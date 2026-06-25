Nhân dân Mộc Sơn đồng lòng với chủ trương sắp xếp tổ dân phố

Nhân dân được công khai, dân chủ trong lấy ý kiến

Những ngày này, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, phường Mộc Sơn đang tích cực triển khai lấy ý kiến nhân dân về Đề án sắp xếp, đổi tên các tổ dân phố và Đề án sắp xếp, tổ chức lại chi bộ tổ dân phố trên địa bàn. Việc triển khai được thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm người dân được biết, được bàn và trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến.

Đây là chủ trương quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức ở khu dân cư theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Mộc Sơn có diện tích tự nhiên 37,88km², với 3.381 hộ dân và 14.214 nhân khẩu sinh sống tại 14 tổ dân phố. Theo phương án dự kiến, sau sắp xếp, phường sẽ giảm từ 14 tổ dân phố xuống còn 7 tổ dân phố và 4 bản.

Quá trình sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời tôn trọng bản sắc văn hóa, phong tục tập quán và đặc thù cộng đồng dân cư.

Phường Mộc Sơn (Sơn La) khẩn trương lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp, đổi tên tổ dân phố. Ảnh: Mộc Sơn

Tại các hội nghị lấy ý kiến, cử tri được thông tin đầy đủ về phương án sắp xếp, tên gọi mới, quy mô dân số cũng như phương thức tổ chức hoạt động của khu dân cư sau sắp xếp. Nhờ đó, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ.

Bà Giàng Khánh Ly, tổ dân phố 2, phường Mộc Sơn chia sẻ: Trước hết, về chủ trương của Đảng, Nhà nước thì chúng tôi rất đồng tình, thấy rất hợp lý. Việc tiếp nhận thêm các hộ dân từ tổ dân phố 3 và tổ dân phố 4 cũng phù hợp với các tiêu chí, quy định hiện nay. Chúng tôi kỳ vọng bộ máy mới sẽ có nhiều sáng tạo, cách làm mới, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số để phục vụ người dân tốt hơn.

Thực tế cho thấy, việc sắp xếp tổ dân phố không chỉ bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình mà còn tạo thuận lợi trong quản lý dân cư, tổ chức sinh hoạt cộng đồng và triển khai các chủ trương, chính sách tại cơ sở.

Người dân phường Mộc Sơn đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp, đổi tên tổ dân phố, kiện toàn chi bộ. Ảnh: Mộc Sơn

Kiện toàn tổ chức, trẻ hóa đội ngũ cán bộ cơ sở

Song song với việc lấy ý kiến nhân dân, phường Mộc Sơn cũng tập trung rà soát, lựa chọn và giới thiệu nhân sự cấp ủy, Ban quản lý bản, tổ dân phố cho giai đoạn mới.

Công tác lấy ý kiến cán bộ, đảng viên được triển khai rộng rãi nhằm tạo sự đồng thuận từ cơ sở, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, uy tín, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bà Trần Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mộc Sơn cho biết: Việc sắp xếp các tổ dân phố trên địa bàn không thực hiện một cách cơ học, đơn thuần mà hướng tới đồng bộ, phù hợp hơn với đời sống nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

Theo phương án dự kiến, sau sắp xếp, phường sẽ giảm từ 14 tổ dân phố xuống còn 7 tổ dân phố và 4 bản. Ảnh: Mộc Sơn

Theo bà Trần Thị Huyền, trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, phường đặc biệt quan tâm đến tiêu chuẩn về độ tuổi, trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Đây được xem là một trong những tiêu chí quan trọng để từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại bản, tổ dân phố.

“Những cán bộ có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin sẽ thuận lợi hơn trong triển khai nhiệm vụ, phục vụ người dân và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở cơ sở”, bà Trần Thị Huyền nhấn mạnh.

Từ sự đồng thuận của nhân dân cùng tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, phường Mộc Sơn đang từng bước hoàn thiện việc sắp xếp, đổi tên tổ dân phố và tổ chức lại chi bộ tổ dân phố. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng bộ máy cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.