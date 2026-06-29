Nguồn cung hạt tiêu không còn dồi dào, phần lớn sản lượng đã được tiêu thụ từ đầu vụ

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (29/6)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.000 – 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 139.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 139.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 và 137.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (29/6)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.121 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.252 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Thị trường hạt tiêu trong nước và quốc tế đang ghi nhận những diễn biến đáng chú ý về cơ cấu cung cầu và giá trị xuất khẩu. Trong khi giá nội địa duy trì trạng thái cân bằng quanh mức 137.000 – 139.000 đồng/kg, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam lại cho thấy sự bứt phá về giá trị nhờ chiến lược tập trung vào các dòng sản phẩm chế biến sâu.

Theo các doanh nghiệp thu mua, nguồn cung hạt tiêu trong nước hiện không còn dồi dào do phần lớn sản lượng đã được tiêu thụ từ đầu vụ. Tuy nhiên, do sức mua trên thị trường chưa có dấu hiệu tăng đột biến, giá cả chủ yếu biến động trong biên độ hẹp. Giới kinh doanh nhận định, nếu thị trường xuất khẩu không xuất hiện thêm các động lực mới, xu hướng ổn định này sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn.

Mặc dù sản lượng xuất khẩu hạt tiêu trong tháng 5/2026 đạt khoảng 25,11 nghìn tấn (giảm 18,9% so với tháng trước), nhưng giá trị kim ngạch lại cho thấy những tín hiệu lạc quan. Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, ngành hạt tiêu đã thu về gần 789,74 triệu USD, tăng 14,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này có sự đóng góp lớn từ chiến lược đẩy mạnh chế biến sâu.

Hạt tiêu trắng ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất với lượng xuất khẩu tăng gần 30%. Đáng chú ý, tiêu trắng xay là nhóm sản phẩm duy nhất ghi nhận giá xuất khẩu bình quân tăng, khẳng định hiệu quả của việc nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt.

Một trong những thành công nổi bật của hạt tiêu Việt Nam trong giai đoạn này là việc mở rộng thị phần tại Đức – thị trường nhập khẩu quan trọng của EU. Trong tháng 5/2026, Việt Nam đã xuất khẩu 1.796 tấn hạt tiêu sang thị trường này, chiếm tới 60,2% tổng lượng nhập khẩu của Đức. Sự dịch chuyển cơ cấu nguồn cung tại Đức đang diễn ra theo hướng có lợi cho Việt Nam. Điều này không chỉ phản ánh năng lực cung ứng ổn định mà còn cho thấy sức cạnh tranh vượt trội về chất lượng hạt tiêu Việt Nam tại thị trường châu Âu khó tính.