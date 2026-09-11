Mường Động ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi gà thương phẩm

Góp vốn, góp kinh nghiệm để cùng phát triển

Chiều 11/9, Hội Nông dân xã Mường Động phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ tổ chức ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi gà thương phẩm, đồng thời giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho các hộ tham gia mô hình.

Tổ hội gồm 8 hộ gia đình, trong đó 6 hộ ở thôn Mường Sim và 2 hộ ở thôn Trang Định. Với tổng nguồn vốn 500 triệu đồng được giải ngân, các hộ có thêm điều kiện đầu tư chuồng trại, con giống, thức ăn và mở rộng quy mô chăn nuôi, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.

Hội Nông dân xã Mường Động phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ tổ chức ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi gà thương phẩm. Ảnh: Xã Mường Động.

Điểm đáng chú ý của mô hình không chỉ nằm ở nguồn vốn hỗ trợ mà còn ở việc hình thành một tổ chức liên kết những hộ nông dân có chung ngành nghề.

Thông qua Tổ hội, các hộ chăn nuôi gà thương phẩm có điều kiện thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất, cùng tìm hiểu và áp dụng tiến bộ kỹ thuật, từng bước nâng cao chất lượng đàn gà và hiệu quả chăn nuôi.

Việc liên kết các hộ có cùng ngành nghề cũng được kỳ vọng tạo nền tảng để xã Mường Động từng bước hình thành vùng chăn nuôi theo hướng tập trung, thay đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho nông dân.

Ông Quách Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Động phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: Xã Mường Động.

Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Quách Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Động, ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh và Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đối với hội viên nông dân trên địa bàn.

Theo ông Tuấn, nguồn vốn hỗ trợ là điều kiện quan trọng giúp các hộ có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất. Tuy nhiên, để mô hình phát huy hiệu quả, các hộ cần sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, chủ động học hỏi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và nâng cao ý thức liên kết trong quá trình chăn nuôi.

Ông Quách Anh Tuấn đề nghị các thành viên phát huy vai trò của Tổ hội, không chỉ hỗ trợ nhau về kinh nghiệm mà còn tăng cường liên kết trong sản xuất, hướng tới xây dựng mô hình chăn nuôi hiệu quả, bền vững.

Hội Nông dân xã Mường Động phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho các hộ tham gia mô hình. Ảnh: Xã Mường Động.

Tạo nền tảng nhân rộng mô hình

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hộ thành viên có thêm điều kiện mở rộng quy mô chăn nuôi, chủ động đầu tư cho sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Đây cũng là một trong những hướng đi nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết theo ngành nghề.

Để mô hình hoạt động thực chất, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Động đề nghị Hội Nông dân xã tiếp tục đồng hành cùng các hộ, thường xuyên hướng dẫn, theo dõi quá trình triển khai; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh để phối hợp tháo gỡ.

Qua đó, mô hình Tổ hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi gà thương phẩm được kỳ vọng sẽ trở thành điểm liên kết để các hộ nông dân cùng học hỏi, cùng phát triển, từng bước nâng cao thu nhập và góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp trên địa bàn xã Mường Động.