Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Sơn La kết nối công nghệ với sản xuất

Sơn La kết nối công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026 diễn ra trong hai ngày 28 và 29/9, với nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Trong khuôn khổ ngày hội, 39 gian hàng được bố trí tại Quảng trường Tây Bắc, trưng bày, giới thiệu và tổ chức trải nghiệm các sản phẩm, mô hình, giải pháp công nghệ. Đây là không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân quảng bá sản phẩm, tiếp cận công nghệ mới, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Các gian hàng mang đến nhiều sản phẩm, giải pháp gắn với thực tiễn sản xuất và đời sống, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản và ứng dụng công nghệ số. Qua đó, người dân, doanh nghiệp và hợp tác xã có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận những tiến bộ khoa học, công nghệ, từng bước đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, ngày hội còn tổ chức nhiều diễn đàn, hội nghị chuyên đề về đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, chế biến và truy xuất nguồn gốc; chuyển đổi số, đổi mới mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Các hoạt động tập huấn thiết kế bao bì, xây dựng câu chuyện thương hiệu, phát triển nội dung số, tư vấn chuyên sâu 1-1 và kết nối cung - cầu công nghệ, thị trường cũng được tổ chức. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận kiến thức, nâng cao năng lực quản trị, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thông qua các hoạt động, ngày hội góp phần tạo môi trường kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân; thúc đẩy hình thành những ý tưởng, mô hình đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tế.

Ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Ngọc

Chuyển đổi số tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ là thực hiện chủ trương lớn của Trung ương mà còn xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển của tỉnh.

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng có tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, du lịch và tài nguyên thiên nhiên, Sơn La cần tiếp tục đổi mới tư duy, khai thác hiệu quả các nguồn lực, khắc phục những hạn chế, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực tăng trưởng mới.

Theo ông Đặng Ngọc Hậu, trong lĩnh vực chuyển đổi số, Sơn La đang từng bước chuyển từ xây dựng hạ tầng, hệ thống thông tin sang khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ công tác quản trị và phát triển.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026. Ảnh: Văn Ngọc

Đến tháng 9/2026, Cổng dữ liệu mở của tỉnh đã hình thành 276 lĩnh vực dữ liệu, công khai và chia sẻ 799 bộ dữ liệu, trong đó có 389 bộ dữ liệu mới từ Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Đây không chỉ là những con số thể hiện kết quả chuyển đổi số mà còn là nền tảng quan trọng để dữ liệu từng bước phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách, hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của người dân.

Thông qua sự kiện, tỉnh Sơn La hướng tới lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân chủ động tiếp cận, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với nhiều hoạt động thiết thực, Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026 góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, tạo thêm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường cho các sản phẩm địa phương.

Qua đó, từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng, góp phần xây dựng Sơn La phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026