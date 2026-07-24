Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở Trịnh Tường

Tham dự Ngày hội có ông Giàng Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn xã Trịnh Tường.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2026 tại xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Trường Quang.

Trịnh Tường là xã vùng cao biên giới, giữ vị trí quan trọng trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân của tỉnh Lào Cai, đồng thời là địa bàn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã ngày càng phát triển, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Ông Giàng Giàng Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã Trịnh Tường. Ảnh: Trường Quang.

Với phương châm "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", lực lượng Công an xã đã phối hợp chặt chẽ với các thôn, bản, phát huy vai trò của người có uy tín, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự.

Thông qua phong trào, quần chúng đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự phù hợp với điều kiện thực tế; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Nhờ vậy, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Giàng Giàng Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Trường Quang.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Giàng Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng Công an và Nhân dân xã Trịnh Tường đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng nhấn mạnh, Trịnh Tường là xã biên giới có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, vì vậy việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giữ vững chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh biên giới và tạo nền tảng ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh tỉnh Lào Cai bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng cao, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày nông sản tại phiên chợ biên giới số. Ảnh: Trường Quang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 51-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng "xã, phường không ma túy". Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Địa phương cần quan tâm xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã, người có uy tín và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho Nhân dân.

Ông Giàng Quốc Hưng tặng quà người có công trên địa bàn xã Trịnh Tường. Ảnh: Trường Quang.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường khen thưởng 10 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng tặng quà người có công trên địa bàn xã Trịnh Tường, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc.