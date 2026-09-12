Người Thái Sơn La nâng tầm món tương truyền thống thành sản phẩm OCOP

Giữ hương vị truyền thống, làm sản phẩm hàng hóa

Tương Thúa Ố là món ăn quen thuộc của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La. Trước đây, tương chủ yếu được làm để phục vụ bữa ăn gia đình hoặc làm quà. Từ năm 2022, xã Chiềng Sung vận động thành lập HTX Nông nghiệp hữu cơ 86, từng bước đưa món ăn truyền thống này phát triển theo hướng hàng hóa.

Chị Lò Thị Thanh, Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ 86 cho biết, HTX xác định vừa giữ được hương vị truyền thống, vừa thay đổi cách sản xuất để sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Tương Thúa Ố được làm từ đậu tương lên men tự nhiên. Trong tiếng Thái, “Thúa Ố” có nghĩa là đậu tương lên men. Đây là món ăn thường được dùng làm thức chấm với rau, củ, thịt hoặc kết hợp với các món ăn truyền thống.

Hương vị đặc trưng của sản phẩm được tạo nên từ đậu tương lên men tự nhiên, kết hợp với tỏi, ớt, muối và rượu gạo.

Tương Thúa Ố là món ăn truyền thống quen thuộc trong bữa cơm của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Từ một món ăn dân dã, HTX đã từng bước chuẩn hóa các công đoạn sản xuất, từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến, lên men đến đóng gói, hoàn thiện nhãn mác và truy xuất nguồn gốc.

Năm 2025, Tương Thúa Ố được công nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo thêm động lực để HTX nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường.

HTX Nông nghiệp hữu cơ 86 hiện có 7 thành viên, chủ yếu là người dân địa phương. HTX xây dựng vùng nguyên liệu đậu tương khoảng 3ha, từng bước chủ động nguồn nguyên liệu và kiểm soát chất lượng đầu vào.

Quy mô sản xuất hiện đạt khoảng 800-3.000kg thành phẩm/năm. Dù sản lượng chưa lớn, HTX xác định hướng đi lâu dài là chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm và từng bước mở rộng thị trường.

Trong sản xuất đậu tương, HTX áp dụng các biện pháp an toàn theo hướng VietGAP. Người dân được hướng dẫn sử dụng phân bón hợp lý, tăng cường phân hữu cơ, phân vi sinh, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật hóa học không cần thiết.

Từ món tương dân dã, HTX Nông nghiệp hữu cơ 86 từng bước chuẩn hóa quy trình, đưa Tương Thúa Ố trở thành sản phẩm hàng hóa. Ảnh: Văn Ngọc

Đối với quá trình chế biến, từng công đoạn được kiểm soát từ lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, gia nhiệt đến lên men, phối trộn và đóng gói. Đậu tương được lựa chọn kỹ, loại bỏ hạt bị nấm mốc, tạp chất trước khi chế biến.

Đặc biệt, công đoạn ủ lên men tự nhiên được HTX chú trọng bởi đây là khâu quyết định hương vị sản phẩm. Việc sử dụng lá chuối trong quá trình ủ vừa giữ phương pháp truyền thống, vừa hạn chế sử dụng vật liệu nhựa.

Sản phẩm được định hướng không sử dụng chất bảo quản, không sử dụng hương liệu nhân tạo và hạn chế phụ gia hóa học không cần thiết. Qua đó, HTX vừa giữ được hương vị truyền thống, vừa nâng cao chất lượng và độ an toàn của sản phẩm.

Có sản phẩm tốt thôi chưa đủ, HTX nhận thấy muốn mở rộng thị trường phải đổi mới cả cách quảng bá và bán hàng.

Bao bì, nhãn mác được hoàn thiện, tích hợp mã QR truy xuất nguồn gốc. Người tiêu dùng có thể tìm hiểu thông tin về sản phẩm, nguồn nguyên liệu và quá trình sản xuất thông qua mã QR.

HTX cũng sử dụng Zalo, Facebook để giới thiệu và bán sản phẩm. Thành viên HTX được hướng dẫn dùng điện thoại thông minh ghi lại hình ảnh, video về vùng nguyên liệu, quá trình chế biến và câu chuyện sản phẩm.

Theo chị Lò Thị Thanh, với sản phẩm truyền thống, quảng bá không chỉ là giới thiệu để bán hàng mà còn phải kể được câu chuyện về nguồn gốc, cách làm và giá trị văn hóa gắn với sản phẩm.

Là người sinh ra và lớn lên ở Sơn La, chị Quàng Thị Cương, tổ 2, phường Chiềng Cơi cho biết, chị rất yêu thích món Thúa Ố.

“Tôi thấy hương vị vẫn giữ được nét truyền thống, đậm đà, thơm đặc trưng của đậu lên men. Sản phẩm được đóng gói sạch sẽ, có thông tin rõ ràng nên rất yên tâm và thuận tiện khi sử dụng hoặc làm quà biếu”, chị Cương chia sẻ.



Từ món ăn truyền thống của đồng bào Thái, Tương Thúa Ố đang được HTX Nông nghiệp hữu cơ 86 phát triển thành sản phẩm OCOP gắn với văn hóa và du lịch Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Gắn sản phẩm OCOP với du lịch

Theo định hướng của địa phương, trong thời gian tới sẽ nâng hạng sản phẩm lên OCOP 4 sao, đồng thời xây dựng vùng nguyên liệu đậu nành bản địa theo hướng hữu cơ, gắn với du lịch cộng đồng và tạo thêm sinh kế cho người dân.

HTX cũng dự kiến kết hợp Tương Thúa Ố với măng khô, chẩm chéo, các loại gia vị và nông sản đặc trưng khác để hình thành các bộ sản phẩm, quà tặng mang phong vị Tây Bắc. Qua đó, sản phẩm OCOP có thêm cơ hội gắn với ẩm thực và du lịch địa phương.



Tương Thúa Ố được công nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao, tạo thêm động lực để HTX mở rộng thị trường. Ảnh: Văn Ngọc

Trong thời gian tới, HTX đặt mục tiêu mở rộng vùng nguyên liệu đậu tương lên khoảng 20ha, từng bước cơ giới hóa một số công đoạn, tiếp tục duy trì phương pháp lên men truyền thống và nghiên cứu giải pháp kiểm soát chất lượng tốt hơn.

HTX cũng đẩy mạnh bán hàng trên nền tảng số, thương mại điện tử và xây dựng nội dung quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội.

Từ một món ăn dân dã của đồng bào Thái, Tương Thúa Ố đang từng bước trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị. Hành trình này không chỉ giúp nâng giá trị hạt đậu tương mà còn mở ra hướng gìn giữ văn hóa thông qua phát triển sản phẩm OCOP.

Với HTX Nông nghiệp hữu cơ 86, mục tiêu phía trước không chỉ dừng ở OCOP 3 sao mà hướng tới nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường, nâng hạng sản phẩm và đưa Tương Thúa Ố trở thành sản phẩm góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực của đồng bào Thái và hình ảnh nông sản Sơn La.