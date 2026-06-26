Nguồn cung cà phê trong nước giảm dần, người dân có tâm lý giữ hàng chờ giá cao hơn

Giá cà phê hôm nay 26/6

Ngày 26/6, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tiếp tục tăng 1,32% (49 USD/tấn) so với ngày hôm trước, lên mức 3.756 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 1,58% (57 USD/tấn), đạt 3.662 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 quay đầu giảm 0,94% (2,75 US cent/pound), xuống còn 288,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,29% (0,8 US cent/pound), đạt 276,4 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên ở mức 89.000 - 89.500 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu giá thu mua ở mức 89.500 đồng/kg. Theo sau là Gia Lai và Đắk Lắk, cùng ghi nhận mức giá 89.400 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua ở mức 89.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.





Giữa tháng 6/2026, giá cà phê nội địa tăng theo giá cà phê Robusta trên thị trường thế giới. Nguồn cung trong nước giảm dần, trong khi người dân có tâm lý giữ hàng chờ giá cao hơn, khiến lượng cà phê đưa ra thị trường hạn chế. Cùng với đó, lo ngại về thời tiết bất lợi tại các vùng sản xuất lớn cũng góp phần hỗ trợ đà tăng giá. Ngày 18/6/2026, giá cà phê tại các tỉnh Tây nguyên tăng từ 2.200 – 2.600 đồng/kg so với ngày 01/6/2026, dao động trong khoảng 89.400 - 89.600 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong nửa đầu tháng 6 năm 2026 đạt 58,0 nghìn tấn, trị giá 268,6 triệu USD, tăng 5,9% về lượng nhưng giảm 14,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế tính từ đầu năm nay đến ngày 15/6/2026, xuất khẩu cà phê đạt 985,7 nghìn tấn, trị giá gần 4,5 tỷ USD, tăng 11,8% về lượng nhưng giảm 10,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tập trung vào cà phê Robusta, chiếm tới 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Bên cạnh đó, tỷ trọng cà phê chế biến tăng lên 17,9% cho thấy xu hướng tích cực trong việc nâng cao giá trị gia tăng và giảm dần xuất khẩu nguyên liệu thô. Mặc dù cà phê Arabica và cà phê Excelsa còn chiếm tỷ trọng thấp, đặc biệt Excelsa chỉ đạt 0,06%, song mức tăng trưởng của nhóm hàng này cho thấy dư địa phát triển các chủng loại cà phê có giá trị gia tăng cao, góp phần đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm xuất khẩu trong thời gian tới.

Thị trường cà phê Hoa Kỳ được dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định trong những năm tới nhờ quy mô tiêu thụ lớn, sức mua cao và văn hóa sử dụng cà phê lâu đời. Theo Custom Market Insights, quy mô thị trường đạt 90,97 tỷ USD năm 2025 và dự kiến tăng lên 150,88 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng bình quân 5,8%/năm.

Xu hướng tiêu dùng tại Hoa Kỳ đang dịch chuyển từ cà phê đại trà sang các sản phẩm có giá trị cao hơn. Bên cạnh cà phê rang xay và cà phê pha truyền thống, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến cà phê đặc sản, cà phê hữu cơ, cà phê pha sẵn, cà phê lạnh và các sản phẩm tiện lợi dùng tại nhà. Các yếu tố như chất lượng, nguồn gốc, tính bền vững và trải nghiệm hương vị đang trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định mua hàng.

Để khai thác thị trường cà phê Hoa Kỳ, doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, việc mở rộng kênh phân phối trực tiếp, thương mại điện tử và hợp tác với nhà rang xay hoặc nhà phân phối bản địa sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao giá trị xuất khẩu.