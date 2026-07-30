Người dân Chiềng Sinh khẩn trương phủ xanh hơn 163ha rừng thay thế: "Giữ rừng là giữ cái ăn cho con cháu"

Từ sáng sớm, con đường dẫn lên các khu vực trồng rừng ở bản Huổi Hốc, Đông Liếng và Nà Sáy 1 đã rộn ràng tiếng người gọi nhau đi trồng cây. Trên lưng mỗi người là những bao cây giống, chiếc cuốc, chiếc xẻng quen thuộc.

Những quả đồi trước đây từng bị khai phá làm nương rẫy nay đang dần được phủ kín bởi những hàng cây non thẳng tắp. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng trên gương mặt bà con vẫn ánh lên niềm vui và sự kỳ vọng về những cánh rừng xanh sẽ lớn lên theo năm tháng.

Lãnh đạo xã Chiềng Sinh, đến tặng quà, động viên nhân dân các dân tộc trong 3 bản tham gia trồng rừng thay thế năm 2026. Ảnh Vinh Duy.

Với bà con nơi đây, mỗi cây xanh được trồng xuống hôm nay không chỉ góp thêm màu xanh cho núi rừng mà còn là cách giữ nước cho ruộng đồng, bảo vệ môi trường và tạo nguồn sinh kế lâu dài từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh cho biết, thực hiện Quyết định số 980/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên về phê duyệt kế hoạch và phân bổ kinh phí thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác năm 2026, xã Chiềng Sinh được giao trồng 163,73ha rừng thay thế tại ba bản Huổi Hốc, Đông Liếng và Nà Sáy 1. Nguồn kinh phí thực hiện do Quỹ Chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Điện Biên cấp.

"Đến nay, các hộ dân đã chủ động vận chuyển cây giống lên khu vực trồng, chuẩn bị đầy đủ nhân lực và các điều kiện cần thiết để triển khai trồng đồng loạt" ông Sơn cho biết.

Theo Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh, địa phương xác định tiến độ phải đi đôi với chất lượng. Vì vậy, cùng với việc huy động tối đa nhân lực, xã phân công cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật từ đào hố, đặt cây, lấp đất đến chăm sóc sau trồng.

Cán bộ Hạt kiểm lâm Tuần Giáo hỗ trợ kỹ thuật trồng rừng cho người ân bản Nà Sáy 1. Ảnh Vinh Duy

"Xã huy động tối đa nhân lực để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch, đúng quy trình kỹ thuật. Sau khi trồng xong sẽ tiếp tục chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng nhằm nâng cao tỷ lệ cây sống, góp phần phát triển rừng bền vững, bảo vệ môi trường và tạo sinh kế lâu dài cho người dân" ông Sơn nhấn mạnh.

Không khí lao động những ngày này ở các bản vùng cao diễn ra hết sức khẩn trương. Mỗi gia đình đều huy động nhiều thành viên cùng tham gia. Công việc tuy vất vả nhưng ai cũng cố gắng bởi bà con hiểu rằng đây là việc làm có ích cho chính gia đình mình.

Anh Giàng A Chang, người dân ở bản Huổi Hốc tâm sự, trước kia cuộc sống còn khó khăn, bà con chỉ nghĩ đến việc phát rừng làm nương để trồng ngô, trồng sắn.

"Hồi trước mình cứ thấy có đất là phát nương. Làm vài năm đất bạc màu lại chuyển sang chỗ khác. Bây giờ được cán bộ tuyên truyền, được Nhà nước hỗ trợ cây giống và kinh phí trồng rừng, mình mới hiểu rừng quý lắm. Có rừng thì có nước, đất không bị trôi, con cháu sau này còn có cái để hưởng” anh Chang chia sẻ.

Cũng theo bà con, những năm gần đây thời tiết thay đổi thất thường, nhiều khe suối vào mùa khô cạn nước hơn trước. Chính vì vậy, ai cũng nhận thấy việc trồng và giữ rừng là cần thiết.

Anh Lò Văn Thanh, bản Đông Liếng nói: "Người già trong bản vẫn dặn, còn rừng thì còn nước. Có nước mới cấy được lúa, mới nuôi được trâu bò. Mình trồng rừng hôm nay là giữ nguồn nước cho ruộng của mình mai sau".

Xã Chiềng Sinh phấn đấu trồng rừng thay thế hoàn thành vượt kế hoạch đặt ra. Ảnh Vinh Duy.

Không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, rừng còn đang trở thành nguồn thu nhập ổn định đối với nhiều hộ dân thông qua chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Từ khi được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng, bà con càng có ý thức hơn trong việc tuần tra, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng.

"Mỗi năm nhận tiền không phải nhiều nhưng rất quý. Có thêm tiền mua phân bón, mua sách vở cho con, sửa lại mái nhà. Quan trọng hơn là mình thấy giữ rừng cũng mang lại thu nhập nên ai cũng có trách nhiệm hơn" anh Thanh chia sẻ.

Theo chính quyền địa phương, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã góp phần thay đổi rõ rệt nhận thức của đồng bào. Nếu trước đây nhiều người coi rừng chỉ là nơi lấy gỗ hoặc phát nương thì nay rừng đã trở thành tài sản chung cần được gìn giữ.

Cùng với việc tổ chức trồng mới, xã Chiềng Sinh cũng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không chăn thả gia súc vào khu vực mới trồng, thường xuyên phát dọn thực bì, làm cỏ và chăm sóc cây trong những năm đầu nhằm bảo đảm tỷ lệ cây sống cao nhất. Các tổ bảo vệ rừng ở cơ sở cũng được duy trì hoạt động thường xuyên, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng.

Chỉ còn ít ngày nữa là hết thời gian thực hiện kế hoạch, nhưng với quyết tâm của chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, hơn 163ha rừng thay thế ở Chiềng Sinh đang dần được phủ kín màu xanh. Những mầm cây nhỏ hôm nay sẽ lớn lên thành những cánh rừng bạt ngàn, giữ đất, giữ nước, điều hòa khí hậu và tiếp tục mang lại sinh kế cho người dân vùng cao trong nhiều năm tới.