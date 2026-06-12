Người phụ nữ ở Lào Cai gieo triệu mầm xanh trên đất dốc

Vườn ươm giống quế của gia đình chị Nguyễn Hồng Thư, thôn Hương Lý, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Người phụ nữ ươm mầm xanh ở Lào Cai

Một ngày hè tiếng ve ngân vang khắp núi rừng, chúng tôi đến thăm những luống cây giống quế đang vươn mình xanh tốt dưới lớp lưới che nắng, chị Nguyễn Hồng Thư, thôn Hương Lý, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai đang tất bật cùng người thân kiểm tra từng bầu cây.

Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và kinh nghiệm mà không phải ai cũng có được.

Chị Nguyễn Hồng Thư, thôn Hương Lý, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai chăm sóc vườn giống quế. Ảnh: Mùa Xuân.

Chị Nguyễn Hồng Thư, chia sẻ: Gia đình tôi hiện duy trì hai vườn ươm khoảng 50-70 vạn cây giống, với tổng diện tích khoảng trên 1.500m².

Mỗi năm gia đình tôi xuất bán trên 100 vạn cây giống quế, keo và mỡ phục vụ nhu cầu trồng rừng trong và ngoài địa phương, với giá bán khoảng 1.000 đồng/cây, sau khi trừ chi phí thu về hàng trăm triệu đồng.

Những năm có dự án hỗ trợ phát triển lâm nghiệp, sản lượng cây giống xuất bán của gia đình có thể tăng lên hơn 200 vạn cây.

Theo chị Thư, từ những năm 1992 - 1993, bố mẹ chồng chị đã bắt đầu gắn bó với nghề sản xuất cây giống.

Khi về làm dâu năm 2005, chị Thư tiếp tục nối nghiệp gia đình. Không qua trường lớp đào tạo chuyên ngành nông nghiệp, tất cả kiến thức chị có được đều đến từ quá trình quan sát, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Cán bộ Hội Nông dân xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai thăm mô hình ươm cây giống của gia đình chị Nguyễn Hồng Thư, thôn Hương Lý. Ảnh: Mùa Xuân.

“Nghề này phải thực sự yêu cây, yêu rừng mới theo được. Chỉ cần sơ suất một chút trong khâu chăm sóc là cả vườn cây có thể bị hỏng”, chị Thư chia sẻ.

Chia sẻ về kinh nghiệm làm cây giống chị Thư cho rằng, để có những cây giống khỏe mạnh, khâu chọn và xử lý hạt giống đóng vai trò quyết định.

Do đó, gia đình chỉ nhập hạt quế, hạt keo từ các hợp tác xã có nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không sử dụng hạt giống trôi nổi trên thị trường.

Đối với hạt quế, sau khi mua về phải tiến hành ủ trong thời gian khoảng một tháng hoặc lâu hơn cho đến khi hạt bắt đầu nứt hạt nảy mầm mới đem gieo vào bầu đất.

Cách làm này tuy mất nhiều công sức nhưng giúp nâng cao đáng kể tỷ lệ nảy mầm và tỷ lệ sống của cây.

Từ khi đưa hạt vào bầu đến lúc xuất vườn, cây quế phải trải qua khoảng 9 tháng chăm sóc liên tục. Khi đạt chiều cao từ 30 đến 50cm, cây mới đủ tiêu chuẩn cung cấp cho người trồng rừng.

Cây quế đạt 30-50cm là đủ tiêu chuẩn xuất bán ra thị trường. Ảnh: Mùa Xuân.

Không chỉ sản xuất cây giống, gia đình chị Thư còn trực tiếp phát triển vùng nguyên liệu quế, với diện tích hơn 2ha. Trên các quả đồi của gia đình, những hàng quế xanh tốt nối tiếp nhau trải dài theo sườn dốc.

Hiện nay, một diện tích khoảng 1ha quế đang bước sang năm thứ ba sinh trưởng và phát triển tốt, diện tích còn lại đã được sáu năm tuổi và chuẩn bị bước vào giai đoạn tỉa thưa.

Đây là lứa quế thứ hai mà gia đình chị gây dựng. Trước đó, lứa quế đầu tiên đã được khai thác sau 10 năm canh tác.

Theo tính toán của chị Thư, nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, mỗi hecta quế sau 10 năm có thể mang lại nguồn thu khoảng 200 triệu đồng, chưa kể các khoản thu từ việc tỉa cành, tỉa thưa trong quá trình sinh trưởng. Nhờ đó, giúp gia đình có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu.

Nhận thấy nhu cầu thị trường ngày càng đa dạng, những năm gần đây chị còn mạnh dạn thử nghiệm trồng một số loại cây như bàng Đài Loan, hoa ban và phong linh...

Đây là những cây xanh được trồng để phục vụ các dự án cây xanh đường giao thông nông thôn, đường phố...

Vườn quế xanh bạt ngàn của gia đình chị Nguyễn Hồng Thư, thôn Hương Lý, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Hơn hai thập kỷ miệt mài với nghề gieo ươm cây giống, chị Nguyễn Hồng Thư đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều hộ trồng rừng trong vùng.

Từ những hạt giống nhỏ bé, người phụ nữ ở vùng cao Lào Cai nơi đây đã góp phần tạo nên hàng triệu cây xanh phủ kín những sườn đồi, mang lại màu xanh cho đất và nguồn sinh kế cho người dân.

Và trên những quả đồi xanh ngút ngàn của Yên Bình hôm nay, có một phần công sức của chị Thư, người phụ nữ lặng lẽ gieo những mầm xanh, vun đắp cho tương lai bằng chính tình yêu với nghề và với rừng.