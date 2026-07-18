Mường Khương phát triển cây chủ lực, mở hướng làm giàu trên đất dốc

Chè, ớt trở thành cây làm giàu trên nương

Những ngày này, trên các đồi chè ở thôn Lùng Húi, không khí thu hoạch diễn ra khẩn trương. Từng tốp người mang gùi lên nương hái những búp chè non xanh mướt. Ít ai nghĩ rằng, nơi đây trước kia chủ yếu là nương ngô, nương lúa cho năng suất thấp. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều hộ dân đã tìm thấy hướng đi mới từ cây chè.

Gia đình chị Lù Thị Nẳm, thôn Lùng Húi là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi. Hơn 1 ha chè của gia đình mỗi lứa cho thu hoạch khoảng 1 tấn búp tươi, với giá bán khoảng 6.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu ổn định quanh năm.

"Thu nhập từ chè cao và ổn định hơn nhiều so với trồng lúa, ngô trước đây nên gia đình tiếp tục mở rộng diện tích", chị Lù Thị Nẳm chia sẻ.

Nhờ chuyển đổi từ nương ngô, nương lúa kém hiệu quả sang trồng chè, nhiều hộ dân Mường Khương từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Ảnh: Kim Thoa.

Không chỉ cây chè, cây ớt cũng đang trở thành cây trồng mang lại thu nhập khá cho nhiều hộ dân. Nếu trước đây ớt chỉ được trồng nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu gia đình thì nay, nhờ có hợp tác xã liên kết bao tiêu sản phẩm, diện tích được mở rộng, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa.

Trên diện tích khoảng 0.3 ha, gia đình ông Lù Phà Hòa, ở thôn Lùng Húi mỗi năm thu về hàng chục triệu đồng từ cây ớt. Với giá bán dao động từ 13.000-15.000 đồng/kg, mỗi héc-ta ớt có thể cho thu nhập từ 50-70 triệu đồng mỗi vụ.

Ông Lù Phà Hòa cho biết: "Trước đây trồng ớt phải mang ra chợ trung tâm xã bán, đường xa, giá cả bấp bênh. Nay có hợp tác xã thu mua nên giá ổn định hơn, bà con yên tâm đầu tư sản xuất".

Sự thay đổi về phương thức sản xuất, từ làm nông tự cung tự cấp sang sản xuất theo nhu cầu thị trường, đang giúp nhiều hộ dân Mường Khương từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Hình thành vùng nguyên liệu, nâng giá trị nông sản

Phát huy lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và địa hình, xã Mường Khương xác định chè, chuối và quýt là những cây trồng chủ lực; đồng thời phát triển thêm các cây có tiềm năng như ớt, ngô ngọt nhằm đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp.

Việc quy hoạch vùng sản xuất tập trung tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng và xây dựng vùng nguyên liệu ổn định.

Phát triển các cây trồng chủ lực như chè, chuối, quýt và ớt đang tạo động lực chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất trên đất canh tác ở Mường Khương. Ảnh: Kim Thoa.

Đến nay, toàn xã có 1.862,47 ha chè, trong đó 1.452 ha đang cho thu hoạch. Sáu tháng đầu năm, sản lượng chè đạt 4.460 tấn, bằng 28% kế hoạch năm, giá trị sản xuất đạt gần 29,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, địa phương còn có 1.121,9 ha chuối, 822 ha quýt và 23 ha ớt, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Tuy nhiên, việc tiêu thụ nông sản vẫn còn những khó khăn khi phần lớn sản phẩm phụ thuộc vào thương lái, giá cả chưa thực sự ổn định. Đây là một trong những rào cản khiến giá trị gia tăng của nông sản chưa tương xứng với tiềm năng.

Theo ông Phạm Đức Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Khương, địa phương xác định phát triển cây trồng chủ lực phải gắn với xây dựng vùng nguyên liệu bền vững và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ảnh: Kim Thoa.

Theo ông Phạm Đức Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Khương, địa phương xác định phát triển cây trồng chủ lực phải gắn với xây dựng vùng nguyên liệu bền vững và nâng cao chất lượng sản phẩm. Xã đang tích cực thu hút doanh nghiệp đầu tư cơ sở chế biến chè, mở rộng các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm tạo đầu ra ổn định và nâng cao giá trị nông sản.

Từ những nương chè xanh mướt, những ruộng ớt đỏ rực đến các vùng chuối, quýt đang mở rộng, bức tranh nông nghiệp Mường Khương đang dần thay đổi. Sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn tạo nền tảng để địa phương phát triển nền nông nghiệp bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai và từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của vùng cao.