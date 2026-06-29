Giá cà phê hôm nay 29/6

Trên sàn London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng vọt 4,9% (177 USD/tấn) trong tuần trước, lên mức 3.817 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 chỉ tăng nhẹ 1% (35 USD/tấn), đạt 3.627 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng tăng mạnh 4,2% (11,7 US cent/pound) trong tuần trước, lên mức 286,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 2% (5,4 US cent/pound), đạt 273,2 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên ở mức 89.400 - 90.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu giá thu mua ở mức 90.000 đồng/kg. Theo sau là Gia Lai và Đắk Lắk, cùng ghi nhận mức giá 89.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua ở mức 89.400 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Nguồn cung cà phê thế giới đang đứng trước những thử thách lớn từ thiên nhiên. Tại Brazil – "thủ phủ" Arabica toàn cầu, những cơn mưa bất thường do hiện tượng El Niño đã trực tiếp làm chậm tiến độ thu hoạch và gây lo ngại về chất lượng hạt.

Dù các dự báo ngắn hạn cho thấy thời tiết có thể quang đãng hơn trong 10 ngày tới, nhưng rủi ro về một vụ mùa không đạt kỳ vọng vẫn hiện hữu.

Đối với dòng Robusta, hiện tượng El Niño gây ra tình trạng khô hạn cực đoan tại Đông Nam Á và Ấn Độ. Đây là yếu tố then chốt đẩy tâm lý thị trường vào trạng thái lo ngại, trực tiếp tác động lên đà tăng giá của dòng cà phê này trong ngắn hạn.

Đáng chú ý trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam là sự tăng trưởng của phân khúc cà phê đã khử caffeine. Trong tháng 5/2026, loại mặt hàng này đạt mức giá xuất khẩu bình quân lên tới 6.620 USD/tấn, cao gấp 1,7 lần so với cà phê nhân thông thường. Điều này cho thấy, ngành cà phê Việt Nam đang chuyển dịch đúng hướng vào các phân khúc giá trị gia tăng cao, đáp ứng xu hướng tiêu dùng khắt khe của thế giới.

Số liệu từ Liên đoàn Cà phê châu Âu (ECF) khẳng định EU vẫn là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất hành tinh, chiếm tới 24% tổng lượng tiêu thụ toàn cầu. Brazil và Việt Nam tiếp tục thống trị nguồn cung cho thị trường khó tính này, lần lượt chiếm 34,2% và 20% thị phần. Việc nắm giữ 1/5 lượng nhập khẩu của EU khẳng định vị thế chiến lược của hạt cà phê Việt Nam trên bản đồ năng lượng và thực phẩm thế giới, bất chấp sự cạnh tranh từ các đối thủ như Uganda, Colombia hay Ethiopia.

Trong ngắn hạn, thị trường cà phê toàn cầu được dự báo sẽ còn nhiều biến động mạnh. Các đợt sóng giá sắp tới không chỉ nằm ở tiến độ thu hoạch tại Brazil hay nguồn cung từ Indonesia, mà còn bị chi phối bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và nhu cầu tiêu dùng ngày càng phân hóa giữa các phân khúc.

Giới phân tích nhận định, với sự thay đổi trong cơ cấu tiêu dùng và áp lực từ biến đổi khí hậu, các doanh nghiệp cà phê Việt Nam cần tận dụng tốt lợi thế về giá trị của các dòng sản phẩm chuyên sâu (như cà phê khử caffeine) để tối ưu hóa lợi nhuận trong bối cảnh chi phí sản xuất và rủi ro chuỗi cung ứng vẫn ở mức cao.