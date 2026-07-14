Ngã rẽ nghề nghiệp giúp người nông dân này kiếm 100 triệu đồng/tháng ở quê
14/07/2026 17:28 GMT +7
Bỏ nghề nhân viên xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, ông Định về quê khởi nghiệp với mô hình nuôi bồ câu Pháp. Sau nhiều năm, ông sở hữu trang trại lớn nhất Thanh Hóa, mỗi tháng kiếm khoảng 100 triệu đồng.
Ông Khương Sỹ Định (SN 1973), trú tại thôn 5, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hiện là chủ trang trại nuôi chim bồ câu Pháp quy mô lớn tại địa phương với hơn 5.000 đôi, mang lại thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi tháng.
Để có được cơ ngơi gần 3.000m2 với hệ thống chuồng trại hiện đại, ông Định đã trải qua không ít thăng trầm, thậm chí đứng trước bờ vực phá sản.
Trước khi bén duyên với nghề nuôi bồ câu, ông Định từng có hơn 20 năm làm nhân viên xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh, với mức thu nhập ổn định. Tuy nhiên, vì muốn đoàn tụ cùng gia đình, ông quyết định bỏ nghề, về quê lập nghiệp.
Thời gian đầu về xã Dân Quyền cũ (nay là xã Triệu Sơn), ông Định gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Tình cờ đọc báo, ông biết đến mô hình nuôi chim bồ câu Pháp hiệu quả kinh tế cao và quyết định thử sức.
Ban đầu, ông đầu tư xây dựng chuồng trại trên diện tích 300m2 và mua 200 đôi bồ câu giống về nuôi thử nghiệm. Do thiếu kinh nghiệm, đàn chim bị dịch bệnh, khiến ông thất bại ngay lần đầu khởi nghiệp.
“Cả đàn chim bị dịch bệnh và tôi thất bại ngay lần đầu khởi nghiệp ở quê nhà”, ông Định nhớ lại.
Không nản lòng, ông Định tiếp tục mua thêm hơn 400 đôi bồ câu Pháp bố mẹ để nhân đàn, đồng thời xây dựng lại chuồng trại chuyên nghiệp hơn.
Đến năm 2019, những lứa chim đầu tiên được xuất bán. Ông tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô theo phương châm “lấy ngắn nuôi dài”.
“Vừa xuất bán, tôi vừa nhân thêm đàn để cùng một lúc đảm bảo được nguồn thu và nâng cấp quy mô trang trại. Đến nay, quy mô trang trại đã lên đến 5.000 đôi, với diện tích chuồng 3.000m2”, ông Định chia sẻ.
Năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát khiến việc tiêu thụ gặp khó khăn, chim không thể xuất bán, ông phải chịu lỗ. “Để có được cơ ngơi trang trại như hôm nay, tôi đã phải bán 3 lô đất, đầu tư vào hệ thống chuồng trại và kỹ thuật chăn nuôi”, ông Định tiết lộ.
Hiện tại, trang trại của ông Định xuất bán khoảng 4.500 con chim bồ câu mỗi tháng, với giá 60.000-70.000 đồng/con. Sau khi trừ chi phí, ông thu lợi nhuận gần 100 triệu đồng.
“Nuôi chim bồ câu Pháp nhanh cho thu hoạch. Tôi không gặp khó khăn khi tiếp cận thị trường, bởi, chim sau khi nuôi sẽ được các thương lái tại Hà Nội về tận trang trại để thu mua”, ông Định chia sẻ.
Theo ông Định, nuôi bồ câu Pháp không khó nhưng chúng dễ mắc các bệnh về đường ruột, hô hấp. Do đó, việc xây dựng hệ thống chuồng trại là yếu tố then chốt. Ông đầu tư hệ thống quạt gió thông thoáng, tiêm vaccine định kỳ và đặc biệt là hệ thống dây chuyền cho ăn, uống tự động để giảm công chăm sóc.
Ngoài bồ câu, ông Định còn mở rộng mô hình nuôi hươu lấy nhung với 50 con, mang lại thu nhập 200-300 triệu đồng/năm.
“Nuôi hươu vừa dễ lại thu nhập cao. Ở quê có nguồn thức ăn dồi dào để nuôi hươu, do đó tôi không mất quá nhiều chi phí để đầu tư. Thời gian tới, tôi sẽ mở rộng thêm mô hình này để phát triển kinh tế”, ông Định chia sẻ.
Trang trại của ông Định không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn tạo việc làm ổn định cho 5 lao động địa phương với mức lương 8 triệu đồng/tháng.
Bà Hà Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Hội làm vườn tỉnh Thanh Hóa, đánh giá trang trại của ông Khương Sỹ Định là một trong những mô hình nuôi chim bồ câu Pháp lớn nhất tỉnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Định cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn người dân địa phương cách nuôi để đạt năng suất, chất lượng tốt.
Xem thêm
Bỏ túi 2 tỷ mỗi năm nhờ nuôi vịt... không nước
Anh Đinh Nho Phú Quý ở Nghệ An xây dựng trang trại nuôi vịt quy mô lớn không phụ thuộc đồng ruộng, ao nuôi. Mô hình nuôi vịt trên cạn cho hiệu quả cao, mỗi năm anh Quý thu về khoảng 2 tỷ đồng.
Anh thợ điện làm chủ trang trại, nếm trải thất bại để thành triệu phú
Từng lỗ hơn 100 triệu đồng khi nuôi lươn, anh Lực ở xã Quỳnh Anh (Nghệ An) chuyển sang nuôi ếch, xây dựng mô hình quy mô lớn, chủ động con giống, thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Ông chủ lò đúc đồng tự chế thiết bị cơ khí đi biển, vui vẻ "thắng đời"
Tốt nghiệp đại học, anh Đào Quyết Thắng quê Gia Lai trở về lò đúc đồng của gia đình, rồi chuyển hướng chế tạo thiết bị cơ khí giúp ngư dân giảm chi phí, khai thác thủy sản hiệu quả.
30 năm đếm thất bại chờ thành công với loài cá sinh ở biển, lớn trong đầm
30 năm lăn lộn với loài cá có tập tính đặc biệt sinh sản ngoài biển rồi ngược vào sông, đầm để sống, ông Võ Tuấn Tú đã gây dựng mô hình nuôi cá chình khép kín, thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Cựu Bí thư Đảng ủy xã ở Tuyên Quang nuôi dê đặc sản thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm
Ông Lại Thế Tuyên (SN 1966), nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng chuồng trại nuôi dê Boer, dê Thái đặc sản, mang lại thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Với nhu cầu thị trường tăng cao, dê nuôi đến đâu được thương lái đặt mua đến đó, mở ra hướng phát triển kinh tế đầy triển vọng cho nông dân địa phương.