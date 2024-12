Đó là một trong những nội dung nhấn mạnh của Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, tại hội nghị phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các xã giáp ranh với huyện Tân Uyên.

Tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các xã giáp ranh

UBND huyện Tân Uyên (Lai Châu) vừa tổ chức hội nghị phối hợp ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các xã giáp ranh trên địa bàn các xã giáp ranh với huyện Tân Uyên.

Năm 2024, Công an huyện Tân Uyên đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra; chỉ đạo Công an xã làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời trao đổi thông tin giải quyết những vấn đề về an ninh trật tự.

Quang cảnh hội nghị phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các xã giáp ranh với huyện Tân Uyên. (Ảnh: Thu Trang)

Công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các xã giáp ranh của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm huyện Tân Uyên nói chung, Công an huyện Tân Uyên nói riêng được triển khai quyết liệt, tích cực, đặc biệt là đối với tội phạm ma túy trên tuyến Tam Đường - Tân Uyên – đến Noong Thăng, Phúc Than (Than Uyên). Đội cảnh sát giao thông (CSGT) huyện Tân Uyên là một trong những tổ đội hoạt động hiệu quả trong công tác phối hợp phòng chống tội phạm.

Tham dự hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ thêm thực trạng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các xã giáp ranh; kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống tội phạm.

Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thu Trang

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lai Châu được lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu và các cục nghiệp vụ đánh giá cao. Đánh giá kết quả cuối năm của các đơn vị cấp cục về phòng, chống tội phạm, có 5/6 đơn vị chấm điểm Lai Châu dẫn đầu trong cụm thi đua các tỉnh Tây Bắc. Trong đó, Công an Tân Uyên là một trong những đơn vị nổi bật, đóng góp nhiều kết quả quan trọng trong thành tích của Công an tỉnh Lai Châu.

Đánh giá cao thành tích của Công an huyện Tân Uyên đạt được trong năm qua, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đề nghị: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tham mưu lãnh đạo huyện chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm các cấp;

Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các xã giáp ranh. (Ảnh: Thu Trang)

Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các địa bàn giáp ranh về phòng chống tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, trước mắt là thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; phát huy vai trò của lực lượng công an xã trong quản lý địa bàn…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của 3 huyện: Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường đã ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các xã giáp ranh.