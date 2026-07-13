Nâng cao kỹ năng, chất lượng dịch vụ, an toàn cho du khách đối với các doanh nghiệp lữ hành Tuyên Quang

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ vận chuyển khách du lịch năm 2026 cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành. Ảnh: Phạm Hoan.

Theo đó, trong 2 ngày 13 và 14/7, tại phường Hà Giang 2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ vận chuyển khách du lịch năm 2026, với sự tham gia của gần 70 học viên là lãnh đạo, quản lý, điều hành các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được cập nhật 3 chuyên đề gồm: Quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ lữ hành gắn với hoạt động vận chuyển khách du lịch; bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động lữ hành; kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn phương pháp lưu giữ hồ sơ chương trình du lịch theo đúng quy định.

Các các học viên tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động vận chuyển khách du lịch. Ảnh: Phạm Hoan.

Trong khuôn khổ chương trình, các học viên đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động vận chuyển khách du lịch.

Đồng thời, các học viên cũng đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn cho du khách.

Theo kế hoạch, thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục tổ chức thêm một lớp bồi dưỡng kiến thức về dịch vụ cho thuê, điều khiển xe mô tô, xe máy phục vụ khách du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm trên địa bàn.

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức thêm một lớp bồi dưỡng kiến thức về dịch vụ cho thuê, điều khiển xe mô tô, xe máy phục vụ khách du lịch... Ảnh: Mùa Xuân.

Thông qua các lớp bồi dưỡng, đội ngũ lãnh đạo, quản lý và điều hành doanh nghiệp lữ hành được cập nhật kịp thời các quy định mới, nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng tổ chức, quản lý hoạt động vận chuyển khách du lịch theo hướng an toàn, chuyên nghiệp.

Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh du lịch Tuyên Quang an toàn, thân thiện và ngày càng hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.