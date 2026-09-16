Nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân Lào Cai phát triển sản phẩm đặc sản, OCOP

Tập huấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển sản phẩm đặc sản, OCOP địa phương năm 2026. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Tham gia các lớp tập huấn có 300 cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP năm 2026 tại các xã Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn và Khánh Yên, tỉnh Lào Cai.

Nội dung tập huấn tập trung vào những kỹ năng thiết thực trong quá trình nâng tầm nông sản, từ chuẩn hóa chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu đến thiết kế bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ.

Tại các lớp tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn cách xây dựng và phát triển thương hiệu đối với những sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản của địa phương như mận, lê, lạc đỏ, chè, quế, dược liệu...

Ông Đinh Trọng Khôi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Khương chia sẻ tại lớp tập huấn. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Thông qua các lớp tập huấn, giúp cán bộ, hội viên, nông dân, hợp tác xã và tổ hợp tác được bổ sung kiến thức, kỹ năng trong xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của Hội Nông dân tỉnh Lào Cai nhằm đồng hành cùng nông dân trong phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, gắn sản phẩm đặc sản với Chương trình OCOP, mở rộng thị trường và nâng cao thu nhập.

Từ sản xuất đến chế biến, xây dựng thương hiệu và kết nối tiêu thụ, việc nâng cao giá trị nông sản đang trở thành hướng đi quan trọng để các sản phẩm đặc sản của Lào Cai phát huy lợi thế, tạo sức cạnh tranh và góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.