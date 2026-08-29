Người Thái bản Tam Quỳnh chung tay giữ bản sắc dân tộc

Người Thái gìn giữ văn hóa dân tộc

Ngày 28/8, tại Nhà văn hóa bản Tam Quỳnh, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La, tổ chức Lễ ra mắt câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Thái và tái hiện Lễ hội Hạn khuống. Đây là hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Thái.

Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Thái bản Tam Quỳnh được thành lập với 35 thành viên, gồm các nghệ nhân, người am hiểu văn hóa truyền thống, hạt nhân văn nghệ và người dân trong bản.

Câu lạc bộ được chia thành 3 nhóm, gồm nhóm truyền dạy hát Thái, nhóm thêu khăn piêu và nhóm hát Thái. Mỗi nhóm đảm nhận một nội dung riêng, song cùng hướng đến mục tiêu giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Lãnh đạo phường Chiềng An, tỉnh Sơn La trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Thái bản Tam Quỳnh. Ảnh: Văn Ngọc

Thông qua hoạt động của câu lạc bộ, người dân có thêm không gian giao lưu, trao đổi và truyền dạy tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân vũ, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công, trò chơi và các môn thể thao dân tộc.

Đây cũng là nơi để các nghệ nhân, người lớn tuổi truyền lại những vốn văn hóa mà mình đã gìn giữ nhiều năm cho thế hệ trẻ. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ nằm trong ký ức mà tiếp tục được thực hành trong đời sống cộng đồng.

Phát biểu chúc mừng câu lạc bộ, ông Phạm Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Chiềng An ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết của các nghệ nhân, thành viên câu lạc bộ và bà con nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống.

Ông Phạm Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Chiềng An phát biểu chúc mừng câu lạc bộ Văn hoá dân tộc Thái. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Phạm Văn Thanh đề nghị, thời gian tới, câu lạc bộ cần duy trì hoạt động thường xuyên, có kế hoạch cụ thể; chú trọng sưu tầm, ghi chép, tư liệu hóa các phong tục, tập quán, dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực và những tri thức dân gian đang được lưu giữ trong cộng đồng.

Đặc biệt, cần quan tâm truyền dạy cho thế hệ trẻ. Thanh thiếu niên, đoàn viên, hội viên và học sinh cần được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, trực tiếp học và thực hành những nét đẹp truyền thống.

“Người già truyền dạy cho người trẻ, người biết truyền lại cho người chưa biết” là cách để văn hóa được tiếp nối tự nhiên, bền vững ngay trong cộng đồng.

Rộn ràng không gian Hạn khuống

Dịp này, bà con bản Tam Quỳnh còn tái hiện Lễ hội Hạn khuống với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, hát đối đáp. Không gian lễ hội trở nên rộn ràng, vui tươi, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Hạn khuống là một nét sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Thái. Những câu hát đối đáp, giao duyên cùng các hoạt động văn hóa dân gian không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Bà con bản Tam Quỳnh, phường Chiềng An tái hiện Lễ hội Hạn khuống với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, hát đối đáp. Ảnh: Văn Ngọc

Việc tái hiện Lễ hội Hạn khuống tại bản Tam Quỳnh góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về phong tục, tập quán của dân tộc mình. Qua đó, bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa.

Bảo tồn văn hóa không có nghĩa là giữ lại tất cả những gì thuộc về quá khứ, mà là lựa chọn, phát huy những giá trị tốt đẹp, nhân văn, phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Từ hoạt động của câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Thái bản Tam Quỳnh, những làn điệu hát Thái, nghề thêu khăn piêu, phong tục, lễ hội truyền thống đang có thêm không gian để được trao truyền. Đây là cách làm thiết thực để văn hóa Thái tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay và được gìn giữ cho các thế hệ mai sau.