Người tiêu dùng Trung Quốc chuyển hướng quan tâm từ sầu riêng đông lạnh sang sầu riêng tươi, yêu cầu cao hơn

Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC) dẫn nguồn theo globaltimes.cn, cho biết thị trường sầu riêng nhập khẩu của Trung Quốc đang được tái định hình theo hướng chú trọng hơn vào các dịch vụ trong chuỗi cung ứng bên cạnh hoạt động logistics, khi nhu cầu tiêu dùng thay đổi khiến các khâu thu mua, điều phối thị trường và phân phối ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Theo People's Daily Online, sầu riêng nhập khẩu đến tay người tiêu dùng được hỗ trợ bởi một hệ thống gồm thu mua trực tiếp tại nước xuất khẩu, kết nối cung - cầu, thông quan, dịch vụ tài chính và nền tảng thông tin. Các dịch vụ này bổ trợ cho hệ thống logistics và chuỗi lạnh, đồng thời tăng cường kết nối trực tiếp giữa nhà cung cấp nước ngoài với thị trường Trung Quốc.

Báo cáo cho rằng xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch trong chuỗi cung ứng nông sản nhập khẩu của Trung Quốc, với trọng tâm là nâng cao hiệu quả và khả năng điều phối.

Nhu cầu tiêu dùng cũng đang thay đổi. Theo báo cáo của The New York Times công bố tháng 2/2026, người tiêu dùng Trung Quốc đang chuyển hướng quan tâm từ sầu riêng đông lạnh sang sầu riêng tươi, kéo theo yêu cầu cao hơn về tốc độ logistics, sự phối hợp giữa nhà cung cấp và người mua cũng như khả năng phản ứng nhanh của toàn bộ chuỗi cung ứng.

Báo cáo phân biệt giữa hạ tầng vật chất phục vụ thương mại nông sản như kho lạnh, tuyến vận tải và trung tâm phân phối với hạ tầng dịch vụ gồm hoạt động thu mua, thông tin thị trường, nền tảng số và điều phối thương mại xuyên biên giới.

Tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nơi lượng trái cây nhập khẩu từ ASEAN tăng mạnh, các cửa khẩu đã được nâng cấp về dịch vụ và thể chế. Các phòng thí nghiệm chuyên kiểm định sầu riêng và trái cây nhập khẩu đã nâng năng lực kiểm tra lên 180 lô/ngày, cao gấp 2,5 lần so với trước khi nâng cấp hệ thống.

Theo báo cáo, các hoạt động như kết nối cung - cầu, thu mua trực tiếp tại nước xuất khẩu và sử dụng dữ liệu tiêu dùng để định hướng sản xuất đang ngày càng trở thành một phần quan trọng của thương mại nông sản. Dữ liệu thị trường theo thời gian thực có thể tác động đến kế hoạch xuống giống, lựa chọn giống và thời điểm thu hoạch tại các nước xuất khẩu.

Báo cáo nhận định chuỗi cung ứng sầu riêng Đông Nam Á vào thị trường Trung Quốc ngày càng được hỗ trợ bởi các dịch vụ chuỗi cung ứng song song với hệ thống logistics truyền thống. Việc hiểu và tham gia vào hệ thống này sẽ trở nên ngày càng quan trọng đối với các nhà cung cấp muốn mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc.