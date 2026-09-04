Ngọc Chiến kiện toàn bộ máy, bổ nhiệm 4 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Ngọc Chiến công bố các quyết định về công tác cán bộ

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ngọc Chiến công bố các quyết định về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, ông Quàng Văn Păn được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; ông Lường Văn Xiên được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; ông Tòng Văn Pùa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; ông Quàng Văn Thanh được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Kinh tế.

Thời hạn bổ nhiệm đối với các chức danh trên là 5 năm, kể từ ngày 28/8/2026.

Lãnh đạo xã Ngọc Chiến trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ được bổ nhiệm. xã Ngọc Chiến

Phát biểu tại hội nghị, ông Lù Văn Quí, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, việc bổ nhiệm vừa thể hiện sự ghi nhận của tổ chức đối với quá trình công tác, năng lực và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ trên cương vị mới.

Ông Lù Văn Quí đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao vai trò người đứng đầu; chủ động nghiên cứu, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công.

UBND xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: xã Ngọc Chiến

Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua đó, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền xã Ngọc Chiến hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, ông Lường Văn Xiên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Ngọc Chiến, trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng ủy, HĐND và UBND xã.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Lường Văn Xiên khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng học hỏi, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc; đoàn kết cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo xã và sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

