Nghiên cứu mới: Thức uống quen thuộc này có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol và bảo vệ trái tim

Trà từ lâu đã là một trong những thức uống phổ biến nhất trên thế giới. Không chỉ mang đến cảm giác thư giãn, nhiều nghiên cứu trong những năm gần đây còn cho thấy việc uống trà thường xuyên có thể mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe tim mạch, đặc biệt là trong việc hỗ trợ kiểm soát cholesterol và bảo vệ hệ mạch máu.

Các chuyên gia cho rằng, dù nhiều người đã duy trì thói quen uống trà mỗi ngày, không phải ai cũng nhận thức đầy đủ về những lợi ích mà loại đồ uống này có thể mang lại. Những bằng chứng khoa học mới tiếp tục củng cố vai trò của trà như một phần của chế độ sống lành mạnh.

Các hợp chất tự nhiên trong trà được cho là có lợi cho tim mạch

Theo các nghiên cứu được công bố gần đây, trà chứa nhiều hợp chất polyphenol – nhóm chất chống oxy hóa có khả năng giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Trong đó, flavonoid là thành phần được quan tâm nhiều vì liên quan đến việc cải thiện chức năng mạch máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Một số kết quả nghiên cứu cho thấy việc uống trà thường xuyên có thể góp phần cải thiện nồng độ cholesterol trong máu, hỗ trợ kiểm soát huyết áp, giảm phản ứng viêm và tác động tích cực đến quá trình đông máu. Đây đều là những yếu tố có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch.

Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng nhận thức của cộng đồng về lợi ích này vẫn còn khá hạn chế. Khảo sát do Hội đồng Tư vấn Trà Vương quốc Anh (Tea Advisory Panel - TAP) thực hiện cho thấy chỉ một tỷ lệ nhỏ người tham gia biết rằng trà có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, huyết áp hay kiểm soát đường huyết.

Điều này cho thấy vẫn còn nhiều người chưa xem trà là một lựa chọn có thể bổ sung vào lối sống hướng đến sức khỏe, dù đây là thức uống dễ tiếp cận và đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.

Uống trà điều độ có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch khi kết hợp với lối sống lành mạnh.

Trà xanh kết hợp chế độ ăn hợp lý có thể mang đến nhiều lợi ích hơn

Ngoài những nghiên cứu về trà nói chung, một số công trình khác cũng ghi nhận mối liên hệ tích cực giữa việc uống trà xanh và chế độ dinh dưỡng cân đối.

Theo kết quả được các chuyên gia dẫn lại, những người duy trì chế độ ăn giàu protein đồng thời uống vài cốc trà xanh mỗi ngày có nguy cơ gặp các biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ thấp hơn so với nhóm còn lại. Hiệu quả này được ghi nhận rõ hơn ở nữ giới trong nghiên cứu.

Các nhà khoa học cho rằng lợi ích có thể đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Protein giúp duy trì khối lượng cơ, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, trong khi các chất chống oxy hóa trong trà xanh góp phần bảo vệ thành mạch trước những tổn thương do quá trình oxy hóa.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chỉ cần uống trà là đủ để phòng ngừa bệnh tim. Hiệu quả được quan sát chủ yếu xuất hiện khi việc uống trà đi kèm với chế độ ăn uống hợp lý và các thói quen sinh hoạt tích cực.

Trà chứa nhiều polyphenol và flavonoid – những hợp chất chống oxy hóa được nhiều nghiên cứu quan tâm về lợi ích đối với hệ tim mạch.

Uống trà đúng cách mới phát huy hiệu quả

Các chuyên gia nhận định bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Trong bối cảnh đó, việc bổ sung những thói quen có lợi cho sức khỏe như uống trà điều độ được xem là một lựa chọn đơn giản, dễ thực hiện.

Một số nghiên cứu trước đây gợi ý lượng trà khoảng 4 cốc mỗi ngày có thể cung cấp khoảng 400–600 mg flavan-3-ol – nhóm hợp chất được cho là có khả năng hỗ trợ giảm những tác động bất lợi của căng thẳng lên cơ thể.

Tuy nhiên, lượng trà phù hợp còn phụ thuộc vào thể trạng, khả năng dung nạp caffeine cũng như tình trạng sức khỏe của từng người. Những người mắc bệnh lý đặc biệt hoặc đang sử dụng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có ý định thay đổi đáng kể thói quen ăn uống.

Quan trọng hơn, trà không phải là phương pháp điều trị hay "thần dược" giúp loại bỏ cholesterol. Đây chỉ là một yếu tố hỗ trợ trong chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì chế độ ăn cân bằng với nhiều rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt; hạn chế chất béo bão hòa và thực phẩm chế biến sẵn; tập luyện thể chất đều đặn; ngủ đủ giấc; kiểm soát cân nặng hợp lý và khám sức khỏe định kỳ.

Khi được kết hợp với những thói quen lành mạnh này, việc thưởng thức một vài tách trà mỗi ngày không chỉ giúp thư giãn mà còn có thể trở thành một phần của lối sống góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.