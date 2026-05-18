Ngành Giáo dục Sơn La tăng cường phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nâng cao chất lượng giáo dục

Ngành Giáo dục Sơn La nâng cao chất lượng giáo dục

Ngày 18/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị làm việc với Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhằm đánh giá kết quả phối hợp giai đoạn 2021-2025, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, công tác phối hợp giữa ngành Giáo dục và các tổ chức hội, đoàn thể tại tỉnh Sơn La ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Ngành Giáo dục đã chủ động tham mưu ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng; triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.

Mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư đồng bộ, hiện đại; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tăng vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đạt nhiều kết quả tích cực; chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn và kết quả thi tốt nghiệp THPT không ngừng được nâng cao.

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị ký kế hoạch Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Lê Hồng

Việc bồi dưỡng học sinh giỏi, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chuyển đổi số trong giáo dục được triển khai hiệu quả. Giáo dục dân tộc, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn tiếp tục được quan tâm, bảo đảm quyền học tập cho mọi học sinh.

Các phong trào khuyến học, hỗ trợ học sinh nghèo cùng sự phối hợp hiệu quả giữa ngành Giáo dục với các tổ chức đoàn thể đã tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, những năm qua, các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã trở thành “cánh tay nối dài” của ngành Giáo dục trong công tác chăm lo học sinh, huy động xã hội hóa giáo dục và xây dựng môi trường học tập lành mạnh, nhân văn.

Nổi bật là Hội Khuyến học tỉnh với vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các cấp hội đã tích cực vận động nhân dân tham gia học tập suốt đời, duy trì hiệu quả các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”.

Riêng năm 2024, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã khen thưởng, trao học bổng cho hơn 23.300 lượt tập thể, cá nhân với tổng kinh phí trên 6,26 tỷ đồng. Nhiều chương trình ý nghĩa như “Nuôi em khuyến học”, học bổng cho học sinh nghèo vùng cao tiếp tục được duy trì, góp phần tiếp sức cho học sinh vượt khó đến trường.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, Hội Khuyến học còn phối hợp hiệu quả với ngành Giáo dục trong chương trình “Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ hàng chục nghìn suất ăn, nước uống, đồ dùng học tập cho thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Hồng

Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát huy rõ nét vai trò chăm lo, bảo vệ trẻ em và đồng hành cùng học sinh yếu thế. Thông qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhiều trẻ em mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần để tiếp tục học tập.

Các cấp hội phụ nữ còn đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tảo hôn, vận động trẻ em gái ra lớp, duy trì sĩ số học sinh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tích cực hỗ trợ học sinh trong các kỳ thi bằng nhiều hoạt động thiết thực như trao học bổng, hỗ trợ suất ăn, nhu yếu phẩm.

Đối với Hội Nông dân tỉnh, vai trò nổi bật là tuyên truyền, vận động hội viên quan tâm việc học của con em, hạn chế tình trạng bỏ học ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nhiều cơ sở hội đã vận động hội viên, hợp tác xã, doanh nghiệp hỗ trợ thực phẩm, phương tiện đi lại cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong mùa thi.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Hồng

Trong khi đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ với Chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Hằng năm, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh, từ phân luồng giao thông, hỗ trợ xe ôm miễn phí đến phát nước uống, suất ăn cho thí sinh.

Các cấp bộ Đoàn còn tích cực triển khai hoạt động giáo dục kỹ năng sống, chuyển đổi số, hỗ trợ thanh thiếu nhi tiếp cận công nghệ thông tin, góp phần xây dựng môi trường học đường hiện đại, thân thiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp giai đoạn 2026-2030; tập trung vào việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động học sinh đến trường; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, chuyển đổi số trong giáo dục và huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị ký kế hoạch Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026-2030 với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh và Tỉnh đoàn Sơn La. Ảnh: Lê Hồng

Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026-2030 xác định tiếp tục tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Giáo dục với các tổ chức hội, đoàn thể nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh Sơn La.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để mọi người dân được tiếp cận cơ hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời; từng bước nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng thực chất, bền vững và thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh tiếp tục được chú trọng, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phát triển toàn diện.

Thông qua chương trình ký kết, các đơn vị thống nhất tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức trong việc phối hợp triển khai các phong trào, cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện và thúc đẩy sự phát triển giáo dục bền vững tại tỉnh Sơn La.