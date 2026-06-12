Ngủ quên, nữ sinh được Công an xã Pa Vầy Sủ ở Tuyên Quang hỗ trợ đến điểm thi đúng giờ

Công an xã Pà Vầy Sủ đến tận nhà đón thí sinh ngủ quên đến điểm thi đúng giờ

Theo đó, sáng 12/6, trong quá trình phối hợp rà soát số lượng thí sinh có mặt tại điểm thi, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một học sinh trên địa bàn xã Pà Vầy Sủ vẫn chưa đến làm thủ tục dự thi.

Lúc này, thời gian vào phòng thi không còn nhiều, nguy cơ thí sinh bỏ lỡ môn thi là rất lớn.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng liên hệ với gia đình để xác minh tình hình.

Qua trao đổi được biết, do áp lực ôn tập và căng thẳng trước kỳ thi, em học sinh đã ngủ quên nên không kịp đến điểm thi theo thời gian quy định.

Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng Công an xã Pa Vầy Sủ đã khẩn trương phối hợp hỗ trợ phương tiện đưa đón thí sinh đến điểm thi trong thời gian ngắn nhất.

Lực lượng Công an xã Pà Vầy Sủ đã kịp thời hỗ trợ một thí sinh trú tại thôn Vũ Khí, xã Pa Vầy Sủ bị ngủ quên đến điểm thi đúng giờ. Ảnh: Công an xã Pà Vầy Sủ.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ, em học sinh đã có mặt tại điểm thi an toàn, đúng giờ và đủ điều kiện tham gia môn thi.

Việc làm này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng Công an xã Pà Vầy Sủ trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời góp phần tiếp thêm động lực, sự tự tin cho các thí sinh trong kỳ thi quan trọng.

Nữ sinh được cán bộ Công an xã Pà Vầy Sủ chở bằng xe máy đến điểm thi. Ảnh: Công an xã Pà Vầy Sủ.

Bên cạnh công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, lực lượng Công an xã Pà Vầy Sủ luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh gặp khó khăn, góp phần để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả tốt đẹp.



Hôm nay diễn ra ngày thi thứ 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, sáng 12/6, khoảng 18 nghìn thí sinh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã bước vào ngày thi thứ hai với bài thi gồm 2 môn tự chọn theo hình thức trắc nghiệm.



Đây là những môn học được các em lựa chọn dựa trên năng lực, sở trường và định hướng xét tuyển đại học, cao đẳng, vì vậy nhiều thí sinh bước vào phòng thi với tâm lý khá tự tin, kỳ vọng đạt kết quả cao.



Không khí tại các điểm thi diễn ra nghiêm túc, trật tự. Ngay từ sáng sớm, các thí sinh đã có mặt để làm thủ tục vào phòng thi.



Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt quá trình ôn tập, nhiều em bày tỏ quyết tâm tận dụng lợi thế ở các môn thế mạnh để bứt phá điểm số, tạo lợi thế trong xét công nhận tốt nghiệp cũng như xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.



Bên cạnh sự nỗ lực của các thí sinh, các lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm thi tiếp tục triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, hỗ trợ thí sinh, góp phần để buổi thi diễn ra thuận lợi, đúng quy chế.



Ngày thi các môn tự chọn được xem là cơ hội để thí sinh phát huy năng lực, thể hiện kiến thức và bản lĩnh sau nhiều tháng ôn luyện. Với tâm thế chủ động và tự tin, nhiều sĩ tử xứ Tuyên kỳ vọng sẽ hoàn thành tốt bài thi, đạt kết quả như mong muốn trong kỳ thi quan trọng này.