Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, vận hành các trường nội trú tại 13 xã biên giới Sơn La

Sơn La từng bước nâng cao chất lượng giáo dục

Dự và phát biểu khai mạc hội nghị có ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Tham dự hội nghị còn có đại diện Sở Tài chính, Sở Y tế; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng chuyên môn thuộc sở; đại diện UBND 13 xã biên giới; lãnh đạo, tổ trưởng chuyên môn, nhân viên kế toán, nhân viên y tế, cán bộ kiêm nhiệm công tác y tế trường học của 13 trường phổ thông nội trú biên giới, cùng đại diện lãnh đạo các trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, Mường La, Thuận Châu và Mai Sơn.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia đầy đủ và thuận lợi.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu, trao đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức và vận hành trường nội trú như: tổ chức quản lý và điều hành nhà trường; quản lý học sinh nội trú; thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh và trường nội trú; hợp đồng cung cấp suất ăn; công tác thu, chi ngân sách và quản lý, sử dụng tài sản; bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh trong trường học.

Bên cạnh việc tiếp thu các nội dung chuyên môn, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn tại các địa phương và cơ sở giáo dục, đặc biệt đối với mô hình trường nội trú biên giới mới được triển khai.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, trong những năm qua, việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh luôn được triển khai nghiêm túc, đúng quy định và đạt nhiều kết quả tích cực.

Các chính sách hỗ trợ đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm học tập, góp phần duy trì tỷ lệ chuyên cần và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, công tác tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đang đặt ra nhiều yêu cầu và thách thức mới đối với ngành giáo dục. Đặc biệt, năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên 13 trường phổ thông dân tộc nội trú biên giới chính thức đi vào hoạt động với quy mô lớn, mỗi trường có trên 1.000 học sinh nội trú.

Theo ông Nguyễn Văn Chiến, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với các nhà trường khi vừa phải thực hiện công tác quản lý, giáo dục học sinh, vừa đảm bảo các điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho học sinh. Quy mô học sinh của nhiều trường nội trú biên giới hiện nay thậm chí còn lớn hơn cả Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh trước đây.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường phần lớn được kiện toàn từ các trường phổ thông hoặc trường bán trú chuyển sang mô hình nội trú biên giới, vì vậy việc còn bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm thực tiễn trong giai đoạn đầu triển khai là điều khó tránh khỏi.

Thông qua hội nghị, các cơ sở giáo dục được hướng dẫn thống nhất quy trình quản lý, vận hành và tổ chức bữa ăn cho học sinh nội trú. Ảnh: Văn Ngọc

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cũng cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, từ năm học 2026-2027, các trường nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh sẽ thống nhất triển khai hình thức cung cấp suất ăn sẵn cho học sinh; chỉ những đơn vị không đủ điều kiện mới tổ chức nấu ăn tại trường theo quy định.

Việc chuyển sang hình thức cung cấp suất ăn được kỳ vọng sẽ giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giúp nhà trường tập trung hơn vào nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh, đồng thời hạn chế những rủi ro, sai phạm liên quan đến công tác tài chính, mua sắm, quản lý thực phẩm và thanh quyết toán chế độ.

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, vận hành Trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại 13 xã biên giới. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Văn Chiến đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung được hướng dẫn; đồng thời chủ động phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để các cơ quan chuyên môn kịp thời giải đáp, tháo gỡ trước khi bước vào năm học mới.

Với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành cùng sự chủ động, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, việc triển khai các chế độ, chính sách đối với học sinh nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Sơn La được kỳ vọng sẽ thực hiện hiệu quả, đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới của tỉnh.