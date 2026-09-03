Mỹ đánh giá rau "tốt bậc nhất thế giới", ở Việt Nam trồng bạt ngàn

Cải ngồng, còn gọi là cải làn hay cải rổ, là loại rau quen thuộc với nhiều gia đình Việt. Với thân non giòn, lá xanh và vị ngọt nhẹ pha chút đắng, loại rau này dễ chế biến thành nhiều món như xào tỏi, luộc, nấu canh hoặc kết hợp với thịt.

Ngoài ưu điểm dễ ăn, cải ngồng còn được trồng rộng rãi nhờ thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ khoảng 2 tháng đã có thể thu hoạch.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cải ngồng nằm trong danh sách 18 loại rau tốt nhất thế giới, xếp thứ 10 với điểm dinh dưỡng 62,49. Đây là nhóm thực phẩm có mật độ dinh dưỡng cao, cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất nhưng ít năng lượng.

Các nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan cho thấy nhóm rau họ cải như cải xoăn, bắp cải, bông cải xanh… có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Đồng thời, các hợp chất thực vật trong nhóm rau này cũng đang được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Bên cạnh đó, cải ngồng có nhiều lợi ích sức khỏe như:

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Vitamin C chứa trong rau cải ngồng có tác dụng giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, ngừa nhiễm trùng, tăng cường hệ miễn dịch..., giúp cơ thể chống lại bệnh tật.

Đặc biệt trong mùa đông lạnh, việc bổ sung vitamin C sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp. Ngoài ra, vitamin B6 có trong loại rau này cũng giúp duy trì hệ thống miễn dịch mạnh mẽ và điều chỉnh lượng đường trong máu.

Làm đẹp da

Ảnh minh họa.

Vitamin C có trong rau cải ngồng không chỉ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn mà còn giúp làn da khỏe mạnh.

Vitamin C thúc đẩy sản xuất collagen để giữ làn da đàn hồi và tươi trẻ, hạn chế nếp nhăn, chữa lành các tổn thương trên da. Ngoài ra, rau cải ngồng cũng chứa một lượng nước đáng kể cung cấp cho cơ thể, nuôi dưỡng độ ẩm cho làn da.

Duy trì sức khỏe đôi mắt

Cải ngồng chứa hàm lượng lớn vitamin A, có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, tăng nhãn áp…

Cải thiện tiêu hóa

Theo Drhealthbenefits, lượng chất xơ trong cải ngồng có khả năng cải thiện quá trình tiêu hóa đáng kể và cải thiện một số chứng như khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng, chuột rút, táo bón…

Giúp giảm cân

Nếu bạn đang giảm cân và cần những loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân phù hợp thì rau cải ngồng là lựa chọn tuyệt vời. Với hàm lượng chất xơ nhiều trong rau cải ngồng, loại rau này sẽ giúp bạn nhanh no hơn và kiểm soát cảm giác thèm ăn.

Giảm nguy cơ loãng xương

Rau cải ngồng chứa hàm lượng canxi giúp tăng cường sức khỏe của xương và răng. Ngoài ra, vitamin K trong rau giúp cho việc hấp thu canxi của cơ thể hiệu quả hơn, tham gia thúc đẩy xương khỏe mạnh và tăng mật độ xương.

Ngăn ngừa thiếu máu

Không chỉ chứa kali giúp điều chỉnh huyết áp hiệu quả, cải ngồng còn chứa lượng chất sắt dồi dào hỗ trợ quá trình sản xuất tế bào hồng cầu trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa chứng thiếu máu hiệu quả. Bạn nên chế biến cải ngồng với các thực phẩm chứa sắt khác như thịt đỏ để tối ưu lượng sắt cho cơ thể.

Ảnh minh họa.

Theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư Mỹ, không có một thực phẩm đơn lẻ nào đủ khả năng bảo vệ cơ thể khỏi ung thư hoặc bệnh mạn tính. Giá trị thực sự nằm ở cả mô hình ăn uống, tức ăn đa dạng rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm nguồn gốc thực vật và hạn chế đồ chế biến sẵn. Nói cách khác, cải ngồng là một mắt xích tốt trong chế độ ăn lành mạnh, chứ không phải "thần dược" đứng riêng lẻ.

Đó cũng là lý do những món ăn dân dã như cải ngồng xào tỏi, cải ngồng luộc hay nấu canh vẫn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao hơn nhiều món ăn quá nhiều dầu mỡ, đường hoặc muối.

Trong bữa cơm thường ngày, cải ngồng có lợi thế dễ ăn, ít năng lượng và có thể giúp bữa ăn cân bằng hơn. Những người muốn kiểm soát cân nặng thường được khuyên tăng lượng rau trong khẩu phần vì rau giúp bữa ăn có thể tích lớn hơn nhưng không làm năng lượng tăng quá nhiều.

Với cải ngồng, cảm giác giòn, ngọt nhẹ cũng khiến món ăn này phù hợp khi đi kèm các món đạm hoặc món có vị đậm.

Khi được chế biến đơn giản, không nấu quá lâu, cải ngồng vừa giữ được vị ngon đặc trưng, vừa góp phần bổ sung thêm rau xanh cho khẩu phần hàng ngày.



