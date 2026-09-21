Người dân Lào Cai đồng thuận hiến đất mở đường giao thông nông thôn

Tuyến đường trục thôn Làng Mới (đoạn xóm mới 1) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công mở mới chiều dài 2,079km, mở rộng nền đường 5m, nhờ sự chung sức, đồng lòng hiến đất của 27 hộ dân trong thôn. Ảnh: Minh Ngọc.

Nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và kết nối thôn Làng Mới với khu vực trung tâm xã, UBND xã Hợp Thành đã phê duyệt đầu tư 2 công trình đường giao thông trên địa bàn thôn, với tổng kinh phí trên 4,6 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh Lào Cai bổ sung có mục tiêu hỗ trợ 3,483 tỷ đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách xã, nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác đóng góp 1,172 tỷ đồng.

Trong 2 công trình được phê duyệt, công trình đường trục thôn Làng Mới (đoạn xóm bên đối, đoạn trường học) có tổng mức đầu tư 550 triệu đồng, chiều dài khoảng 0,634 km, được triển khai thực hiện ngay trong năm 2026.

Cùng với đó, công trình đường trục thôn Làng Mới (đoạn xóm Mới 1), có tổng mức đầu tư hơn 4,1 tỷ đồng, với chiều dài 2,097 km, nền đường rộng 5m, được thực hiện trong giai đoạn 2026–2027.

Khi hoàn thành, hai tuyến đường với tổng chiều dài hơn 2,7 km này không chỉ kết nối mạng lưới giao thông nội thôn mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, giúp người dân vận chuyển vật tư sản xuất và đưa nông sản ra thị trường một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Người dân thôn Làng Mới tích cực tham gia làm đường, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trong thôn. Ảnh: Minh Ngọc.

Để các dự án triển khai đúng tiến độ, thôn Làng Mới đã phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng.

Tuyên truyền làm rõ lợi ích lâu dài, thiết thực của con đường đối với đời sống và sản xuất chính là khâu then chốt.

Ông Tẩn Láo Tả, Trưởng thôn Làng Mới, xã Hợp Thành cho biết: Đất đai đối với bà con vùng cao rất quý giá, nhưng tuyến đường này mở ra là để phục vụ chính người dân trong thôn.

Có đường rộng rãi, xe vào tận nơi thì hàng hóa vận chuyển mới dễ dàng, giảm bớt chi phí và sức lao động.

Khi hiểu rõ lợi ích chung, bà con đồng thuận rất cao, nhiều hộ sẵn sàng tự nguyện hiến đất, cây cối, hoa màu để tuyến đường sớm được thi công.

Từ sự đồng thuận đó, đến nay, đã có 27 hộ dân tại thôn Làng Mới tự nguyện hiến tổng cộng 8.106m² đất.

Đồng thời, người dân còn chủ động phát quang cây cối, di dời hoa màu và tài sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Trong số các gia đình tiêu biểu tự nguyện hiến đất, câu chuyện của gia đình anh Lò Láo Lở và anh Lò Láo Tả đã trở thành hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần chung sức đến toàn thể bà con trong thôn.

Riêng hai hộ gia đình anh em ruột này đã tự nguyện hiến khoảng 540m² đất phục vụ mở đường.

Anh Lò Láo Lở, người đã tự nguyện hiến 240m² đất với chiều dài khoảng 60m, bộc bạch: “Đất thì gia đình nào cũng quý, nhưng mình phải nghĩ cái lợi lâu dài. Trước đây đường xá vất vả, chở được bao ngô, bao lúa đi bán rất gian nan.

Giờ có đường rộng, người mua dễ vào, mình chở hàng đi bán cũng thuận tiện. Vì vậy khi thôn vận động, gia đình tôi thống nhất hiến đất ngay, không yêu cầu bồi thường.”

Hoàn thành tuyến Xóm bên đồi, thực hiện kiên cố hoá bê tông xi măng tuyến chiều dài 0,304km, đổ bê tông xi măng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trong thôn. Ảnh: Minh Ngọc.

Cùng chung suy nghĩ đó, anh Lò Láo Tả cũng tự nguyện hiến khoảng 300m² đất với chiều dài 25m. Anh Tả bảo: Mình sống ở đây nên biết, đường khó thì làm gì cũng khó. Muốn phát triển kinh tế thì trước hết phải có đường. Mình hiến đất thì cũng chịu thiệt một phần diện tích, nhưng sau này đường làm xong thì gia đình mình và cả xóm đều được hưởng, con cháu sau này đi học, đi làm cũng thuận lợi hơn. Càng ý nghĩa hơn khi trước đó, vào năm 2024, người em út là Lò Láo Sử cũng đã đi đầu trong việc tự nguyện hiến đất mở đường.

Sự đồng lòng của 27 hộ dân khi tự nguyện hiến 8.106m² đất chính là điểm tựa quan trọng để tuyến đường dài hơn 2,7km sớm hoàn thành đúng tiến độ vào cuối năm 2026.

Khi đưa vào vận hành, công trình không chỉ nối liền các khu xóm, trường học với trung tâm xã Hợp Thành mà còn giải quyết triệt để khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển nông sản, mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho toàn thể bà con thôn Làng Mới.