Ngày hội mận Phiêng Khoài quảng bá “hương vị vùng biên”
16/05/2026 11:39 GMT +7
Ngày hội mận Phiêng Khoài (Sơn La) tôn vinh “hương vị vùng biên” với các hoạt động trải nghiệm văn hóa địa phương và thưởng thức trái cây tươi ngon.
Phiêng Khoài, vùng trồng mận có tiếng
Phiêng Khoài là xã biên giới đặc biệt khó khăn, có đường biên tiếp giáp với huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Những năm qua, địa phương đã khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, khí hậu để phát triển cây ăn quả, trong đó mận hậu trở thành cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Hiện nay, toàn xã có hơn 2.700 ha mận hậu, trong đó khoảng 2.500 ha đang cho thu hoạch, sản lượng mỗi vụ đạt từ 25.000 - 27.000 tấn. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, cây mận hậu còn tạo việc làm ổn định cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trải nghiệm và quảng bá hình ảnh vùng đất biên giới Phiêng Khoài tới du khách trong và ngoài tỉnh.
Ngày hội mận xã Phiêng Khoài lần thứ I năm 2026 diễn ra trong 3 ngày, từ 15 - 17/5, với nhiều hoạt động phong phú như: Thi hái mận, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng, thi đấu thể thao dân tộc, giao lưu văn nghệ và trải nghiệm văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.
Ông Trần Nam Trung, Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài cho biết: Ngày hội là dịp để địa phương tiếp tục quảng bá thương hiệu mận hậu Phiêng Khoài và các sản phẩm nông sản đặc trưng; đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà phân phối và du khách nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.
“Đây cũng là dịp quảng bá tiềm năng, lợi thế về văn hóa, du lịch, con người Phiêng Khoài; góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững”, ông Toàn nhấn mạnh.
Thông qua Ngày hội mận lần thứ I, xã Phiêng Khoài kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để phát triển vùng mận hậu theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của địa phương gắn với phát triển du lịch cộng đồng vùng biên.
Một số hình ảnh tại Ngày hội mận xã Phiêng Khoài
Phiêng Khoài: Vùng biên “thức giấc” nhờ cây ăn quả
Vùng biên Phiêng Khoài (Sơn La) chuyển mình nhờ phát triển cây ăn quả hàng hóa. Nhiều hộ thu nhập cao, nông dân ứng dụng kỹ thuật và bán hàng trực tuyến hiệu quả.
Nông thôn Tây Bắc: Cây ăn quả nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc Phiêng khoài
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Từ nông dân truyền thống đến “nông dân số”: Hành trình đổi thay ở Phiêng Khoài
Tại xã vùng cao biên giới Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La (trước sáp nhập là xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La), nhiều người dân đã trở thành triệu phú, tỷ phú nông dân nhờ dùng thạo smartphone, biết xây kênh website, mạng xã hội, livestream bán hàng nông sản…
Cây đặc sản – Lối thoát nghèo nơi vùng cao Phiêng Khoài, Sơn La
Không còn chỉ là thức quà vùng cao, cây đặc sản ở Phiêng Khoài (Sơn La) nay đã thành “cây làm giàu”, góp phần xóa đói, giảm nghèo thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.