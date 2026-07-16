NHCSXH Bảo Thắng phát huy hiệu quả tín dụng chính sách, đồng hành cùng người nghèo

Phòng Giao dịch NHCSXH Bảo Thắng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Phòng Giao dịch NHCSXH Bảo Thắng. Ảnh: NHCSXH Bảo Thắng.

Trong 6 tháng đầu năm, bám sát chỉ đạo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lào Cai và cấp ủy, chính quyền địa phương, Phòng Giao dịch NHCSXH Bảo Thắng đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Nguồn vốn ưu đãi được giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tạo việc làm, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Bảo Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHCSXH Bảo Thắng.

Đến ngày 30/6, tổng nguồn vốn của đơn vị đạt 867 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 866 tỷ đồng, tăng 46 tỷ đồng so với đầu năm. Trong kỳ, doanh số cho vay đạt 131 tỷ đồng, hỗ trợ 1.784 lượt hộ vay phát triển kinh tế, trong khi doanh số thu nợ đạt 85 tỷ đồng.

Chất lượng tín dụng tiếp tục được giữ vững với tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,02% tổng dư nợ và nợ khoanh chiếm 0,07%, phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý nguồn vốn, cũng như ý thức trả nợ của người vay.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trong thời gian tới. Cùng với đó, Phòng Giao dịch tổ chức tập huấn một số chuyên đề nghiệp vụ tín dụng chính sách cho các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai tại cơ sở và nâng cao hiệu quả phối hợp.

Nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCSXH Bảo Thắng tiếp tục được quản lý an toàn, phát huy hiệu quả, góp phần hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Ảnh: NHCSXH Bảo Thắng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Bảo Thắng Nguyễn Trí Dũng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những kết quả tập thể cán bộ, viên chức cùng các tổ chức nhận ủy thác đã đạt được trong thời gian qua.

Để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, ông Nguyễn Trí Dũng yêu cầu các bộ phận chuyên môn tiếp tục bám sát kế hoạch được giao, nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn và hạn chế phát sinh nợ quá hạn.

Đặc biệt, trong bối cảnh địa phương đang hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, Phòng Giao dịch cần chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương khẩn trương kiện toàn hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, bảo đảm mạng lưới hoạt động ổn định, thông suốt.

Qua đó, dòng vốn tín dụng chính sách tiếp tục được chuyển tải kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.