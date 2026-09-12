Nhiều hộ nghèo ở Tuyên Quang có thêm sinh kế từ 36 con bò giống "đi một vòng"

Một con bò giống, thêm một cơ hội thoát nghèo

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về thực hiện, quản lý các chương trình cho vay bò luân chuyển trên địa bàn, trong tháng 9/2026, Hội Nông dân các xã Bình An, Bình Xa, Hồng Thái, Lâm Bình, Minh Quang, Na Hang, Trung Sơn, Thượng Lâm, Bản Máy và Pờ Ly Ngài đã tổ chức luân chuyển 36 con bò cái giống cho 36 hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Hội Nông dân các địa phương ở Tuyên Quang luân chuyển bò cái giống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

Với những gia đình còn thiếu tư liệu sản xuất, một con bò giống có thể là tài sản đáng giá để bắt đầu gây dựng sinh kế.

Thay vì hỗ trợ trực tiếp rồi kết thúc, chương trình cho vay bò luân chuyển đặt ra yêu cầu người dân tiếp nhận phải chăm sóc, phát triển đàn và thực hiện luân chuyển con giống cho hộ khác theo quy định.

Nhờ đó, giá trị của nguồn lực hỗ trợ không chỉ nằm ở con bò được giao ban đầu mà còn có thể tiếp tục được nhân lên qua từng vòng luân chuyển.

Bò về chuồng, sinh kế bắt đầu từ đồng đất quê nhà

Chăn nuôi bò sinh sản được đánh giá phù hợp với điều kiện sản xuất của nhiều hộ dân nông thôn. Người dân có thể tận dụng đất đai, nguồn cỏ tự nhiên, phụ phẩm nông nghiệp và lao động gia đình để chăm sóc vật nuôi.

Mô hình bò luân chuyển hướng tới việc nhân rộng nguồn lực, để thêm nhiều hộ nghèo có cơ hội phát triển sinh kế. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

Đối với hộ nghèo, cận nghèo, đây là những lợi thế quan trọng bởi không phải gia đình nào cũng có điều kiện đầu tư lớn để phát triển sản xuất.

Từ một con bò cái giống, nếu được chăm sóc tốt, đàn vật nuôi có thể tiếp tục phát triển, tạo thêm nguồn thu và tài sản cho gia đình.

Quan trọng hơn, người dân được trao cơ hội để tự tạo sinh kế, thay vì chỉ trông chờ vào các khoản hỗ trợ.

Đây cũng là hướng đi góp phần phát huy thế mạnh chăn nuôi đại gia súc ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn của Tuyên Quang.

Nguồn lực không dừng lại ở 36 hộ

Điểm đặc biệt của chương trình cho vay bò luân chuyển nằm ở chính cơ chế “trao cơ hội rồi tiếp tục trao cơ hội”.

36 hộ nhận bò trong tháng 9/2026 vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là những người có trách nhiệm bảo toàn và phát triển nguồn lực được giao.

Khi đủ điều kiện, con giống sẽ tiếp tục được luân chuyển cho những hộ khác theo quy định.

Như vậy, 36 con bò giống không chỉ tạo sinh kế cho 36 hộ dân. Nếu được chăm sóc, sinh sản và luân chuyển đúng quy định, nguồn lực này có thể tiếp tục đến với nhiều gia đình nghèo, cận nghèo hơn trong những năm tiếp theo.

Cách làm này cũng góp phần nâng cao trách nhiệm của người được hỗ trợ. Khi tài sản được giao gắn với nghĩa vụ chăm sóc, phát triển và luân chuyển, người dân có thêm động lực để chủ động sản xuất, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

"Cần câu" để người dân tự vươn lên

Thông qua chương trình, Hội Nông dân các cấp không chỉ đưa nguồn lực đến đúng đối tượng mà còn góp phần định hướng người dân phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với các hộ nghèo, cận nghèo, một sinh kế ổn định có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thoát nghèo. Khi có tư liệu sản xuất, người dân có thêm điều kiện tạo thu nhập, tích lũy tài sản và từng bước cải thiện cuộc sống.

Việc phát triển bò sinh sản cũng giúp khai thác hiệu quả nguồn thức ăn sẵn có, tận dụng đất đai và lao động gia đình, qua đó giảm chi phí đầu vào trong chăn nuôi.

Xa hơn, chương trình hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế nguy cơ tái nghèo và giúp người dân chủ động hơn trong phát triển kinh tế hộ.

36 con bò giống được luân chuyển trong tháng 9/2026 vì thế không đơn thuần là một con số.

Đằng sau mỗi con bò là một chuồng nuôi được dựng lên, một hộ gia đình có thêm kế sinh nhai và một cơ hội mới để người dân từng bước vươn lên.

Và khi những con bò ấy tiếp tục sinh sản, tiếp tục được luân chuyển, một nguồn lực hôm nay có thể trở thành sinh kế của nhiều gia đình ngày mai.