Nguồn cung lúa hàng hóa chưa dồi dào, thương lái và doanh nghiệp vẫn thận trọng trong thu mua

Giá lúa gạo hôm nay 31/7

Thị trường lúa gạo trong nước ngày 31/7 tiếp tục duy trì xu hướng ổn định khi hoạt động mua bán tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra khá trầm lắng. Nguồn cung lúa hàng hóa chưa dồi dào trong khi thương lái và doanh nghiệp vẫn thận trọng trong thu mua, chủ yếu giao dịch theo nhu cầu thực tế. Điều này giúp mặt bằng giá lúa tươi ít biến động, còn một số chủng loại gạo nguyên liệu tiếp tục giữ được mức giá cao.

Theo ghi nhận của Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC), lúa Đài Thơm 8 và OM 18 vẫn là hai giống lúa có giá cao trên thị trường, dao động trong khoảng 6.800-7.000 đồng/kg. Trong khi đó, các giống OM 5451, OM 34 và IR 50404 tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp, chưa xuất hiện yếu tố đủ mạnh để tạo biến động về giá. Tại các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau, lượng giao dịch vẫn ở mức vừa phải do nông dân giữ giá đối với lúa chất lượng tốt, còn thương lái chỉ thu mua theo các hợp đồng đã ký kết.

Ở phân khúc gạo nguyên liệu, thị trường ghi nhận diễn biến tích cực hơn khi giá một số chủng loại tiếp tục duy trì ở mức cao. Gạo nguyên liệu IR 504 giữ đà tăng nhẹ sau những phiên điều chỉnh trước đó, trong khi CL 555 tiếp tục là mặt hàng có giá cao nhất trong nhóm gạo nguyên liệu. Các dòng gạo OM 5451, Đài Thơm 8 và OM 18 nhìn chung vẫn ổn định, phản ánh nhu cầu chế biến và xuất khẩu vẫn được duy trì trong bối cảnh lượng hàng đưa ra thị trường chưa nhiều. Ngược lại, nhóm gạo phổ thông như OM 380 và Sóc Thơm hầu như không có biến động.

Đối với nhóm phụ phẩm, giá tấm thơm tiếp tục nhích tăng nhẹ và duy trì ở vùng giá cao hơn so với các phiên trước, trong khi giá cám ổn định nhờ cung cầu cân bằng. Diễn biến này cho thấy thị trường phụ phẩm chưa chịu nhiều áp lực từ nguồn cung.

Trên thị trường bán lẻ, giá các loại gạo nhìn chung không có nhiều thay đổi. Gạo Nàng Nhen tiếp tục giữ mức giá cao nhất, khoảng 28.000 đồng/kg, trong khi gạo Hương Lài, Jasmine, Đài Thơm và gạo trắng thông dụng vẫn duy trì mặt bằng giá như những ngày gần đây do sức mua của người tiêu dùng chưa có sự cải thiện đáng kể.

Ở thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục đi ngang. Gạo Jasmine vẫn giữ mức giá cao nhờ lợi thế về chất lượng, trong khi gạo 5% tấm của Việt Nam duy trì tương đương với Thái Lan. Trong khi đó, gạo Ấn Độ vẫn có lợi thế cạnh tranh ở phân khúc giá thấp, tạo áp lực nhất định đối với các dòng gạo phổ thông của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Giới kinh doanh nhận định trong ngắn hạn, thị trường lúa gạo nhiều khả năng vẫn duy trì trạng thái ổn định. Chi phí logistics và vận chuyển còn ở mức cao khiến hoạt động giao dịch quốc tế diễn ra thận trọng, trong khi nhu cầu nhập khẩu chưa có nhiều đột biến. Tuy nhiên, nhóm gạo thơm và gạo chất lượng cao được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ lợi thế nhờ giá trị gia tăng và nhu cầu ổn định từ các thị trường xuất khẩu.

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong tháng 6, Việt Nam xuất khẩu 755.975 tấn gạo, thu về 375,8 triệu USD, tăng mạnh 45,4% về lượng và 37,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gạo xuất khẩu gạo đạt hơn 5 triệu tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từng ghi nhận trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, kim ngạch đạt 2,4 tỷ USD, giảm 2,5%, do mặt bằng giá thấp hơn.

Bình quân trong 6 tháng đầu năm, giá gạo xuất khẩu đạt 474 USD/tấn, thấp hơn 8,5% so với cùng kỳ năm 2025. Dù vậy, xu hướng giá đã có dấu hiệu khởi sắc khi trong tháng 6 đạt 497 USD/tấn, tăng 4,3% so với tháng trước và lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2025. Đây là tín hiệu cho thấy giá gạo xuất khẩu đang từng bước phục hồi sau giai đoạn giảm kéo dài.

Về thị trường, Philippines tiếp tục là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, với khối lượng đạt 2,4 triệu tấn, trị giá 1,1 tỷ USD, tăng 13,7% về lượng và 2,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Philippines chiếm gần một nửa (47,6%) tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước.

Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc, chiếm 18,2% tổng lượng gạo xuất khẩu, với 915.466 tấn, trị giá 454,3 triệu USD, tăng lần lượt 104,8% về lượng và 100,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài hai thị trường chủ lực, xuất khẩu gạo sang nhiều thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm như: Malaysia tăng 10,9%, đạt 251.034 tấn; Ả Rập Xê Út tăng 46,7%, đạt 25.043 tấn; Australia tăng 28,5%, đạt 24.055 tấn.

Đáng chú ý, xuất khẩu sang Iraq tăng đột biến gấp 167,2 lần, đạt 25.250 tấn, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 150 tấn.

Ở chiều ngược lại, lượng gạo xuất khẩu gạo sang một số thị trường truyền thống có xu hướng suy giảm, như Ghana giảm 6,7%, Bờ Biển Ngà giảm 46,8%, Singapore giảm 12,1%, Hong Kong giảm 10,9% và UAE giảm 31,7%.