 7,85 triệu tấn, trị giá 4 tỷ USD.