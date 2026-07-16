Nghị định 55/2015/NĐ-CP: Từ đồng vốn khởi nghiệp đến "ông chủ" xưởng chế biến cà phê (Bài 2)

Từ khoản vay "30 cây vàng" đến cơ ngơi tiền tỷ

Đầu tháng 7, chúng tôi tìm về bản Phiêng Quài Tong Chinh, xã Chiềng Mai, gặp ông Lò Văn Nghĩa – một trong những điển hình sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng Agribank để phát triển kinh tế.

Từ khoản vay ban đầu, ông Nghĩa từng bước mở rộng quy mô sản xuất, mạnh dạn đầu tư máy móc, xây dựng xưởng chế biến cà phê, góp phần nâng cao giá trị hạt cà phê địa phương và tạo việc làm cho nhiều lao động.

Nhắc lại hành trình khởi nghiệp, ông Nghĩa vẫn nhớ như in những ngày đầu năm 1998, khi vừa lập gia đình. Khi ấy, trong tay gần như không có tài sản, cuộc sống chồng chất khó khăn. Khát khao gây dựng cơ nghiệp thôi thúc ông tìm đến ngân hàng Agribank Mai Sơn, Sơn La để vay vốn, mở ra bước khởi đầu cho hành trình lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương.

Khoản vay đầu tiên của ông là 200 triệu đồng - một con số rất lớn vào thời điểm đó, tương đương khoảng 30 cây vàng.

"Nếu không có nguồn vốn Agribank Mai Sơn, Sơn La thì chắc chắn gia đình tôi không thể mua đất, càng không thể nghĩ đến việc phát triển kinh tế như hôm nay", ông Nghĩa chia sẻ.

Toàn bộ số tiền được ông dùng để mua hơn 3 ha đất, trồng cà phê và từng bước gây dựng kinh tế gia đình.

Ông Lò Văn Nghĩa (bên trái) giới thiệu xưởng chế biến cà phê được đầu tư, mở rộng từ nguồn vốn vay Agribank Mai Sơn, Sơn La. Ảnh: Phạm Hoài.

Những năm đầu, nguồn thu chủ yếu đến từ bán quả tươi. Có vốn đầu tư phân bón, giống và chăm sóc bài bản, diện tích cà phê ngày càng phát triển ổn định.

Nhưng ông Nghĩa nhận ra một thực tế: Người dân làm được cà phê nhưng vẫn phụ thuộc thương lái, giá cả bấp bênh, nhiều thời điểm bị ép giá vì thiếu cơ sở chế biến.

Ý nghĩ phải làm điều gì đó cho chính mình và cho bà con trong bản thôi thúc ông mạnh dạn bước sang một hướng đi mới.

Năm 2011, ông xây dựng xưởng chế biến cà phê ướt. Đến năm 2021, khi nhu cầu thị trường tăng cao, ông Nghĩa đã vay 2 tỷ đồng từ Agribank Mai Sơn, Sơn La để nâng cấp toàn bộ dây chuyền, mở rộng quy mô sản xuất.

Năm 2024, nhận thấy giá cà phê liên tục lập đỉnh và nhu cầu thu mua trong dân ngày càng lớn, ông tiếp tục vay thêm 2 tỷ đồng từ Agribank Mai Sơn, Sơn La, nâng tổng dư nợ lên 4 tỷ đồng. Nguồn vốn này được ông đầu tư đồng bộ vào nhà xưởng, sân phơi, máy móc và hệ thống chế biến nhằm nâng cao năng lực bao tiêu sản phẩm cho người dân.

Ông Lò Văn Nghĩa chăm sóc diện tích cà phê của gia đình. Ảnh: Văn Ngọc.

Đến nay, hơn 3 ha cà phê của gia đình ông Lò Văn Nghĩa luôn duy trì năng suất ổn định, nhiều năm liền đạt trên 30 tấn quả tươi/ha. Riêng vụ vừa qua, nhờ thời tiết thuận lợi cùng giá cà phê tăng cao, gia đình thu hoạch hơn 90 tấn quả tươi. Sau khi trừ toàn bộ chi phí sản xuất, lợi nhuận đạt khoảng 2 tỷ đồng.

Không chỉ mang lại nguồn thu từ vùng nguyên liệu, xưởng chế biến cà phê do gia đình đầu tư cũng hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Nhờ kết hợp sản xuất với chế biến, mỗi năm gia đình ông Nghĩa có doanh thu hàng tỷ đồng, trở thành một trong những hộ sản xuất, kinh doanh cà phê tiêu biểu của địa phương.

Đồng vốn tạo nên chuỗi liên kết bền vững

Theo ông Nghĩa, điều làm nên thành công không chỉ là vốn, mà còn là cách sử dụng vốn đúng hướng.

3 ha cà phê của gia đình được chăm sóc theo quy trình khá nghiêm ngặt. Ngoài sử dụng phân hữu cơ kết hợp phân vô cơ với lượng bón phù hợp cho từng cây, toàn bộ diện tích đều được trồng xen cây mắc ca tạo bóng mát, giúp điều hòa nhiệt độ, giữ ẩm và hạn chế hiện tượng cà phê mất sức sau những năm được mùa.

Mỗi năm, vườn cà phê được phòng trừ sâu bệnh định kỳ hai lần, nhờ vậy năng suất luôn duy trì ở mức cao và ổn định.

"Tôi không muốn mở rộng diện tích nữa mà tập trung đầu tư chiều sâu. Làm sao để cùng một diện tích nhưng chất lượng cao hơn, giá trị cao hơn mới là hướng phát triển lâu dài", ông Nghĩa chia sẻ.

Hơn 3 ha cà phê của gia đình ông Lò Văn Nghĩa luôn duy trì năng suất ổn định nhờ đầu tư thâm canh và áp dụng quy trình kỹ thuật bền vững. Ảnh: Phạm Hoài.

Đó cũng là lý do ông đang xây dựng kế hoạch tiếp tục vay vốn để đầu tư dây chuyền rang xay, chuyển từ chế biến ướt sang chế biến sâu, tạo ra sản phẩm mang thương hiệu riêng thay vì chỉ bán cà phê nguyên liệu như hiện nay.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, xưởng chế biến của ông còn trở thành điểm thu mua quen thuộc của hàng trăm hộ dân trong vùng. Mỗi vụ thu hoạch, hàng nghìn tấn cà phê được đưa về đây sơ chế rồi cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến tại Sơn La, góp phần giải quyết đầu ra ổn định cho người trồng cà phê.

Trong quá trình phát triển kinh tế, ông Nghĩa nhiều năm đảm nhiệm cương vị Trưởng bản, Bí thư Chi bộ và hiện là Tổ trưởng tổ vay vốn Agribank tại địa phương. Chính từ những trải nghiệm của bản thân, ông thường xuyên hướng dẫn bà con sử dụng vốn đúng mục đích, đầu tư hiệu quả và trả nợ đúng hạn.

Nhờ sự lan tỏa của chính sách tín dụng, bản Phiêng Quài Tong Chinh hôm nay đã đổi thay rõ nét. Toàn bản có khoảng 150 hộ thì gần 90 hộ đang tiếp cận nguồn vốn Agribank để đầu tư sản xuất. Thu nhập bình quân đạt khoảng 73 triệu đồng/người/năm.

Từ nguồn vốn tín dụng theo nghị định 55, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư hệ thống tưới, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa năng suất bình quân đạt khoảng 20 tấn quả tươi/ha. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Nguồn vốn tín dụng theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP đã trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ dân xã Chiềng Mai mạnh dạn đầu tư phát triển vùng cà phê, nâng cao thu nhập. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Gần ba thập kỷ kể từ khoản vay đầu tiên, ông Lò Văn Nghĩa không chỉ xây dựng được vườn cà phê hiệu quả mà còn hình thành cơ sở chế biến, tạo đầu ra ổn định cho hàng trăm hộ dân trong vùng. Từ một người đi vay vốn để lập nghiệp, ông trở thành hạt nhân liên kết sản xuất của cả cộng đồng.

Đó cũng là giá trị bền vững mà Nghị định 55/2015/NĐ-CP mang lại. Chính sách tín dụng của Agribank không dừng ở việc giải quyết nhu cầu vốn trước mắt, mà còn tạo động lực để nông dân mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, đầu tư chế biến, xây dựng chuỗi giá trị và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản.

Trên những đồi cà phê xanh ngút ngàn ở Chiềng Mai hôm nay, dòng vốn Agribank vẫn đang âm thầm chảy, tiếp sức cho những mùa vàng nối tiếp và mở ra những cơ hội phát triển bền vững cho người nông dân Sơn La.