Nghị định 55/2015/NĐ-CP: Khơi dòng vốn, tạo sức bật cho nông nghiệp Sơn La (Bài 3)

Dòng vốn Nghị định 55 mở lối cho nông nghiệp hàng hóa

Hơn một thập kỷ trước, việc tiếp cận vốn tín dụng vẫn là rào cản lớn đối với nhiều hộ nông dân Sơn La. Thiếu tài sản thế chấp, quy mô sản xuất nhỏ lẻ khiến không ít người phải chấp nhận sản xuất cầm chừng hoặc tìm đến các nguồn vay ngoài hệ thống với chi phí cao.

Nghị định 55/2015/NĐ-CP đã tạo bước ngoặt quan trọng khi mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn. Chính sách không chỉ tháo gỡ "điểm nghẽn" về vốn mà còn tạo nền tảng để người dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và từng bước hình thành nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn.

Ông Hà Đình Mùi, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Ông Hà Đình Mùi, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Sơn La cho biết, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn luôn được Chính phủ hoàn thiện theo từng giai đoạn, từ Quyết định 67 năm 1999, Nghị định 41 năm 2010 đến Nghị định 55/2015/NĐ-CP năm 2015 và các nghị định sửa đổi, bổ sung sau này. Mỗi lần điều chỉnh đều hướng tới mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho người dân và phù hợp hơn với yêu cầu phát triển của nền nông nghiệp.

Tại tỉnh Sơn La, hiệu quả của chính sách tín dụng được thể hiện rõ qua quy mô tăng trưởng tín dụng của Agribank Chi nhánh Sơn La. Nếu năm 2001, tổng dư nợ mới đạt khoảng 500 tỷ đồng thì đến năm 2010 đã tăng lên 4.700 tỷ đồng. Giai đoạn 2010–2015, dư nợ tiếp tục tăng lên trên 7.000 tỷ đồng. Đặc biệt, kể từ khi Nghị định 55/2015/NĐ-CP có hiệu lực, dòng vốn tín dụng được khơi thông mạnh mẽ, đưa tổng dư nợ của Agribank Sơn La đến nay vượt 12.000 tỷ đồng, tạo nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn.

Không chỉ gia tăng về quy mô, dòng vốn tín dụng còn góp phần tạo dựng các vùng sản xuất tập trung gắn với lợi thế của địa phương. Hàng chục nghìn héc-ta cà phê được đầu tư chăm sóc theo hướng bền vững; các vùng cây ăn quả, rau màu, nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu ngày càng mở rộng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định đầu ra cho nông dân.

Nguồn vốn từ Nghị định 55/2015/NĐ-CP giúp nhiều hộ nông dân Sơn La mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Ảnh: Phạm Hoài.

Một trong những điểm đột phá của Nghị định 55/2015/NĐ-CP là mở rộng hạn mức cho vay không có tài sản bảo đảm. Nếu trước đây theo Nghị định 41, hộ nông dân chỉ được vay tối đa 50 triệu đồng thì Nghị định 55 nâng lên 100 triệu đồng và các quy định sửa đổi sau đó tiếp tục tăng lên 300 triệu đồng. Đối với hợp tác xã, hạn mức tín chấp từ 200 triệu đồng đã tăng lên 500 triệu đồng và hiện có thể đạt tới 5 tỷ đồng nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Việc nâng hạn mức cho vay không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng lớn của người dân mà còn tạo điều kiện để đầu tư máy móc, công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Nhiều vùng chuyên canh cà phê tại Sơn La được đầu tư, chăm sóc bài bản nhờ nguồn vốn tín dụng từ Agribank. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Để nguồn vốn đến đúng đối tượng, Agribank Chi nhánh Sơn La xây dựng mạng lưới phục vụ rộng khắp với hệ thống tổ vay vốn tại các địa phương, có sự tham gia của Trưởng bản, Bí thư chi bộ và những người có uy tín trong cộng đồng. Cùng với đó, các điểm giao dịch lưu động được duy trì định kỳ tại các xã, giúp người dân vùng sâu, vùng xa thực hiện giải ngân, trả nợ và giao dịch ngay tại địa phương, giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại.

“Agribank Chi nhánh Sơn La xác định tín dụng xanh là định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Nguồn vốn sẽ ưu tiên cho các dự án nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, sản xuất hữu cơ, năng lượng tái tạo và các mô hình giảm phát thải. Những khách hàng có sản phẩm đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic sẽ được ưu tiên tiếp cận vốn và hưởng các chính sách lãi suất phù hợp”, ông Hà Đình Mùi, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Sơn La chia sẻ.

Đồng hành xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, hiện đại, bền vững

Không chỉ tạo điều kiện tiếp cận vốn, Nghị định 55/2015/NĐ-CP còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân Sơn La theo hướng chuyên nghiệp, liên kết và bền vững hơn.

Theo ông Vũ Đức Thuận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, chính sách tín dụng đã tháo gỡ những khó khăn lớn nhất về vốn đối với hội viên nông dân, đặc biệt là các hộ không có tài sản bảo đảm. Nguồn vốn vay đã giúp nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã và ngành nghề nông thôn.

Theo ông Vũ Đức Thuận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, chính sách tín dụng đã tháo gỡ những khó khăn lớn nhất về vốn đối với hội viên nông dân, đặc biệt là các hộ không có tài sản bảo đảm. Ảnh: Văn Ngọc.

Đến nay, tổng dư nợ các tổ vay vốn do Hội Nông dân phối hợp quản lý đạt gần 939 tỷ đồng, với trên 6.000 thành viên tham gia. Phần lớn hội viên đều sử dụng vốn đúng mục đích, đầu tư hiệu quả vào sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, góp phần giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Agribank Chi nhánh Sơn La tuyên truyền chính sách tín dụng đến hội viên thông qua hệ thống tổ chức Hội, các lớp tập huấn, sinh hoạt chi hội; đồng thời hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất, hoàn thiện hồ sơ vay vốn, kết nối với ngân hàng để người dân tiếp cận các chương trình tín dụng phù hợp.

Theo ông Thuận, trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Agribank Sơn La và các tổ chức tín dụng tăng cường tuyên truyền chính sách, hướng dẫn hội viên xây dựng phương án sản xuất khả thi, sử dụng vốn đúng mục đích; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ vay vốn, kết hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm phát huy hiệu quả cao nhất của nguồn vốn tín dụng.

Nguồn vốn tín dụng theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP đang góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao và nâng cao giá trị nông sản tại Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc.

Ông Vũ Đức Thuận nhận định: “Nghị định 55/2015/NĐ-CP chính là “đòn bẩy” của tín dụng đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Chính sách không chỉ giúp hàng nghìn hộ nông dân tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất mà còn khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng, thúc đẩy hình thành nền nông nghiệp hàng hóa, hiện đại, bền vững và đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Sơn La”.