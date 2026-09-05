Ngôi trường nội trú liên cấp chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng cao Mường Khương ở Lào Cai

Các em học sinh tặng hoa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: Mùa Xuân.

Sáng 5/9, đã diễn ra Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chương trình diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1, kết nối các điểm cầu trên cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai vinh dự được lựa chọn là điểm cầu trung tâm, nơi diễn ra các hoạt động chính của chương trình.



Các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Mùa Xuân.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương một trong 4 trường phổ thông nội trú biên giới của tỉnh Lào Cai được đưa vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027.

Trường có diện tích gần 5 ha, gồm 9 khối nhà được đầu tư đồng bộ, với tổng mức đầu tư ban đầu 215 tỉ đồng.

Công trình được khởi công phục vụ dạy học, ăn ở và sinh hoạt; năm học này có 28 lớp với gần 1.000 học sinh.

Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là điểm cầu trung tâm được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên kênh VTV1 và VOV1. Ảnh: Mùa Xuân.

Năm học này, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 trường nội trú liên cấp gồm: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Y Tý, xã Y Tý; Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Pha Long, xã Pha Long; Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở A Mú Sung, xã A Mú Sung và Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương.

Tổng quy mô hơn 4.000 học sinh, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới, vùng đặc biệt khó khăn... theo học.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương. Ảnh: Mùa Xuân.

Em Ma Văn Thắng, học sinh lớp 9A3 chia sẻ: Hôm nay em rất vui khi được học môi trường mới khang trang, sạch đẹp.

So với trước đây ở bán trú, ngôi trường mới giờ tốt hơn, nhiều tiện nghi hơn, cảm ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm.

Ngôi trường nội trú liên cấp đầu tiên ở xã Mường Khương được đầu tư xây dựng khang trang, kiên cố. Ảnh: Mùa Xuân.

Em Tráng Việt Hoàng, dân tộc Bố Y, học sinh 4A4 tâm sự: Nhà em ở cách trường khoảng 15km, trước em học ở Trường Tiểu học xã Thanh Bình, huyện Mường Khương cũ.



Bây giờ em được tạo điều kiện lên học ngôi trường mới khang trang hơn, em sẽ cố gắng học thật tốt.

Chị Sùng Chí, phụ huynh học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương vui mừng: Được Đảng và Nhà nước đầu tư ngôi trường mới khang trang thế này bà con chúng tôi yên tâm lắm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác tham quan cơ sở vật chất Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương. Ảnh: Mùa Xuân.

Cô giáo La Thị Thu Hà, giáo viên Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Khương cho biết: Ngôi trường mới bây giờ khang trang, đầy đủ trang thiết bị dạy học, có sân thể thao, nhà ăn, khu bán trú... những người làm giáo viên như chúng tôi tự hào lắm.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương. Ảnh: Mùa Xuân.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương được khởi công từ tháng 11/2025, đến nay đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong niềm vui phấn khởi của các thầy, cô giáo, học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Lào Cai chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên, học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương. Ảnh: Mùa Xuân.

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương có tổng số 28 lớp/980 học sinh (Tiểu học 12 lớp/420 học sinh; Trung học cơ sở 16 lớp/560 học sinh; trong đó: 499 học sinh nam, 481 học sinh nữ; thuộc 13 dân tộc thiểu số (dân tộc Mông chiếm 39,2%, dân tộc Nùng chiếm 30,5%, dân tộc Tu Dí chiếm 17,4%, dân tộc Dao chiếm 6,5%, còn lại là các dân tộc khác).

Hiện trường có các phòng như: 28 phòng học văn hóa (tiểu học 12 phòng, trung học cơ sở 16 phòng). 16 phòng bộ môn và các phòng chức năng khác phục vụ học sinh (gồm: Phòng bộ môn Mỹ thuật; Phòng bộ môn Âm nhạc; Phòng bộ môn Tin học; Phòng bộ môn Công nghệ; Phòng Khoa học tự nhiên; Phòng Khoa học xã hội; Phòng Đoàn đội; Phòng thư viện; Phòng đa chức năng; Phòng tư vấn học đường, hỗ trợ học sinh khuyết tật; Phòng đọc,..). 123 phòng ở học sinh bán trú (đáp ứng 980 học sinh nội trú); 30 phòng công vụ phục vụ giáo viên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Ảnh: Mùa Xuân.

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Mỗi năm học mới là một cơ hội để các cháu khám phá bản thân, học hỏi điều mới và tiến gần hơn đến ước mơ.

Hãy chăm chỉ, kiên trì học tập, rèn luyện thật tốt; nuôi dưỡng hoài bão để sau này trưởng thành, lập nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Các cháu đang sống trong một thời đại thay đổi rất nhanh. Vì vậy, bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng – sai, biết yêu thương, chia sẻ; học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ làm chủ mình; học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu quê hương – để trở thành những công dân toàn cầu nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.