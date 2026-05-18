Nhu cầu giao dịch thực chậm, giới đầu tư gia tăng bán tháo, giá cà phê còn giảm?

Giá cà phê hôm nay 18/5

Trên sàn London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 1,4% (49 USD/tấn) so với tuần trước, đóng cửa ở mức 3.365 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 1,7% (57 USD/tấn), đạt 3.245 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng giảm 2,6% (7,3 US cent/pound) trong tuần trước, về mức 266,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 2,3% (6,2 US cent/pound), đạt 260,1 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 86.200 – 87.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 87.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 87.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 86.200 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 87.200 đồng/kg.

Thị trường cà phê toàn cầu sụt giảm khi đồng real Brazil giảm giá mạnh. Khi đồng nội tệ mất giá so với USD, nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu nước này có xu hướng đẩy mạnh bán ra để thu về nhiều nội tệ hơn, từ đó làm gia tăng nguồn cung trên thị trường quốc tế và tạo áp lực giảm giá.

Bên cạnh yếu tố tỷ giá, thị trường còn chịu sức ép lớn từ tiến độ thu hoạch vụ mùa mới tại Brazil. Nguồn cung Robusta và Arabica mới bắt đầu được đưa ra thị trường, trong bối cảnh nhu cầu giao dịch thực vẫn khá chậm, khiến giới đầu tư gia tăng hoạt động bán tháo.

Theo Công ty tư vấn nông nghiệp Safras & Mercado, các nhà sản xuất cà phê Brazil đã bán được 86% mùa vụ 2025/26 tính đến giữa tháng 4/2026, giảm so với 96% cùng kỳ năm ngoái.

Trong nửa đầu tháng 5/2026, vụ thu hoạch cà phê 2026/27 của Brazil đang tiến triển chậm khi nhiều vườn cà phê vẫn có tỷ lệ hạt xanh cao và độ chín không đồng đều. Theo Trung tâm Nghiên cứu Nâng cao về Kinh tế Ứng dụng (Cepea), tiến độ thu hoạch trung bình hiện mới đạt khoảng 3% - 5% tổng sản lượng tại các vùng sản xuất trọng điểm. Mặc dù hoạt động thu hoạch vẫn mới ở giai đoạn đầu, triển vọng về một vụ mùa lớn tại Brazil đã gây áp lực giảm giá lên cà phê Arabica trong suốt tuần vừa qua.

Theo dữ liệu do Hiệp hội xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé) công bố, xuất khẩu cà phê các loại của Brazil trong tháng 4/2026 đạt 3,12 triệu bao, tăng nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, xu hướng đối với cà phê nhân xanh vẫn tiêu cực khi xuất khẩu giảm 1,3%, xuống còn 2,76 triệu bao. Ngược lại, khối lượng Robusta phục hồi rất mạnh, đạt 497.019 bao - gần gấp 5 lần so với tháng 4/2025. Trong khi đó, xuất khẩu cà phê chế biến đạt mức cao kỷ lục với 364.389 bao, tăng 17,1% so với cùng kỳ, chủ yếu là cà phê hòa tan. Tính chung xuất khẩu tất cả các loại cà phê của Brazil trong 4 tháng đầu năm 2026 vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025, đạt tổng cộng hơn 11,6 triệu bao, tương ứng giảm 16,1%.