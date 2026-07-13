Nguồn cung dự kiến vẫn sẽ eo hẹp do nhiều vườn tiêu hiện nay đã già cỗi

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (13/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 138.000 - 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 138.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 138.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 138.000 và 139.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 138.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (13/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định sau khi giảm mạnh hôm cuối tuần, với tiêu trắng ở mức 8.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.079 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.198 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.850 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 5.950 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.200 USD/tấn.

Đắk Lắk và Đắk Nông là các khu vực có diện tích trồng tiêu lớn và chất lượng sản phẩm được đánh giá cao trên thị trường xuất khẩu.

Trong ngắn hạn, giá hạt tiêu được dự báo sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp nếu chưa xuất hiện các yếu tố mới từ thị trường xuất khẩu hoặc nguồn cung toàn cầu.

Những năm gần đây, Việt Nam không chỉ giữ vị trí quốc gia xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới mà còn trở thành trung tâm chế biến quan trọng của ngành hàng này. Việc nhập khẩu nguyên liệu từ Campuchia, Brazil và Indonesia giúp doanh nghiệp chủ động nguồn cung, đa dạng hóa sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn khác nhau từ khách hàng quốc tế. Chuỗi giá trị hạt tiêu của Việt Nam đang ngày càng mở rộng, với trọng tâm nằm ở khâu sản xuất, chế biến và thương mại toàn cầu.

Triển vọng được đánh giá tích cực trong trung và dài hạn, nhờ nguồn cung toàn cầu chưa tăng mạnh, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc được kỳ vọng phục hồi trong những tháng cuối năm. Nếu nhu cầu nhập khẩu cải thiện như dự báo, thị trường hạt tiêu hoàn toàn có thể lấy lại đà tăng trưởng trong nửa cuối năm 2026.

Theo số liệu từ Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam, tính chung 6 tháng đầu năm, nước ta đã xuất khẩu tổng cộng 145.686 tấn hạt tiêu, thu về giá trị kim ngạch 940,5 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, con số này đánh dấu mức tăng trưởng 17,4% về lượng và 10,6% về giá trị. Tuy nhiên, trong riêng tháng 6/2026, thị trường bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu chững lại sau giai đoạn bùng nổ của tháng 5. Cụ thể, lượng xuất khẩu trong tháng 6 đạt 23.103 tấn với kim ngạch 151,3 triệu USD, giảm 8,2% về lượng và 8,9% về giá trị so với tháng liền kề trước đó, do nhu cầu từ các thị trường khu vực châu Á, châu Phi và châu Mỹ suy yếu. Dẫu vậy, các thị trường truyền thống và chủ lực như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và UAE vẫn duy trì được sức mua ổn định, đóng vai trò là "bệ đỡ" quan trọng cho hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước.

Sản lượng hồ tiêu năm 2026 của Việt Nam được ước tính đạt khoảng 155 nghìn tấn, giảm khoảng 14% so với mức 180.000 tấn của năm trước.

Một số hoạt động trồng mới tiêu đang được ghi nhận tại Việt Nam. Tuy nhiên, nguồn cung dự kiến vẫn sẽ eo hẹp do nhiều vườn tiêu hiện nay đã già cỗi, năng suất giảm, trong khi các diện tích trồng mới phải mất khoảng 3 năm mới bắt đầu cho thu hoạch và có thể bù đắp phần sản lượng sụt giảm.