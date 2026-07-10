Ngành Tuyên giáo và Dân vận Lai Châu: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong truyền thông chính sách

Sáng 10/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: TĐ.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng bộ tỉnh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn ngành đã chủ động tham mưu triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết với quy mô lớn, thu hút hơn 180.000 lượt cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới theo hướng kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống và hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa nền tảng truyền thông.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TĐ.

Nhờ đó, thông tin chính thống được truyền tải kịp thời, góp phần định hướng dư luận, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, góp phần giữ vững ổn định chính trị ngay từ cơ sở.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục được triển khai sâu rộng, hướng mạnh về cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Bà Đào Thị Thanh Nhàn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TĐ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn; chuyển đổi số trong lĩnh vực tuyên giáo, dân vận chưa đồng bộ; công tác dự báo, nắm bắt tình hình có thời điểm chưa kịp thời.

Các đại biểu đã chia sẻ nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.

Ông Sùng A Hồ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TĐ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Sùng A Hồ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Tuyên giáo và Dân vận đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh công tác tuyên giáo, dân vận có vai trò quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và tạo sự đồng thuận xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu toàn ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng "quản trị niềm tin"; chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời trên các nền tảng số; nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng gần dân, sát cơ sở, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở và xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận có bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, làm chủ công nghệ số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ông Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TĐ.

Kết luận hội nghị, ông Lê Đức Dục, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị toàn ngành nghiêm túc quán triệt, triển khai hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu toàn ngành tiếp tục đổi mới công tác truyền thông chính sách theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; tăng cường bám sát cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tham mưu, tuyên truyền và dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026.