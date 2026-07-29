Mỹ đánh giá "rau tốt bậc nhất thế giới" hóa ra là rau quen thuộc Việt Nam bán đầy chợ

Rau quả là nền tảng của chế độ ăn uống lành mạnh, cung cấp dồi dào chất xơ, vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể. Thường xuyên bổ sung rau quả giúp cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ hàm lượng calo thấp, giàu nước và chất xơ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ăn đủ rau quả mỗi ngày góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đột quỵ, một số loại ung thư và béo phì. Đồng thời, việc đa dạng các loại rau quả trong bữa ăn cũng giúp cơ thể được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu để duy trì sức khỏe lâu dài.

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Trong vô vàn loại rau xanh quen thuộc hằng ngày, có một loại rau bình dị lại được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ hàm lượng dưỡng chất vượt trội. Loại rau này từng xuất hiện trong bảng xếp hạng những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất của Mỹ và được ví như "vua rau xanh" nhờ khả năng cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất cùng các hợp chất có lợi cho sức khỏe. Điều bất ngờ là loại rau được đánh giá cao này lại rất quen thuộc, dễ dàng tìm thấy tại các chợ và siêu thị ở nước ta. Loại rau nhắc đến ở đây là rau chân vịt.

Rau chân vịt (còn gọi là rau bina, cải bó xôi) là một trong những loại rau lá xanh nổi bật nhờ mật độ dinh dưỡng cao. Không chỉ giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu, loại rau quen thuộc này còn được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) xếp vào nhóm thực phẩm có giá trị dinh dưỡng hàng đầu.

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Giàu dinh dưỡng: Rau chân vịt có lượng calo thấp nhưng lại cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu như vitamin A, C, K, folate, sắt, magie, kali và canxi. Chỉ với một khẩu phần nhỏ, cơ thể đã có thể bổ sung đáng kể nhu cầu vitamin và khoáng chất hằng ngày.

Chính nhờ mật độ dinh dưỡng vượt trội, rau chân vịt thường được ví như "vua của các loại rau xanh" và được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bổ sung vào chế độ ăn thường xuyên.

Hàm lượng vitamin A, C cùng nhiều chất chống oxy hóa giúp nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh, đồng thời góp phần duy trì làn da khỏe mạnh.

Một nghiên cứu theo dõi hơn 950 người cao tuổi trong khoảng 5 năm cho thấy những người thường xuyên ăn các loại rau lá xanh như rau chân vịt có tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn so với nhóm ít sử dụng.

Rau chân vịt chứa lutein và zeaxanthin hai chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ võng mạc, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Bên cạnh đó, vitamin A trong rau cũng góp phần duy trì giác mạc khỏe mạnh và hỗ trợ thị lực.

Nhờ giàu chất xơ và prebiotic tự nhiên, rau chân vịt giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng và hạn chế tình trạng táo bón.

Loại rau này chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi như kaempferol và quercetin. Đây đều là các chất chống oxy hóa được nghiên cứu về khả năng giảm viêm, bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do và góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất có trong rau chân vịt có thể góp phần giảm tổn thương tế bào, hỗ trợ chuyển hóa và cải thiện sức khỏe tim mạch. Việc bổ sung rau xanh thường xuyên cũng liên quan đến nguy cơ thấp hơn đối với bệnh tim, đái tháo đường type 2 và béo phì.

Rau chân vị xào thơm ngon. Ảnh minh họa.

Dù giàu dinh dưỡng, rau chân vịt cũng chứa oxalate hợp chất có thể làm giảm hấp thu canxi và tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở những người có cơ địa nhạy cảm nếu tiêu thụ quá nhiều.

Các chuyên gia khuyến nghị:

- Ăn khoảng 2-3 bữa rau chân vịt mỗi tuần.

- Mỗi lần khoảng 100 g là phù hợp với đa số người trưởng thành.

- Nên luộc, hấp hoặc xào nhanh để giữ được nhiều dưỡng chất và giảm bớt hàm lượng oxalate.

- Kết hợp với nhiều loại rau củ khác để xây dựng chế độ ăn cân bằng, đa dạng.

Những người có tiền sử sỏi thận do oxalate, bệnh thận hoặc đang sử dụng thuốc chống đông máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn rau chân vịt thường xuyên, bởi loại rau này chứa hàm lượng vitamin K khá cao và có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của một số loại thuốc.

Khi được sử dụng với lượng hợp lý, rau chân vịt là một trong những loại rau xanh giàu giá trị dinh dưỡng, dễ chế biến và phù hợp với bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình Việt. Việc bổ sung loại rau này cùng một chế độ ăn cân đối sẽ góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính.